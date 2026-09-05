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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज

'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज

भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी का नाम लेकर गौतम गंभीर पर तंज कसा है. दोनों से चोट से उबर कर अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में वापस आए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 08:33 AM (IST)
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पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने गौतम गंभीर पर निशाना साधा है. 13 सितंबर से भारत और अफगानिस्तान की तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है. दरअसल ये दोनों खिलाड़ी चोट से उबर कर भारतीय स्क्वाड में वापस आए हैं. बद्रीनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि कोच गंभीर के फेवरेट खिलाड़ी टीम इंडिया में वापस आ गए हैं.

सुंदर पिछले पांच टी20 मैचों में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं और बल्लेबाजी में भी निराश किया है. दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 4 मैचों का अनुभव है, जिनमें वो 3 विकेट ले पाए हैं. बद्रीनाथ ने कहा कि खासतौर पर सुंदर को टीम मैनेजमेंट से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, जिसका उन्हें पूर्ण फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए.

कोच के फेवरेट खिलाड़ी आ गए

अपने यूट्यूब चैनल पर एस बद्रीनाथ ने कहा, "कोच के फेवरेट खिलाड़ी वापस आ गए. भारतीय क्रिकेट में वाशिंगटन सुंदर को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, जिसका उन्हें पूर्ण फायदा उठाना चाहिए." सुंदर को एक समय रविचंद्रन अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब तक के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो सुंदर इस ऑलराउंडर के रोल में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं.

दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी पर बद्रीनाथ ने कहा, "मैं नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत उच्च स्तरीय खिलाड़ी नहीं मानता हूं, जिसका कारण उनकी गेंदबाजी है. मैं मानता हूं कि वह एक बल्लेबाज हैं और मैं उन्हें गेंदबाज के नजरिए से नहीं देखता हूं."

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे

BCCI ने वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को भी अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह दी है. हालांकि इन दोनों का खेलना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर है. रिपोर्ट अनुसार उन्हें मैदान पर उतरने से पहले सिम्यूलेशन टेस्ट से गुजरना होगा.

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बुमराह की मांग

बद्रीनाथ ने एक तरफ वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी का नाम लेकर कोच गौतम गंभीर पर तंज कसा. दूसरी ओर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की वापसी को भारतीय टीम के लिए अच्छा पहलू बताया. उन्होंने यह भी कहा कि शायद बुमराह ने टीम मैनेजमेंट से कहा हो कि वे अफगानिस्तान सीरीज के तीनों मैच खेलना चाहते हैं. बद्रीनाथ ने कहा कि बुमराह ने पिछले समय में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए शायद उन्होंने ही कोच और सेलेक्टर्स से संपर्क साधा होगा कि उन्हें यह सीरीज खेलनी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Sep 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
S Badrinath Washington Sundar GAUTAM GAMBHIR Nitish Kumar Reddy
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