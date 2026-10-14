कपड़ों से चुटकियों में चले जाएंगे जिद्दी दाग, सर्फ के साथ लगाएं ये जुगाड़

कपड़ों पर दाग लगना आम बात है, लेकिन जब ये दाग आसानी से नहीं निकलते तो परेशानी बढ़ जाती है. कई बार महंगे डिटर्जेंट और बार-बार धोने के बाद भी कपड़े पर निशान रह जाते हैं. ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीके मदद कर सकते हैं. हालांकि, दाग किस चीज का है और कपड़ा किस तरह का है, इसके हिसाब से तरीका चुनना जरूरी है.

दाग लगते ही करें ये काम

कपड़ों पर चाय, कॉफी या सब्जी का दाग लग जाए तो उसे तुरंत साफ करने की कोशिश करें. सबसे पहले साफ कपड़े या टिश्यू से दाग को हल्के हाथों से दबाकर अतिरिक्त तरल सोख लें. दाग को जोर से रगड़ने से वह कपड़े में और फैलता है. इसके बाद दाग वाली जगह पर ठंडा पानी डालें. फिर थोड़ा सर्फ या लिक्विड डिटर्जेंट लगाकर कपड़े के लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार धोएं. गर्म पानी का इस्तेमाल करने से पहले दाग और कपड़े के प्रकार की जानकारी जरूर देख लें.

तेल के दाग पर आजमाएं यह तरीका

कपड़ों पर तेल या चिकनाई का दाग लग जाए तो सबसे पहले टिश्यू से अतिरिक्त तेल सोख लें. इसके बाद दाग पर थोड़ा-सा बर्तन धोने वाला लिक्विड लगाकर हल्के हाथों से फैलाएं. कुछ मिनट बाद कपड़े के लिए सुरक्षित तरीके से धो लें.ध्यान रखें कि बर्तन धोने वाला लिक्विड हर तरह के कपड़े के लिए सही नहीं होता. इसलिए पहले कपड़े के किसी छिपे हुए हिस्से पर जांच कर लें. रेशम, ऊन या नाजुक कपड़ों पर यह तरीका अपनाने के बजाय ड्राई क्लीनिंग की सलाह लेना बेहतर है.

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सफेद कपड़ों के लिए रखें ये सावधानी

सफेद कपड़ों पर दाग ज्यादा दिखाई देते हैं. ऐसे में सर्फ के साथ बेकिंग सोडा मिलाने जैसे घरेलू नुस्खे अपनाने से पहले कपड़े के लेबल और उत्पाद के निर्देश जरूर पढ़ें. हर कपड़े पर एक ही तरीका काम नहीं करता और गलत चीज इस्तेमाल करने से रंग या कपड़े की बनावट खराब होती है. किसी भी क्लीनर को ब्लीच या दूसरे सफाई उत्पादों के साथ मिलाकर इस्तेमाल न करें. खासकर ब्लीच को अमोनिया या एसिड वाले क्लीनर के साथ मिलाना खतरनाक होता है. दाग हटाने के लिए पहले आसान और कपड़े के अनुसार तरीका अपनाएं.

कपड़ों को दाग से बचाने के आसान टिप्स

कपड़ों पर दाग लगने के बाद देर करने के बजाय जल्द सफाई करें. दाग पूरी तरह निकलने से पहले कपड़े को ड्रायर या तेज गर्मी में न सुखाएं, क्योंकि गर्मी कुछ दागों के3 निशान छोड़ जाता है. सही डिटर्जेंट, ठंडे पानी और कपड़े के अनुकूल सफाई के तरीके से दाग हटाने में मदद मिलती है.

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