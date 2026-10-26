Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Make A Blouse At Home: टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज, 2 घंटे में खुद ऐसे करें तैयार

How To Make A Blouse At Home: टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज, 2 घंटे में खुद ऐसे करें तैयार

Blouse Stitching: सबसे पहले वह कपड़ा निकालें जिससे ब्लाउज बनाना है. इसके बाद अपनी अलमारी से ऐसा पुराना ब्लाउज निकालें जो आपको बिल्कुल सही फिट आता हो.

Written By : सोनम |  Updated at : 26 Oct 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

DIY Blouse Cutting And Stitching Using Old Blouse: करवाचौथ के लिए साड़ी तो तैयार है, लेकिन ब्लाउज अभी तक टेलर ने नहीं दिया? त्योहार के समय टेलर के पास काम बढ़ जाता है और ऐसे में बार-बार फोन करने के बाद भी कपड़े की डिलीवरी समय पर नहीं मिल पाती. अगर करवाचौथ बिल्कुल नजदीक है और पहनने के लिए दूसरा ब्लाउज भी नहीं है, तो घर पर खुद नया ब्लाउज तैयार किया जा सकता है. इसके लिए आपको बस एक सही फिटिंग वाला पुराना ब्लाउज, नया कपड़ा, सिलाई मशीन और करीब दो घंटे का समय चाहिए.

पहले सही कपड़ा और पुराना ब्लाउज चुनें

सबसे पहले वह कपड़ा निकालें जिससे ब्लाउज बनाना है. इसके बाद अपनी अलमारी से ऐसा पुराना ब्लाउज निकालें जो आपको बिल्कुल सही फिट आता हो. यही पुराना ब्लाउज नए ब्लाउज का पैटर्न बनाने में मदद करेगा. पुराने ब्लाउज को खोलने की जरूरत नहीं है. इसे कपड़े के ऊपर सीधा रखें और उसके हिसाब से आगे और पीछे के हिस्से की मार्किंग करें. कपड़े को काटते समय सिलाई के लिए थोड़ा अतिरिक्त हिस्सा जरूर रखें, ताकि बाद में फिटिंग में जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सके.


How To Make A Blouse At Home: टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज, 2 घंटे में खुद ऐसे करें तैयार

कपड़े पर मार्किंग कैसे करें

सबसे पहले पुराने ब्लाउज का आगे वाला हिस्सा कपड़े पर रखें और उसकी आउटलाइन बनाएं. इसके बाद पीछे वाले हिस्से की मार्किंग करें. कंधे, गले, आर्महोल और ब्लाउज की लंबाई को ध्यान से मार्क करें. अगर नया ब्लाउज थोड़ा अलग डिजाइन का बनाना है, तो इसी समय गले का आकार और गहराई तय कर लें. करवाचौथ के लिए आप अपनी साड़ी के हिसाब से गोल, वी या दूसरे डिजाइन का नेक रख सकती हैं. इसके बाद आस्तीन के लिए पुराने ब्लाउज की स्लीव को कपड़े पर रखकर उसकी मार्किंग करें. आस्तीन छोटी, एल्बो तक या फुल रखनी है, तो उसी हिसाब से लंबाई तय कर लें.

कटिंग में जल्दबाजी न करें

मार्किंग पूरी होने के बाद कपड़े को काटने से पहले एक बार सभी हिस्सों को दोबारा चेक कर लें. खासकर कंधे की चौड़ाई, बस्ट का हिस्सा, आर्महोल और ब्लाउज की लंबाई जरूर देखें. कपड़ा काटते समय सिलाई के लिए किनारे पर अतिरिक्त जगह रखें. अगर आप सीधे नाप के बराबर कपड़ा काट देंगी, तो सिलाई के बाद ब्लाउज टाइट हो सकता है और फिटिंग ठीक करने की जगह नहीं बचेगी.


