How To Dry Clothes Without Sunlight: फ्लैट में रहने वालों के लिए कपड़े सुखाना कई बार बड़ी परेशानी बन जाता है. खासकर जब बाहर मौसम खराब हो या धूप न निकल रही हो, तब कपड़े घर के अंदर ही सुखाने पड़ते हैं. लेकिन गीले कपड़े कमरे में फैलाकर सुखाना भी आसान नहीं होता. इससे घर में नमी बढ़ सकती है, खिड़कियों और दीवारों पर कंडेन्सेशन जमा हो सकता है और कुछ समय बाद कमरे में सीलन जैसी गंध आने लगती है.

ऐसे में कपड़े सुखाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी प्लानिंग और कुछ आसान तरीकों की मदद से फ्लैट में ही कपड़े जल्दी सुखाए जा सकते हैं. बस ध्यान इतना रखना है कि कपड़ों की नमी पूरे घर में न फैले और हवा का सर्कुलेशन बना रहे.

कपड़े सुखाने के लिए एक जगह तय करें

अगर घर में जगह कम है, तो कपड़े अलग-अलग कमरों में फैलाने के बजाय एक कमरे को ड्राइंग एरिया बना दें. इसके लिए छोटा कमरा, बाथरूम या यूटिलिटी एरिया इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां कपड़े सुखाने वाला स्टैंड आसानी से रखा जा सके. कपड़ों को स्टैंड पर एक-दूसरे के ऊपर डालकर न रखें. हर कपड़े के बीच थोड़ी जगह छोड़ें, ताकि हवा आसानी से गुजर सके. इससे कपड़े ज्यादा समान रूप से सूखेंगे और किसी हिस्से में ज्यादा नमी नहीं रहेगी. कपड़े सूखते समय कमरे का दरवाजा बंद रखा जा सकता है, ताकि नमी पूरे फ्लैट में न फैले. हालांकि कमरे में वेंटिलेशन होना जरूरी है. खिड़की थोड़ी खोल सकते हैं या वेंटिलेशन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास डीह्यूमिडिफायर है, तो वह भी कमरे की अतिरिक्त नमी कम करने में मदद कर सकता है.





वॉशिंग मशीन में एक्ट्रा स्पिन चलाएं

कपड़े जल्दी सुखाने का एक आसान तरीका वॉशिंग मशीन से ही शुरू हो जाता है. वॉश खत्म होने के बाद कपड़ों को एक अतिरिक्त स्पिन साइकल दे सकते हैं. इससे कपड़ों में मौजूद अतिरिक्त पानी काफी हद तक निकल जाता है और उन्हें सुखाने में कम समय लगता है. यह तरीका खासतौर पर तौलिया, जींस, बेडशीट और मोटे कपड़ों के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इनमें पानी ज्यादा रह जाता है. हालांकि मशीन को जरूरत से ज्यादा भरने से बचें, क्योंकि कपड़ों को घूमने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए. कपड़े स्टैंड पर डालने से पहले उन्हें अच्छी तरह झटक लें. भारी और हल्के कपड़ों को अलग-अलग रखना भी मददगार हो सकता है. इससे हवा कपड़ों के बीच आसानी से पहुंचती है.

पंखे की मदद लें

घर में रखा पंखा भी कपड़े सुखाने के काम आ सकता है. इसके लिए पंखे को कपड़ों के स्टैंड से थोड़ी दूरी पर रखें और इस तरह एंगल करें कि हवा कई कपड़ों तक पहुंच सके. कपड़ों को स्टैंड पर बहुत ज्यादा पास-पास न रखें. हवा जितनी आसानी से कपड़ों के बीच घूमेगी, उतनी ही जल्दी उनमें मौजूद नमी कम होने में मदद मिलेगी. ध्यान रखें कि पंखा खुद कमरे की नमी को खत्म नहीं करता. इसलिए इसे खिड़की, वेंटिलेशन या डीह्यूमिडिफायर के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर हो सकता है. पंखे को हमेशा सूखी और स्थिर जगह पर रखें और उसे पानी की बूंदों से दूर रखें.





कवर वाला हीटेड एयरर इस्तेमाल करें

अगर फ्लैट में जगह कम है और बारिश या ठंड के मौसम में कपड़े अक्सर घर के अंदर सुखाने पड़ते हैं, तो कवर वाला हीटेड एयरर एक विकल्प हो सकता है. हीटेड एयरर कपड़ों को सुखाने में मदद करता है और उसका कवर गर्म हवा को कपड़ों के आसपास बनाए रखने में मदद कर सकता है. इसमें भी कपड़ों को बहुत ज्यादा ठूंसकर न रखें. भारी कपड़ों को नीचे की तरफ रखने और कपड़ों के बीच थोड़ी जगह छोड़ने से गर्म हवा बेहतर तरीके से घूम सकती है. बीच में कपड़ों को पलटने या उनकी जगह बदलने से भी मोटे हिस्सों को सूखने में मदद मिल सकती है.

हीटेड एयरर के साथ हमेशा उसी मॉडल के लिए बनाया गया कवर इस्तेमाल करें और निर्माता के निर्देशों का पालन करें. किसी कंबल या दूसरे कपड़े से मशीन को ढकने से बचें. एयरर को स्थिर और सूखी जगह पर रखें और उसके आसपास पर्याप्त जगह छोड़ें.

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कपड़ों को पूरे फ्लैट में फैलाने से बचें

कम जगह वाले फ्लैट में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि कपड़े अलग-अलग जगहों पर फैला दिए जाते हैं. इससे नमी पूरे घर में फैल सकती है और कमरे में सीलन या बासी गंध महसूस हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि कपड़े एक तय जगह पर ही सुखाए जाएं. एक जगह पर कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से रखने से हवा का सर्कुलेशन भी बेहतर रहेगा और घर के बाकी हिस्से सूखे रहेंगे. कपड़े सुखाने के लिए जगह कम है तो जरूरी नहीं कि आप पूरा घर कपड़ों से भर दें. वॉशिंग मशीन में अतिरिक्त स्पिन, कपड़ों के बीच पर्याप्त दूरी, पंखे की हवा और जरूरत पड़ने पर कवर वाले हीटेड एयरर जैसे आसान तरीकों से फ्लैट में ही कपड़े सुखाने का काम काफी आसान हो सकता है. साथ ही, घर में नमी जमा न हो, इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.