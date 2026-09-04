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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsCauses Of Wall Dampness: छत नहीं टपक रही, फिर भी दीवार पर सीलन? 1 मिनट में पहचानें लीकेज की वजह

Causes Of Wall Dampness: छत नहीं टपक रही, फिर भी दीवार पर सीलन? 1 मिनट में पहचानें लीकेज की वजह

Home Maintenance Tips: सीलन की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है. शुरुआत में दीवार पर हल्का गीला निशान या रंग बदलता हुआ हिस्सा नजर आता है. इसके बाद पेंट फूलने लगता है, प्लास्टर कमजोर पड़ सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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Causes Of Wall Seepage Without Roof Leak: घर की दीवार पर सीलन दिखे तो सबसे पहले ध्यान छत या बारिश के पानी पर जाता है. लेकिन अगर छत से पानी नहीं टपक रहा, फिर भी दीवार पर नमी, दाग या पेंट उखड़ने जैसी समस्या दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह कहीं और भी हो सकती है. कई बार पानी बाहर से नहीं, बल्कि दीवार के अंदर छिपे पाइप, आसपास की नमी या घर के किसी ऐसे हिस्से से आ रहा होता है, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता.

सीलन की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है. शुरुआत में दीवार पर हल्का गीला निशान या रंग बदलता हुआ हिस्सा नजर आता है. इसके बाद पेंट फूलने लगता है, प्लास्टर कमजोर पड़ सकता है और कुछ जगहों पर सफेद पाउडर जैसे निशान भी दिखाई देने लगते हैं. इसलिए छत से पानी न टपकने के बावजूद दीवार पर सीलन दिखे, तो इन जगहों को जरूर चेक करें.

दीवार के अंदर छिपा पाइप तो लीक नहीं कर रहा?

दीवार पर सीलन आने की सबसे आम वजहों में से एक छिपी हुई पाइपलाइन का लीकेज हो सकता है. बाथरूम, किचन या वॉश एरिया की पानी की पाइप अगर अंदर से धीरे-धीरे लीक हो रही है, तो बाहर पानी की कोई बूंद दिखाई नहीं देगी. लेकिन यही पानी धीरे-धीरे दीवार में नमी बढ़ा सकता है. अगर सीलन बाथरूम या किचन से लगी दीवार पर है, तो पाइपलाइन और उसके कनेक्शन जरूर चेक करवाएं. खासकर तब, जब दीवार का एक खास हिस्सा लगातार गीला या ठंडा महसूस हो.


Causes Of Wall Dampness: छत नहीं टपक रही, फिर भी दीवार पर सीलन? 1 मिनट में पहचानें लीकेज की वजह

बाथरूम की नमी दीवार तक तो नहीं पहुंच रही?

हर बार पानी का सीधे दीवार में रिसना जरूरी नहीं है. बाथरूम में नहाने के दौरान बनने वाली भाप और नमी अगर बाहर नहीं निकलती, तो वह दीवारों पर जम सकती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर कोनों, खिड़की के आसपास और छत से जुड़े हिस्सों में सीलन या फफूंद दिखाई दे सकती है. बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चलाना और इस्तेमाल के बाद पर्याप्त वेंटिलेशन रखना इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है.

किचन से लगी दीवार को भी नजरअंदाज न करें

खाना बनाते समय निकलने वाली भाप और नमी भी आसपास की दीवारों को प्रभावित कर सकती है. अगर किचन में हवा के बाहर निकलने का सही इंतजाम नहीं है, तो नमी धीरे-धीरे दीवारों में जमा हो सकती है. किचन की जिस दीवार पर बार-बार पेंट उखड़ता है या काले धब्बे बनने लगते हैं, वहां सिर्फ पेंट कराने के बजाय नमी का स्रोत तलाशना जरूरी है.


Causes Of Wall Dampness: छत नहीं टपक रही, फिर भी दीवार पर सीलन? 1 मिनट में पहचानें लीकेज की वजह

बाहर की दीवार में दरार तो नहीं?

कई बार बारिश का पानी छत से नहीं, बल्कि बाहरी दीवार से अंदर आता है. दीवार पर मौजूद छोटी दरारें, खराब प्लास्टर या पुराना पेंट पानी को अंदर जाने का रास्ता दे सकते हैं. बारिश के बाद अगर किसी खास हिस्से की सीलन ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस दीवार के बाहरी हिस्से की जांच जरूर करें. खिड़की के आसपास की दरारें और दीवार के जोड़ों को भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं जगहों से पानी अंदर पहुंच सकता है.

खिड़की और दरवाजे के आसपास पानी तो नहीं रुकता?

खिड़की के फ्रेम और दीवार के बीच की छोटी सी जगह भी सीलन की वजह बन सकती है. बारिश के दौरान पानी अगर फ्रेम के आसपास जमा होता है और वहां सही सीलिंग नहीं है, तो नमी धीरे-धीरे दीवार में जा सकती है. अगर सीलन सिर्फ खिड़की के आसपास दिखाई दे रही है, तो फ्रेम की सीलिंग और बाहरी हिस्से की जांच करवाना बेहतर है.

घर में नमी ज्यादा तो नहीं?

कपड़े घर के अंदर सुखाना, कम वेंटिलेशन, लगातार बंद कमरे और धूप की कमी भी दीवारों में नमी बढ़ा सकती है. ऐसी सीलन अक्सर कोनों, अलमारी के पीछे और खिड़कियों के आसपास दिखाई देती है. अगर दीवार पर काले धब्बे या फफूंद भी दिखने लगे, तो सिर्फ उस हिस्से को पेंट करने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. कमरे में हवा का सही प्रवाह बनाए रखना जरूरी है.

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अलमारी के पीछे की दीवार जरूर देखें

बड़ी अलमारी या फर्नीचर अगर दीवार से बिल्कुल सटा हुआ है, तो उसके पीछे हवा का आना-जाना कम हो जाता है. इससे नमी फंस सकती है और धीरे-धीरे दीवार पर फफूंद या सीलन दिखाई देने लगती है. अगर सीलन सिर्फ अलमारी के पीछे है, तो फर्नीचर को थोड़ा आगे करके दीवार को सूखने का मौका दें और उस हिस्से में नमी का कारण देखें.

सिर्फ पेंट कराने से समस्या खत्म नहीं होगी

सीलन वाली दीवार पर बार-बार नया पेंट कराना आसान समाधान लग सकता है, लेकिन अगर पानी या नमी का स्रोत वहीं मौजूद है, तो कुछ समय बाद समस्या दोबारा दिखाई दे सकती है. पहले यह पता करना जरूरी है कि नमी कहां से आ रही है. इसके बाद दरार, पाइपलाइन, बाहरी दीवार, वेंटिलेशन या वॉटरप्रूफिंग से जुड़ी समस्या को ठीक किया जाना चाहिए.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
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