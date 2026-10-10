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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsYellow Collar Stain Remova: पीला हो गया सफेद शर्ट का कॉलर, धोने से पहले करें ये काम

Yellow Collar Stain Remova: पीला हो गया सफेद शर्ट का कॉलर, धोने से पहले करें ये काम

Clothes Cleaning Hacks: सफेद शर्ट के कॉलर पर हल्के पीले दाग हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए सबसे पहले लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉलर पर थोड़ी मात्रा में डिटर्जेंट लगाएं.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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How To Clean Yellow Collar On White Shirt: सफेद शर्ट पहनने में जितनी अच्छी लगती है, उसे साफ-सुथरा बनाए रखना उतना ही मुश्किल हो सकता है. खासकर शर्ट का कॉलर कुछ बार पहनने के बाद पीला पड़ने लगता है. कई बार पूरी शर्ट साफ रहती है, लेकिन गर्दन के पास जमा पसीने और गंदगी की वजह से कॉलर पर पीले निशान दिखाई देने लगते हैं. सामान्य तरीके से धोने के बाद भी ये दाग आसानी से नहीं निकलते. ऐसे में लोग बार-बार शर्ट धोते हैं या तेज केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल करने लगते हैं. हालांकि, कपड़े को धोने से पहले कॉलर की सही तरीके से सफाई की जाए, तो इन जिद्दी दागों को हटाना आसान हो सकता है.

कॉलर पर पहले लगाएं लिक्विड डिटर्जेंट

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सफेद शर्ट के कॉलर पर हल्के पीले दाग हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए सबसे पहले लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉलर पर थोड़ी मात्रा में डिटर्जेंट लगाएं और उंगलियों या मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें. इसे करीब 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें. इससे कपड़े पर जमा पसीने, त्वचा के प्राकृतिक तेल और गंदगी को ढीला करने में मदद मिल सकती है. इसके बाद शर्ट को कपड़े के लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार धो लें. ध्यान रखें कि कॉलर को बहुत जोर से रगड़ने से कपड़े के रेशे खराब हो सकते हैं.


Yellow Collar Stain Remova: पीला हो गया सफेद शर्ट का कॉलर, धोने से पहले करें ये काम

बेकिंग सोडा से साफ करें पीले दाग

अगर कॉलर पर दाग साफ करने के बाद भी दिखाई दे रहे हैं, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें और उसमें इतना पानी मिलाएं कि गाढ़ा पेस्ट बन जाए. इस पेस्ट को कॉलर के पीले हिस्से पर लगाएं और करीब 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम ब्रश से कॉलर को हल्के हाथों से साफ करें और पानी से अच्छी तरह धो लें. फिर शर्ट को सामान्य तरीके से धो सकते हैं. यह तरीका हल्के और मध्यम दागों को साफ करने में मदद कर सकता है. हालांकि, इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के किसी छिपे हुए हिस्से पर इसे आजमाना बेहतर है.

पुराने दागों के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल

कॉलर पर लंबे समय से जमे पीले दागों को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सफेद सिरके का इस्तेमाल एक विकल्प हो सकता है. हालांकि, इसे सीधे किसी दूसरे क्लीनर के साथ मिलाने के बजाय अलग से इस्तेमाल करना बेहतर है. कॉलर के प्रभावित हिस्से पर थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद कपड़े को अच्छी तरह पानी से धो लें और डिटर्जेंट से साफ करें. पहले कपड़े के किसी छिपे हिस्से पर इसका परीक्षण जरूर करें, ताकि रंग या कपड़े की बनावट पर बुरा असर न पड़े.


Yellow Collar Stain Remova: पीला हो गया सफेद शर्ट का कॉलर, धोने से पहले करें ये काम

ध्यान रखें कि सिरके और बेकिंग सोडा को एक साथ मिलाने से झाग बनता है, लेकिन इससे हर तरह के दाग हटाने की क्षमता बढ़ना जरूरी नहीं है. इसलिए दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग करना बेहतर है.

 जिद्दी दागों के लिए ऑक्सीजन ब्लीच आजमाएं

अगर कॉलर का पीलापन काफी पुराना है और सामान्य डिटर्जेंट से नहीं निकल रहा, तो सफेद कपड़ों के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन ब्लीच का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह कई तरह के दाग हटाने और सफेद कपड़ों की चमक बनाए रखने में मदद करता है. हालांकि, इसे इस्तेमाल करने से पहले पैकेट पर दिए निर्देश ध्यान से पढ़ें. तय मात्रा और समय का ही पालन करें. हर तरह के कपड़े पर एक ही क्लीनर इस्तेमाल करना सही नहीं होता, इसलिए शर्ट के केयर लेबल को भी जरूर देखें. क्लोरीन ब्लीच का बार-बार या गलत तरीके से इस्तेमाल करने से कपड़े के रेशे कमजोर हो सकते हैं.

धोने से पहले कुछ देर भिगोकर रखें

कई बार शर्ट को सीधे वॉशिंग मशीन में डालने से कॉलर पर जमा गंदगी पूरी तरह साफ नहीं हो पाती. ऐसे में धोने से पहले शर्ट को कुछ देर भिगोना फायदेमंद हो सकता है. एक बाल्टी में पानी और कपड़े के अनुकूल डिटर्जेंट मिलाएं. इसके बाद शर्ट को करीब 20 से 30 मिनट तक भिगोकर रखें. अगर कॉलर पर ज्यादा दाग हैं, तो पहले उस हिस्से पर डिटर्जेंट लगाकर हल्के हाथों से साफ करें. इसके बाद शर्ट को सामान्य तरीके से धो लें. बहुत देर तक भिगोने से बचें, क्योंकि इससे कुछ कपड़ों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

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दोबारा कॉलर पीला न पड़े, इसके लिए क्या करें?

सफेद शर्ट के कॉलर को साफ रखने के लिए सिर्फ दाग हटाना ही काफी नहीं है. इसे दोबारा पीला होने से बचाने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. शर्ट पहनने के बाद अगर कॉलर पर पसीना ज्यादा जमा हुआ है, तो उसे कई दिनों तक कपड़े धोने वाली टोकरी में न छोड़ें. धोते समय कॉलर पर थोड़ा डिटर्जेंट लगाकर साफ करें. शर्ट को धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं और सूखी, हवादार जगह पर रखें. नमी वाली अलमारी में कपड़े रखने से बचें. अगर आप नियमित रूप से सफेद शर्ट पहनते हैं, तो हर बार धोने से पहले कॉलर की जांच करने की आदत डालें. शुरुआती दागों को साफ करना पुराने और जिद्दी दागों की तुलना में आसान होता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Yellow Stains White Shirt Yellow Collar Stain Removal
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