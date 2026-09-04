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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFridge Water Leakage: फ्रिज में बार-बार जमा हो रहा है पानी? मैकेनिक बुलाने से पहले करें ये काम

Fridge Water Leakage: फ्रिज में बार-बार जमा हो रहा है पानी? मैकेनिक बुलाने से पहले करें ये काम

Kitchen Tips: सब्जियों की ट्रे के नीचे पानी जमा होने की सबसे आम वजह फ्रिज का ड्रेन होल ब्लॉक होना हो सकती है. फ्रिज के अंदर पीछे की तरफ या सब्जियों वाली ट्रे के नीचे एक छोटा सा ड्रेन होल होता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Sep 2026 12:21 PM (IST)
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Why Water Accumulates Under Fridge Crisper Tray: फ्रिज में सब्जियां रखने वाली ट्रे के नीचे बार-बार पानी जमा होना आम बात लग सकती है. कई लोग इसे साफ करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि शायद सब्जियों से पानी निकला होगा. लेकिन अगर ट्रे में लगातार पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इसे सिर्फ सफाई की समस्या समझकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. इसके पीछे फ्रिज के अंदर की ड्रेनेज व्यवस्था, दरवाजे की सील या तापमान से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

कई बार यह समस्या छोटी होती है और घर पर कुछ चीजें चेक करके ठीक की जा सकती है. लेकिन अगर पानी बार-बार लौटकर आ रहा है, तो यह फ्रिज के किसी हिस्से में खराबी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि पानी आखिर जमा कहां से हो रहा है.

सबसे पहले ड्रेन होल चेक करें

सब्जियों की ट्रे के नीचे पानी जमा होने की सबसे आम वजह फ्रिज का ड्रेन होल ब्लॉक होना हो सकती है. फ्रिज के अंदर पीछे की तरफ या सब्जियों वाली ट्रे के नीचे एक छोटा सा ड्रेन होल होता है. डीफ्रॉस्ट प्रक्रिया के दौरान बनने वाला पानी इसी रास्ते से बाहर निकलता है. अगर इसमें खाने के छोटे टुकड़े, गंदगी या बर्फ जम जाए, तो पानी बाहर निकलने के बजाय फ्रिज के अंदर ही जमा होने लगता है. धीरे-धीरे यही पानी सब्जियों की ट्रे के नीचे दिखाई देने लगता है.


Fridge Water Leakage: फ्रिज में बार-बार जमा हो रहा है पानी? मैकेनिक बुलाने से पहले करें ये काम

ड्रेन होल के आसपास गंदगी दिखे तो फ्रिज बंद करके और सुरक्षित तरीके से उसे साफ किया जा सकता है. हल्के गुनगुने पानी से रास्ता साफ करने में मदद मिल सकती है. अगर अंदर बर्फ जमी है, तो उसे जबरदस्ती खुरचने के बजाय प्राकृतिक रूप से पिघलने देना बेहतर है.

फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद हो रहा है?

अगर फ्रिज का दरवाजा पूरी तरह सील नहीं हो रहा है, तो बाहर की गर्म हवा अंदर पहुंचती रहती है. इस गर्म हवा में मौजूद नमी ठंडी सतहों के संपर्क में आकर पानी की बूंदों में बदल सकती है. यही नमी धीरे-धीरे फ्रिज के अंदर जमा होने लगती है. दरवाजे के आसपास लगी रबर सील को ध्यान से देखें. अगर वह गंदी, ढीली, फटी या कहीं से मुड़ी हुई है, तो सीलिंग ठीक से नहीं हो पाएगी. इसे हल्के साबुन और पानी से साफ करके देखें. अगर रबर खराब हो चुकी है, तो उसे बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है.


Fridge Water Leakage: फ्रिज में बार-बार जमा हो रहा है पानी? मैकेनिक बुलाने से पहले करें ये काम

एक आसान पेपर टेस्ट भी किया जा सकता है. दरवाजे और सील के बीच कागज का एक टुकड़ा रखकर दरवाजा बंद करें. अगर कागज बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है, तो सील कमजोर हो सकती है.

फ्रिज का तापमान बहुत कम या ज्यादा तो नहीं?

गलत तापमान सेटिंग भी फ्रिज में जरूरत से ज्यादा नमी या बर्फ बनने की वजह बन सकती है. सामान्य तौर पर फ्रिज का तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस रखना उचित माना जाता है. अगर तापमान बहुत कम है, तो कुछ हिस्सों में बर्फ जम सकती है और बाद में उसके पिघलने से पानी जमा हो सकता है. वहीं तापमान जरूरत से ज्यादा होने पर फ्रिज की कूलिंग और नमी नियंत्रण प्रभावित हो सकता है.

गर्म खाना सीधे फ्रिज में तो नहीं रख रहे?

गर्म खाने को सीधे फ्रिज में रखने से उसके अंदर अतिरिक्त नमी पहुंचती है. गर्म भोजन से निकलने वाली भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल सकती है. अगर ऐसा रोज होता है, तो फ्रिज के अंदर नमी बढ़ने लगती है और सब्जियों की ट्रे के आसपास पानी जमा हो सकता है. खाने को सुरक्षित तरीके से थोड़ा ठंडा होने दें और फिर ढककर फ्रिज में रखें. खुले बर्तन रखने से भी नमी बढ़ सकती है, इसलिए खाने को ढककर रखना बेहतर है.

फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर तो नहीं दिया?

सब्जियों और दूसरे सामान से फ्रिज को पूरी तरह ठूंस देने पर ठंडी हवा का सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है. हवा सही तरीके से नहीं घूमेगी तो कुछ हिस्सों में ज्यादा नमी या पानी की बूंदें दिखाई दे सकती हैं. सब्जियों की ट्रे और पीछे की दीवार के बीच पर्याप्त जगह रखें. फ्रिज के एयर वेंट को सामान से ढकने से भी बचें.

पानी फिल्टर या डिस्पेंसर से तो नहीं आ रहा?

अगर आपके फ्रिज में वॉटर डिस्पेंसर या आइस मेकर लगा है, तो उसके आसपास की पाइप या कनेक्शन भी चेक करें. किसी पाइप में लीकेज होने पर पानी धीरे-धीरे अंदर पहुंच सकता है और नीचे जमा हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ सब्जियों की ट्रे साफ करने से समस्या दूर नहीं होगी. पानी किस रास्ते से आ रहा है, यह पता करना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- Home Cleaning Tips: खिड़की बंद फिर भी घर में जमती है धूल? 1 ट्रिक से रखें डस्ट फ्री

कब मैकेनिक को बुलाना चाहिए?

अगर ड्रेन होल साफ करने, दरवाजे की रबर सील देखने और तापमान सही करने के बाद भी सब्जियों की ट्रे में पानी लगातार जमा हो रहा है, तो समस्या अंदर के किसी हिस्से में हो सकती है. ड्रेन सिस्टम, डीफ्रॉस्ट सिस्टम, थर्मोस्टेट या पानी की पाइपलाइन में खराबी की स्थिति में तकनीशियन की मदद लेना बेहतर है. इसलिए अगली बार फ्रिज की सब्जियों वाली ट्रे के नीचे पानी दिखे तो सिर्फ उसे पोंछकर छोड़ न दें. पहले ड्रेन होल, दरवाजे की सील, तापमान, एयर सर्कुलेशन और किसी संभावित लीकेज को चेक करें. छोटी सी समस्या समय रहते पकड़ ली जाए, तो फ्रिज की बड़ी खराबी और महंगी मरम्मत से बचने में मदद मिल सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 12:21 PM (IST)
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