How To Make A Blouse At Home: टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज, 2 घंटे में खुद ऐसे करें तैयार

अब शुरू करें सिलाई

सबसे पहले आगे और पीछे के हिस्सों को कंधे से जोड़ें. इसके बाद साइड की सिलाई करें. सिलाई करते समय दोनों तरफ का हिस्सा बराबर रखें, ताकि ब्लाउज पहनने पर एक तरफ ज्यादा टाइट या ढीला न लगे. इसके बाद आर्महोल की फिनिशिंग करें और आस्तीन जोड़ें. अगर आप पहली बार ब्लाउज सिल रही हैं, तो बहुत जटिल डिजाइन के बजाय सिंपल कट और डिजाइन रखना आसान रहेगा. इससे कम समय में काम पूरा हो सकता है और फिटिंग बिगड़ने का खतरा भी कम रहेगा.

गले और किनारों की फिनिशिंग

अब गले की बारी आती है. गले के किनारे पर पाइपिंग या कपड़े की पट्टी लगाकर इसे साफ फिनिश दी जा सकती है. यही काम आस्तीन के किनारे पर भी किया जा सकता है. ब्लाउज के नीचे वाले हिस्से की सिलाई भी अच्छी तरह करें, ताकि पहनने के दौरान कपड़ा खुलने न लगे. अगर आपके पास हुक या बटन हैं, तो पीछे या आगे अपनी पसंद के हिसाब से क्लोजिंग लगाएं.

पहनकर फिटिंग जरूर चेक करें

ब्लाउज सिल जाने के बाद सबसे जरूरी काम है इसे पहनकर देखना. सीधे साड़ी के साथ पहनने के बजाय पहले सामान्य तरीके से फिटिंग चेक करें. हाथ ऊपर उठाकर देखें, दोनों हाथ आगे करें और बैठकर भी देखें. अगर कंधे, बाजू या आर्महोल में ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, तो वहीं सिलाई खोलकर थोड़ी जगह बढ़ाई जा सकती है. बस्ट के आसपास भी देखें कि ब्लाउज बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है. करवाचौथ के दिन इसे कई घंटे पहनना होगा, इसलिए सिर्फ देखने में अच्छा लगना काफी नहीं है, आरामदायक फिटिंग भी जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- Milk Boiling Tips: दूध उबलने और गैस गंदी होने का झंझट खत्म! जानें 3 सीक्रेट ट्रिक्स

करवाचौथ से पहले ऐसे तैयार करें अपना ब्लाउज

अगर टेलर आखिरी वक्त पर ब्लाउज देने में देरी कर रहा है, तो घबराने के बजाय घर पर खुद ब्लाउज तैयार करने का विकल्प अपनाया जा सकता है. सही फिटिंग वाला पुराना ब्लाउज पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल करने से काम काफी आसान हो जाता है. बस मार्किंग और कटिंग ध्यान से करें, सिलाई के लिए अतिरिक्त जगह रखें और अंत में पहनकर फिटिंग जरूर चेक करें. 

इसे भी पढ़ें- Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Home Tips Karwa Chauth 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Termite Protection For Doors: दरवाजों पर पेंट करने से पहले जरूर करें ये काम, कभी नहीं लगेगी दीमक
दरवाजों पर पेंट करने से पहले जरूर करें ये काम, कभी नहीं लगेगी दीमक
Home Tips
Gas Stove Warning Signs: खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
Home Tips
Silver Utensils Cleaning: दीवाली से पहले काले दिख रहे चांदी के बर्तन? 1 जादुई हैक से चमकेंगे
दीवाली से पहले काले दिख रहे चांदी के बर्तन? 1 जादुई हैक से चमकेंगे
Home Tips
अलमारी भरी होने पर भी पहनने के लिए नहीं मिल रहे कपड़े, ऐसे करें अरेंज
अलमारी भरी होने पर भी पहनने के लिए नहीं मिल रहे कपड़े, ऐसे करें अरेंज
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
महाराष्ट्र
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
इंडिया
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को SC में चुनौती, ASG ने बताया क्यों जरूरी है?
अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को SC में चुनौती, ASG ने बताया क्यों जरूरी है?
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
Home Tips
Gas Stove Warning Signs: खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget