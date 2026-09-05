'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज

पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने गौतम गंभीर पर निशाना साधा है. 13 सितंबर से भारत और अफगानिस्तान की तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है. दरअसल ये दोनों खिलाड़ी चोट से उबर कर भारतीय स्क्वाड में वापस आए हैं. बद्रीनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि कोच गंभीर के फेवरेट खिलाड़ी टीम इंडिया में वापस आ गए हैं.

सुंदर पिछले पांच टी20 मैचों में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं और बल्लेबाजी में भी निराश किया है. दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 4 मैचों का अनुभव है, जिनमें वो 3 विकेट ले पाए हैं. बद्रीनाथ ने कहा कि खासतौर पर सुंदर को टीम मैनेजमेंट से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, जिसका उन्हें पूर्ण फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए.

कोच के फेवरेट खिलाड़ी आ गए

अपने यूट्यूब चैनल पर एस बद्रीनाथ ने कहा, "कोच के फेवरेट खिलाड़ी वापस आ गए. भारतीय क्रिकेट में वाशिंगटन सुंदर को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, जिसका उन्हें पूर्ण फायदा उठाना चाहिए." सुंदर को एक समय रविचंद्रन अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब तक के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो सुंदर इस ऑलराउंडर के रोल में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं.

दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी पर बद्रीनाथ ने कहा, "मैं नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत उच्च स्तरीय खिलाड़ी नहीं मानता हूं, जिसका कारण उनकी गेंदबाजी है. मैं मानता हूं कि वह एक बल्लेबाज हैं और मैं उन्हें गेंदबाज के नजरिए से नहीं देखता हूं."

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे

BCCI ने वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को भी अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह दी है. हालांकि इन दोनों का खेलना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर है. रिपोर्ट अनुसार उन्हें मैदान पर उतरने से पहले सिम्यूलेशन टेस्ट से गुजरना होगा.

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बुमराह की मांग

बद्रीनाथ ने एक तरफ वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी का नाम लेकर कोच गौतम गंभीर पर तंज कसा. दूसरी ओर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की वापसी को भारतीय टीम के लिए अच्छा पहलू बताया. उन्होंने यह भी कहा कि शायद बुमराह ने टीम मैनेजमेंट से कहा हो कि वे अफगानिस्तान सीरीज के तीनों मैच खेलना चाहते हैं. बद्रीनाथ ने कहा कि बुमराह ने पिछले समय में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए शायद उन्होंने ही कोच और सेलेक्टर्स से संपर्क साधा होगा कि उन्हें यह सीरीज खेलनी है.

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