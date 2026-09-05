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Home Cleaning Tips: कूड़ेदान खाली करने के बाद भी आती है बदबू? 1 ट्रिक से करें दूर

Kitchen Smell: किचन के कूड़ेदान में रोजाना खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, तरल पदार्थ और नमी पहुंच सकती है. इसलिए इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर पोंछने के बजाय नियमित रूप से अच्छी तरह साफ करना चाहिए.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Sep 2026 10:21 AM (IST)
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Easy Ways To Deodorize Kitchen Dustbin: रसोई का कूड़ेदान खाली करने के बाद भी अगर कमरे में अजीब सी बदबू बनी रहती है, तो हर बार इसका कारण नया कचरा नहीं होता. कई बार कूड़ेदान के अंदर चिपका खाना, गिरी हुई चीजें, नमी और जमा हुआ गंदा अवशेष बदबू की असली वजह बन जाते हैं. ऊपर से अगर कूड़ेदान में लाइनर लगा रहता है, तो ऐसा लग सकता है कि अंदर की सफाई की जरूरत ही नहीं है. लेकिन कचरे का बैग लीक होने या किसी तरल पदार्थ के फैलने पर गंदगी कूड़ेदान के अंदर तक पहुंच सकती है. समय के साथ यही गंदगी बदबू पैदा करने लगती है. नमी और खाने के अवशेष बैक्टीरिया के पनपने की जगह बना सकते हैं और कभी-कभी कीड़े-मकौड़े भी आकर्षित हो सकते हैं. इसलिए सिर्फ कचरा बाहर फेंक देना काफी नहीं है. कूड़ेदान की नियमित सफाई भी उतनी ही जरूरी है.

महीने में कम से कम एक बार करें डीप क्लीन

किचन के कूड़ेदान में रोजाना खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, तरल पदार्थ और नमी पहुंच सकती है. इसलिए इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर पोंछने के बजाय नियमित रूप से अच्छी तरह साफ करना चाहिए. सफाई एक्सपर्ट रॉबिन मर्फी के मुताबिक, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले किचन कूड़ेदान की अच्छी तरह सफाई कम से कम महीने में एक बार करनी चाहिए. अगर कूड़ेदान में कुछ गिर गया हो, बैग लीक हो गया हो या बदबू आने लगी हो, तो महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. उसे उसी समय साफ करना बेहतर है.


Home Cleaning Tips: कूड़ेदान खाली करने के बाद भी आती है बदबू? 1 ट्रिक से करें दूर

सबसे पहले कूड़ेदान पूरी तरह खाली करें

सफाई शुरू करने से पहले कूड़ेदान को खाली करें और उसके नीचे या किनारों पर मौजूद किसी भी ढीली गंदगी को निकाल दें. कई बार बैग हटाने के बाद भी नीचे खाने के टुकड़े या कचरे के छोटे हिस्से रह जाते हैं. इन्हें हटाना जरूरी है, क्योंकि यही बाद में बदबू का कारण बन सकते हैं.

इसके बाद गुनगुने पानी और थोड़े से डिश सोप की मदद से कूड़ेदान के अंदर और बाहर की सफाई करें. खासतौर पर नीचे का हिस्सा, कोने, किनारे, ढक्कन, हैंडल, हिंज और वे जगहें जरूर साफ करें जहां गंदगी जमा हो सकती है. कूड़ेदान के नीचे तक हाथ पहुंचाना मुश्किल हो, तो लंबे हैंडल वाले ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे बिना ज्यादा झुके अंदर के हिस्से को अच्छी तरह रगड़कर साफ करना आसान होगा.


Home Cleaning Tips: कूड़ेदान खाली करने के बाद भी आती है बदबू? 1 ट्रिक से करें दूर

सिर्फ अंदर की सफाई न करें

अक्सर लोग कूड़ेदान की सफाई करते समय सिर्फ उसके अंदर वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं. लेकिन ढक्कन, रिम, हैंडल और पैडल जैसी जगहें भी साफ करना जरूरी है. इन हिस्सों को बार-बार छुआ जाता है, फिर भी सफाई के दौरान इन्हें आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है. सफाई के बाद कूड़ेदान को गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि साबुन का कोई अवशेष अंदर न रह जाए. इसके बाद सामग्री के हिसाब से उपयुक्त डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रोडक्ट के लेबल पर दिए निर्देशों को जरूर देखें और उसे उतने समय तक सतह पर रहने दें जितना इस्तेमाल के लिए बताया गया है.

बदबू दूर करने के लिए बेकिंग सोडा आजमा सकते हैं

अगर अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी कूड़ेदान से हल्की बदबू आती रहती है, तो उसके नीचे लाइनर लगाने से पहले थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डाला जा सकता है. इसे लाइनर के नीचे रखने से बची हुई गंध को कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि तेज खुशबू वाले एयर फ्रेशनर या परफ्यूम का ज्यादा इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. कूड़ेदान की बदबू और तेज खुशबू आपस में मिलकर कई बार और अजीब गंध पैदा कर सकती हैं. इसलिए बदबू को ढकने से ज्यादा जरूरी है उसकी वजह को खत्म करना.

सबसे जरूरी है कूड़ेदान को पूरी तरह सुखाना

कूड़ेदान धोने के बाद तुरंत उसमें नया बैग लगाने की गलती न करें. अंदर थोड़ी भी नमी रह गई और उसके ऊपर नया लाइनर लगा दिया गया, तो नमी अंदर फंस सकती है. इससे बदबू दोबारा बनने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए नया लाइनर लगाने से पहले कूड़ेदान को पूरी तरह सूखने दें. यही आदत कूड़ेदान को ज्यादा समय तक साफ और कम बदबूदार रखने में मदद कर सकती है.

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अलग-अलग कूड़ेदान के लिए अलग सावधानी

प्लास्टिक के कूड़ेदान को आमतौर पर डिश सोप या हल्के ऑल-पर्पज क्लीनर से साफ किया जा सकता है. हालांकि बहुत खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से प्लास्टिक पर छोटे खरोंच बन सकते हैं, जहां आगे गंदगी जमा हो सकती है. स्टेनलेस स्टील के कूड़ेदान को साफ करते समय थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. इसे मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े और स्टेनलेस स्टील के लिए उपयुक्त क्लीनर से साफ करना बेहतर है. स्टील वूल या बहुत खुरदरे स्क्रबर से सतह पर खरोंच आ सकती है. अगर कूड़ेदान में सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या ऑटोमैटिक ढक्कन है, तो उस हिस्से पर सीधे क्लीनर स्प्रे करने से बचें. क्लीनर को कपड़े पर लगाकर उस हिस्से को सावधानी से साफ करना बेहतर है.

ये गलतियां बदबू को फिर बुला सकती हैं

कूड़ेदान में बहुत ज्यादा साबुन डालना भी जरूरी नहीं है. ज्यादा क्लीनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सफाई बेहतर होने के बजाय चिपचिपा अवशेष रह सकता है, जो आगे धूल और गंदगी को आकर्षित कर सकता है.

इसके अलावा अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट को आपस में मिलाने से बचें. खासकर ब्लीच को अमोनिया, एसिड, सिरका या दूसरे क्लीनर के साथ मिलाना खतरनाक गैसें पैदा कर सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि कूड़ेदान में कुछ गिर जाए या बैग लीक हो जाए, तो उसे कचरा उठने वाले दिन तक न छोड़ें. तुरंत सफाई कर दें. यही छोटी सी आदत कूड़ेदान में बदबू, गंदगी और बैक्टीरिया जमा होने से रोकने में काफी मदद कर सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 10:21 AM (IST)
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