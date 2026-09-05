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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट

Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट

Spice Tempering: तड़का दाल या सब्जी का स्वाद भी बदल देता है. गर्म तेल में जीरा, राई, हींग या दूसरे मसाले डालते ही जो खुशबू आती है, वही खाने को एक अलग स्वाद देती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Sep 2026 08:26 AM (IST)
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Right Temperature For Tadka Spices Cooking: तड़का भारतीय खाने का वह हिस्सा है जो साधारण सी दाल या सब्जी का स्वाद भी बदल देता है. गर्म तेल में जीरा, राई, हींग या दूसरे मसाले डालते ही जो खुशबू आती है, वही खाने को एक अलग स्वाद देती है. लेकिन कई बार तड़का लगाते समय एक छोटी सी गलती पूरा स्वाद बिगाड़ देती है. तेल गर्म लगता है, फिर भी मसाले कुछ ही सेकंड में जल जाते हैं और खाने में हल्की कड़वाहट आने लगती है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो समस्या सिर्फ तेल के गर्म होने की नहीं है. असली फर्क हीट और टाइमिंग के तालमेल से पड़ता है. मसालों को तेल में डालने के बाद उन्हें कितना समय देना है और किस तापमान पर पकाना है, यही तय करता है कि उनका स्वाद निखरेगा या वे जलकर कड़वे हो जाएंगे.

तेल गर्म है, फिर मसाले क्यों जल जाते हैं?

तड़का लगाते समय अक्सर माना जाता है कि तेल जितना ज्यादा गर्म होगा, मसालों का फ्लेवर उतना ही अच्छा निकलेगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. मसाले बहुत कम नमी वाले होते हैं और गर्म तेल के संपर्क में आते ही तेजी से पकने लगते हैं. इसलिए बहुत ज्यादा गर्म तेल में डालते ही वे कुछ ही सेकंड में जरूरत से ज्यादा भुन सकते हैं. यही वजह है कि तड़के के लिए तेज आंच को लगातार बनाए रखना सही तरीका नहीं माना जाता. तेल का गर्म होना जरूरी है, लेकिन मसालों को डालने के बाद तापमान को संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है.


Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट

सबसे पहले साबुत मसालों का नंबर

जीरा, राई, दालचीनी और लौंग जैसे साबुत मसाले पिसे हुए मसालों की तुलना में ज्यादा गर्मी सह सकते हैं. इसलिए इन्हें तड़के की शुरुआत में गर्म तेल में डाला जाता है. सही तापमान पर जीरा चटकने लगता है और राई फूटने लगती है. यही वह समय है जब मसाले अपना स्वाद और खुशबू तेल में छोड़ते हैं. लेकिन यहां भी टाइमिंग का ध्यान रखना जरूरी है. मसालों को तेल में डालकर लंबे समय तक छोड़ देने से वे जरूरत से ज्यादा गहरे रंग के हो सकते हैं और स्वाद कड़वा हो सकता है.

असली गलती पिसे मसालों के साथ होती है

हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और हींग जैसे पिसे हुए मसाले ज्यादा नाजुक होते हैं. इन्हें बहुत गर्म तेल में डालने पर इनके जलने का खतरा ज्यादा रहता है. इसलिए इन्हें शुरुआत में डालने के बजाय बाद के चरण में डालना बेहतर होता है. कई बार तो इन मसालों को डालने से पहले गैस बंद कर देना भी मददगार हो सकता है. पैन की बची हुई गर्मी मसालों को पकाने के लिए पर्याप्त हो सकती है. इससे उनका स्वाद भी बना रहता है और जलने की संभावना भी कम होती है.


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तेल धुआं छोड़ने लगे तो समझिए देर हो चुकी है

तड़का लगाने के लिए तेल को इतना गर्म करने की जरूरत नहीं है कि उसमें से लगातार धुआं निकलने लगे. तेल की सतह पर हल्की चमक दिखाई देना इस बात का संकेत हो सकता है कि वह गर्म हो चुका है. अगर तेल तेज धुआं छोड़ने लगे, तो उसमें मसाले डालने से पहले उसे थोड़ा ठंडा होने देना बेहतर है. यानी तड़के में सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि तेल गर्म है या नहीं. यह देखना भी जरूरी है कि तेल कितना गर्म है और उस गर्मी में कौन सा मसाला डाला जा रहा है.

जीरा-राई के बाद आंच कम करना न भूलें

साबुत मसाले चटकने के बाद जब लहसुन, अदरक या हरी मिर्च जैसी चीजें डालते हैं, तो आंच थोड़ी कम करना बेहतर रहता है. इन चीजों में नमी होती है और ये जल्दी पकती हैं. खासतौर पर लहसुन को बहुत तेज आंच पर रखने से वह कुछ ही समय में सुनहरा होने के बजाय गहरा या जला हुआ हो सकता है, जिससे स्वाद कड़वा हो जाता है. इसलिए तड़का एक ही तेज आंच पर शुरू से अंत तक पकाने वाली प्रक्रिया नहीं है. हर सामग्री के हिसाब से तापमान और समय बदलना पड़ता है.

मसाले डालने से पहले सब कुछ तैयार रखें

तड़का बहुत तेजी से तैयार होता है. यही वजह है कि इसमें तैयारी पहले से करना जरूरी है. तेल गर्म होने के बाद मसाला ढूंढने या अगली सामग्री काटने लगेंगे, तो कुछ सेकंड का अतिरिक्त समय भी मसालों को जला सकता है. स्रोत के मुताबिक, तड़के का हर चरण अगले चरण से जुड़ा होता है और सभी चीजें पहले से तैयार रखने से प्रक्रिया ज्यादा आसान रहती है.

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पैन भी कर सकता है फर्क

अगर पैन की सतह हर जगह एक जैसी गर्म नहीं होती, तो कुछ हिस्सों में मसाले ज्यादा तेजी से जल सकते हैं. पतले या असमान तरीके से गर्म होने वाले पैन में ऐसे हॉट स्पॉट बन सकते हैं, जिससे एक ही तड़के में कुछ मसाले जल जाते हैं और कुछ ठीक से पक भी नहीं पाते. इसलिए तड़के में सही पैन का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण है. लेकिन सबसे अहम बात फिर वही है. तेल गर्म होने का मतलब यह नहीं कि मसाले डालने का सही समय आ गया. सही तड़के के लिए गर्मी, सामग्री और टाइमिंग तीनों का संतुलन जरूरी है. अगर मसाले जलने लगे हों, तो तुरंत आंच कम करना और जरूरत के मुताबिक थोड़ा पानी, टमाटर या दूसरी नमी वाली सामग्री डालना भी मदद कर सकता है. इससे पैन का तापमान नीचे आता है और मसालों के जलकर कड़वे होने की संभावना कम हो सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Tadka Tempering Spices Spices Burning
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