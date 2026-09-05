आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने मीडिया से बातचीत में शहर की कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा कीं. उन्होंने अभिनेता आमिर खान को मिली कथित धमकी, लॉरेंस बिश्नोई, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों, ड्रग्स, साइबर क्राइम, ट्रैफिक और वांटेड अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस का पक्ष रखा.

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े आरोप जीशान अख्तर की ओर से अभिनेता आमिर खान को कथित धमकी दिए जाने के मामले में देवेन भारती ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि VOIP के जरिए इस तरह की कॉल की जा रही हैं. पुलिस यह पता लगा रही है कि धमकी वाले कॉल फर्जी हैं या वास्तव में गंभीर हैं. शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. MLC जीशान सिद्दीकी को पहले से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है.

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लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने की कोशिश

लॉरेंस बिश्नोई के संबंध में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुंबई पुलिस उसकी कस्टडी लेकर जांच करना चाहती है. हालांकि, जब तक कोर्ट का मौजूदा आदेश निरस्त नहीं होता, तब तक पुलिस को इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और इसी वजह से मुंबई में फिलहाल कोई सक्रिय अंडरवर्ल्ड नहीं है.

पायधुनी मामले में साजिश के सबूत नहीं

पायधुनी में तरबूज से जुड़े मौत के मामले पर देवेन भारती ने कहा कि जांच में अभी तक किसी तरह की साजिश या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला है.

TISS में नारेबाजी के मामले में एक गिरफ्तार

जीएन साईबाबा की डेथ एनिवर्सरी के दौरान TISS में कथित नारेबाजी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. एक अन्य आरोपी वांटेड था, लेकिन उसे कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.

अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज

मुंबई पुलिस के मुताबिक 2024 में 326, 2025 में 1,161 और 2026 में अब तक 1,066 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बताया कि डिपोर्टेशन डिटेंशन सेंटर भी अब शुरू हो चुका है.

साइबर फ्रॉड में 186 करोड़ रुपये बचाए

डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया है. 1930 हेल्पलाइन के प्रति जागरूकता के साथ वरिष्ठ नागरिकों के घर-घर जाकर भी अभियान चलाया गया. स्कूल-कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम किए गए. पुलिस के मुताबिक 2022 में फ्रॉड की रकम का 4.9 प्रतिशत हिस्सा फ्रीज हुआ था, जबकि 2026 में यह आंकड़ा 28 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इस साल 186 करोड़ रुपये फ्रीज कर पीड़ितों के पैसे बचाए गए.

ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने 1,606 ड्रग्स जब्ती की कार्रवाई की है, जिनमें ज्यादातर मामले MD से जुड़े हैं. ड्रग पेडलर्स पर सख्ती करते हुए तीन मामलों में 34 आरोपियों पर MCOCA लगाया गया है, जबकि PIT-NDPS के तहत 13 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

मोबाइल चोरी के मामलों में 51 प्रतिशत रिकवरी

मुंबई पुलिस के मुताबिक इस साल चोरी हुए मोबाइल फोन की 51 प्रतिशत रिकवरी की गई है. मोबाइल चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

स्कूल-कॉलेज के पास पान ठेलों पर कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों के आसपास पान के ठेले और स्टॉल नहीं होने चाहिए. ऐसे पान विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 433 करोड़ के ई-चालान

2026 में अब तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 433 करोड़ रुपये के ई-चालान जारी किए गए हैं. पुलिस 24 तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों पर कार्रवाई कर रही है.

754 अपराधी तड़ीपार, 66 पर MCOCA

आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में 2026 में अब तक 754 अपराधियों को तड़ीपार किया गया है. गंभीर अपराधों में 66 आरोपियों पर MCOCA के तहत कार्रवाई की गई है.

559 वांटेड अपराधी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने 2026 में अब तक 559 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 20 साल से अधिक समय से वांटेड 54 आरोपी, 10 से 15 साल से वांटेड 36 आरोपी और 5 से 10 साल से वांटेड 58 आरोपी शामिल हैं. वहीं 385 ऐसे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो 5 साल से अधिक समय से वांटेड थे.

दिशा सालियान केस पर CBI से संपर्क नहीं

दिशा सालियान मामले की जांच CBI से कराने के मुद्दे पर देवेन भारती ने कहा कि पुलिस ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख दिया है. कोर्ट ने क्या कहा, इस पर वह टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने साफ किया कि अब तक CBI ने मुंबई पुलिस से संपर्क नहीं किया है.

DJ को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन

त्योहारों के दौरान DJ को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुंबई में DJ के लिए अलग से परमिशन नहीं मांगी जाती. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार निर्धारित डेसिबल स्तर का पालन करना जरूरी है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

प्रदर्शनकारियों को ड्रग्स प्लांट करने की धमकी देने वाले कॉन्स्टेबल पर कार्रवाई

CJP प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को ड्रग्स प्लांट करने की धमकी देने वाले कॉन्स्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

VIP मूवमेंट के दौरान साइकिल चालक को धक्का देने वाले कॉन्स्टेबल पर भी कार्रवाई

VIP मूवमेंट के दौरान साइकिल चालक को धक्का देने वाले ट्रैफिक कॉन्स्टेबल के मामले में भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साइकिल चालक गलत दिशा से आ रहा था, लेकिन इस तरह का व्यवहार पुलिस स्वीकार नहीं करती.

पुलिस की सैलरी से 6.41 करोड़ रुपये घोस्ट अकाउंट में ट्रांसफर

पुलिस विभाग की सैलरी से 6.41 करोड़ रुपये घोस्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के मामले में जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक यह मामला कोविड काल का है. मामले के आरोपी रिटायर हो चुके हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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