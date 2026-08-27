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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHollow Tiles: टाइल पर पैर रखते ही आती है खोखली आवाज? टूटने से पहले ऐसे करें ठीक

Hollow Tiles: टाइल पर पैर रखते ही आती है खोखली आवाज? टूटने से पहले ऐसे करें ठीक

Kitchen Tiles: खोखली आवाज का मतलब है कि टाइल नीचे की सतह से पूरी तरह चिपकी हुई नहीं है. टाइल के नीचे कुछ खाली जगह है. बॉन्डिंग एक जैसी नहीं है. कुछ हिस्से चिपके हुए हैं और कुछ हिस्से नहीं.

Written By : सोनम |  Updated at : 27 Aug 2026 05:39 PM (IST)
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Why Floor Tiles Sound Hollow: कई बार जब आप टाइल पर पैर या उंगली से हल्का दबाते हैं, तो उसमें से खोखली आवाज आती है. ऐसा महसूस होता है जैसे टाइल अंदर से खाली है. यह सामान्य बात नहीं है, भले ही टाइल ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखाई दे. न कोई दरार, न कोई हलचल, कुछ भी दिखाई नहीं देता. ज्यादातर लोग इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें लगता है कि यह छोटी और मामूली समस्या है. लेकिन समय के साथ यह खोखली आवाज ढीली टाइल, ग्राउट लाइन टूटने या टाइल के पूरी तरह बाहर निकलने की वजह बन सकती है.

क्यों आती है आवाज?

खोखली आवाज का मतलब है कि टाइल नीचे की सतह से पूरी तरह चिपकी हुई नहीं है. टाइल के नीचे कुछ खाली जगह है. बॉन्डिंग एक जैसी नहीं है. कुछ हिस्से चिपके हुए हैं और कुछ हिस्से नहीं. इस वजह से टाइल को पूरा सपोर्ट नहीं मिलता. जब लोग उस पर चलते हैं, जब पानी अंदर जाता है या तापमान में बदलाव होता है, तो टाइल के नीचे दबाव बनने लगता है. शुरुआत में सिर्फ आवाज सुनाई देती है. बाद में वास्तविक नुकसान शुरू हो जाता है. यह टाइल की ऊपरी सतह की समस्या नहीं है. यह बॉन्डिंग की समस्या है.

खोखली टाइल गंभीर समस्या क्यों बन जाती है?

खोखली टाइल आमतौर पर तुरंत खराब नहीं होती. वे हफ्तों या महीनों तक अपनी जगह पर बनी रह सकती हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन धीरे-धीरे रोजाना इस्तेमाल कमजोर हिस्सों को और कमजोर करता है. चलने, फर्नीचर के वजन और सफाई के पानी से बार-बार दबाव पड़ता है. बाथरूम में समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि नमी टाइल के नीचे मौजूद खाली जगह में चली जाती है. कुछ समय बाद टाइल में दरार आ सकती है, ग्राउट खुल सकता है या टाइल अचानक बाहर निकल सकती है. तब मरम्मत महंगी और परेशानी वाली हो जाती है.


Hollow Tiles: टाइल पर पैर रखते ही आती है खोखली आवाज? टूटने से पहले ऐसे करें ठीक

टाइल लगाते समय खोखली आवाज क्यों आती है

खोखली आवाज बिना वजह नहीं आती. ज्यादातर मामलों में इसकी वजह टाइल लगाते समय होने वाली समस्या होती है.

 कारण हैं-

एडहेसिव ठीक से न फैलाना
टाइल के नीचे बहुत कम एडहेसिव का इस्तेमाल करना
टाइल को ठीक से दबाकर या एडजस्ट न करना

जब एडहेसिव की कवरेज एक जैसी नहीं होती, तो टाइल के नीचे हवा फंस जाती है. यही एयर पॉकेट बाद में खोखली आवाज पैदा करते हैं. यह समस्या फर्श की टाइल और बड़े आकार की टाइल में ज्यादा आम है.

टाइल एडहेसिव का क्या है रोल?

टाइल एडहेसिव खोखली आवाज को रोकने में मदद करता है, लेकिन तभी जब इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए. अच्छा एडहेसिव भी लापरवाही से किए गए काम को ठीक नहीं कर सकता. अगर टाइल लगाने से पहले एडहेसिव बहुत ज्यादा सूख जाए, तो बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है. अगर इसे असमान तरीके से फैलाया जाए या बहुत देर तक खुला छोड़ दिया जाए, तो इसकी सतह पर एक पतली परत बन जाती है. ऐसे एडहेसिव पर लगाई गई टाइल ठीक से चिपकती नहीं है. सही तरीके से लगाए जाने पर टाइल एडहेसिव बेहतर बॉन्डिंग बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, अगर टाइल लगाते समय उसे मजबूती से दबाया नहीं जाता, तो उसके नीचे हवा रह जाती है. बाद में यही खोखली आवाज में बदल जाती है.

ग्राउटिंग खोखली टाइल की समस्या क्यों ठीक नहीं कर सकती?

कुछ लोगों को लगता है कि ग्राउटिंग से खोखली आवाज ठीक हो जाएगी. यह एक गलतफहमी है. ग्राउट सिर्फ टाइलों के बीच की जगह को भरता है. टाइल के नीचे इसका कोई काम नहीं है. अगर टाइल खोखली है, तो ग्राउटिंग कुछ समय के लिए सिर्फ समस्या को छिपाएगी. जोड़ों से पानी फिर भी अंदर जा सकता है और नीचे मौजूद खाली जगह तक पहुंच सकता है. अच्छा ग्राउट जोड़ों को सील करने में मदद करता है, लेकिन खोखली बॉन्डिंग को ठीक नहीं कर सकता. एक बार टाइल पर ग्राउट हो जाने के बाद खोखली टाइल को ठीक करना और मुश्किल हो जाता है. इसलिए ग्राउटिंग शुरू होने से पहले बॉन्डिंग सही होनी चाहिए.

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खोखली टाइल से बचने के आसान तरीके

खोखली टाइल से बचना मुश्किल नहीं है. बस सही समय पर ध्यान देने की जरूरत होती है. सतह साफ, सूखी और समतल होनी चाहिए. एडहेसिव ताजा होना चाहिए और उसे समान रूप से फैलाना चाहिए. टाइल को ठीक से दबाना चाहिए ताकि हवा बाहर निकल जाए. टाइल स्पेसर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल सही दूरी और अलाइनमेंट बनाए रखने में मदद करता है. एक बार में बहुत बड़े हिस्से पर एडहेसिव न फैलाएं. एडहेसिव के काम करने लायक रहने के दौरान ही टाइल लगाएं. ये छोटे कदम बड़ा फर्क पैदा करते हैं.

अगर टाइल से खोखली आवाज आए तो क्या करें?

अगर खोखली आवाज का पता जल्दी चल जाए, तो प्रभावित टाइल को निकालकर दोबारा लगाना चाहिए. इंतजार करने से समस्या आमतौर पर और बढ़ जाती है. बाथरूम, किचन या ज्यादा आवाजाही वाली जगहों पर खोखली टाइल को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय रहते इसे ठीक करने से पैसे बचते हैं और बाद में होने वाली बड़ी मरम्मत से बचा जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 05:39 PM (IST)
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