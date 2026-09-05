Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी

क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी

अमेरिका भले ही दावा करे कि ईरानी नेताओं के बाथरूम तक उनकी पहुंच है, लेकिन हकीकत इससे उलट है. यूएस नेवी कई बार आम लोगों के घरों को निशाना बना चुकी है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 05 Sep 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की पहुंच भले ही ईरान के नेताओं के बाथरूम तक हो लेकिन हकीकत ये है कि यूएस नेवी के बम ईरानी सेना के बजाए कभी स्कूल पर गिर रहे हैं और कभी शादी-समारोह में. ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सुपर पावर अमेरिका के पास ईरान को हराने की ताकत है या नहीं. या महज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मीडिया को दिए अनाप-शनाप बयान या फिर सोशल मीडिया पर जारी एआई वीडियो से अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी जीत का डंका बजाता रहेगा.

यूएस मिलिट्री की सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड ने गुरुवार को एक बार फिर ईरान के दक्षिणी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की. सेंटकॉम ने दावा किया कि हमला ईरानी की नौसेना और आईआरजीसी से जुड़े ठिकानों पर किया गया है. इनमें सिरिक आईलैंड पर भी हमला शामिल था लेकिन हमले के दौरान ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका ने रिहायशी इलाके में एक ऐसे घर पर एयर स्ट्राइक की, जहां विवाह-समारोह चल रहा था. ईरान ने दावा किया कि हमले में चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. 

ट्रंप का मसखरा बयान 
जिस दिन ईरान के शादी समारोह में ये मौत का तांडव मचा, उसी दिन ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया कि हर कोई भौचक्का रह गया. ट्रंप ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि अमेरिका सेना, ईरान के नेताओं के बाथरूम तक पहुंच रखती है. यानी ईरान के नेताओं की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है. अमेरिका के खुफिया कैमरे, ईरानी नेताओं के बाथरुम तक पहुंच गए हैं. ये कोई पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप ने कोई मसखरा बयान दिया है. इससे कुछ रोज पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो जारी कर ईरान के खर्ग आईलैंड पर हमला करने की चेतावनी दी थी. 

ये कोई पहली घटना नहीं है जब अमेरिका की मिसाइल अपने रास्ते से भटककर आम लोगों पर गिरी है. मिडिल-ईस्ट जंग शुरु होने के पहले दिन यानी 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर जब हमला किया था, उस दौरान भी ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर टॉमहॉक मिसाइल गिरी थी. स्कूल पर हुए हमले में करीब 175 स्कूली छात्र-छात्राएं और शिक्षकों की मौत हुई थी. हमले के बाद अमेरिका ने घटना की जांच के आदेश देकर मामले को रफा दफा कर दिया था. अब एक बार फिर वही स्थिति खड़ी हो गई है.

क्या बोले जेडी वेंस 
अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने सिरिक आईलैंड के एक इलाके में शादी समारोह में हुए हमले पर जांच की बात कही है. हमले के बाद जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें साफ दिखाई पड़ता है कि जिस भी मिसाइल या बम से हमला किया गया, वो एक गाइडेड म्युनिशन था. ऐसा इसलिए, क्योंकि वो सीधे घर की छत पर जाकर गिरता है और एक होल के जरिए मकान के अंदर तबाही मचाई. बम या मिसाइल से आस-पास के घर तो दूर, घर की पूरी बिल्डिंग को भी कोई नुकसान नहीं हुआ. यानी ये ऐसे बम था, जिससे कोल्ट्रेल डैमेज बेहद कम होना था लेकिन अफसोस की ये बम किसी सैन्य ठिकाने के बजाए एक घर पर जाकर गिर गया.

अब जानकारी सामने आई है कि जिस खुजेस्ताह शहर में ये अटैक हुआ, वहां ईरानी नौसेना का एक कम्युनिकेशन टॉवर था. अमेरिकी स्ट्राइक में ये कम्युनिकेशन टॉवर तबाह हो गया था लेकिन उसी दौरान एक दूसरा बम इस कम्युनिकेशन टॉवर से महज 150 मीटर की दूरी पर उस घर पर जा गिरा, जहां शादी समारोह चल रहा था. 

अफगानिस्तान में 2 बार गलती
ये पहली बार नहीं है जब यूएस मिलिट्री ने गलत जगह बम गिराया है. अफगानिस्तान में एक बार नहीं, यूएस मिलिट्री ने दो बार शादी समारोह को श्मशान घाट में तब्दील कर दिया था. पहली बार तो अफगानिस्तान पहुंचने के कुछ दिन बाद यानी 2002 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ओरजगान प्रांत में एक शादी समारोह में जश्न के दौरान चलाई जा रही हवाई फायरिंग को तालिबान का अड्डा समझकर बम गिरा दिया. इस हमले में 30 अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी.

अमेरिका ने साल 2008 में कंधार में एक गांव में शादी समारोह पर हवाई हमला कर दिया था क्योंकि करीब में तालिबानी लड़ाकों का एक ठिकाना था लेकिन गलती से बम शादी समारोह में जाकर गिर गया था. इस हमले में करीब 40 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थे.

ये भी पढ़ें

'भारत को जितना चाहिए उतना तेल देंगे', रूस का बयान सुनकर चिढ़ जाएंगे ट्रंप

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
CENTCOM US Iran War IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PM मोदी के लिए खास तोहफा लेकर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री, लेकिन दिया क्यों नहीं?
PM मोदी के लिए खास तोहफा लेकर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री, लेकिन दिया क्यों नहीं?
विश्व
नहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत
नहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत
विश्व
शांति समझौते की ओर रूस-यूक्रेन जंग! जेलेंस्की ने रखा सीजफायर प्रस्ताव
शांति समझौते की ओर रूस-यूक्रेन जंग! जेलेंस्की ने रखा सीजफायर प्रस्ताव
विश्व
नाइजीरिया में तेल चुराने में गई 37 लोगों की जान, जहरीली गैस में ली थी सांस
नाइजीरिया में तेल चुराने में गई 37 लोगों की जान, जहरीली गैस में ली थी सांस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
बिहार में 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कोमल मीणा की मिली ये जिम्मेदारी
बिहार में 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कोमल मीणा की मिली ये जिम्मेदारी
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget