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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsInk Stains On Clothes: फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी शर्ट, स्याही के जिद्दी दागों को चुटकियों में गायब करेंगी ये चीजें

Ink Stains On Clothes: फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी शर्ट, स्याही के जिद्दी दागों को चुटकियों में गायब करेंगी ये चीजें

Clothes Stain Removal: कई बार लोग यह मान लेते हैं कि शर्ट, टी-शर्ट या बैग पर लगा इंक का दाग अब कभी नहीं हटेगा. हालांकि, इन जिद्दी दागों को काफी हद तक साफ किया जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Jun 2026 06:48 AM (IST)
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How To Remove Ink Stains From Clothes: कपड़ों पर स्याही का दाग लग जाना अक्सर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है. कई बार लोग यह मान लेते हैं कि शर्ट, टी-शर्ट या बैग पर लगा इंक का दाग अब कभी नहीं हटेगा. हालांकि, घरेलू इस्तेमाल की कुछ सामान्य चीजों की मदद से इन जिद्दी दागों को काफी हद तक साफ किया जा सकता है. होम एक्सपर्ट के अनुसार,अगर दाग नया हो तो उसे हटाना ज्यादा आसान होता है, लेकिन पुराने या सूख चुके दागों को भी सही तरीके से साफ किया जा सकता है. 

स्याही के दाग हटाने के लिए क्या करें?

स्याही के दाग हटाने के लिए रबिंग अल्कोहल सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है. यह खासतौर पर बॉलपॉइंट पेन की ऑयल-बेस्ड स्याही पर अच्छा असर दिखाता है. इसके लिए दाग वाले हिस्से के नीचे पेपर टॉवल रखें और ड्रॉपर की मदद से थोड़ा रबिंग अल्कोहल लगाएं. कुछ मिनट बाद साफ पेपर टॉवल से दाग को हल्के हाथों से दबाकर साफ करें. यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जा सकती है, जब तक कपड़े से स्याही निकलनी बंद न हो जाए. इसके बाद कपड़े को ठंडे पानी से धोकर सामान्य तरीके से वॉश करें. 

गहरे दाग हटाने के क्या हैं विकल्प?

अगर दाग ज्यादा गहरा हो तो अमोनिया का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. अमोनिया स्याही के रंगद्रव्यों को तोड़ने में मदद करता है, जिससे दाग को पानी से निकालना आसान हो जाता है. इसके लिए सबसे पहले दाग वाले हिस्से को ठंडे पानी से धो लें. इसके बाद फिर गर्म पानी, ब्लीच-फ्री डिटर्जेंट और थोड़ी मात्रा में अमोनिया मिलाकर घोल तैयार करें. कपड़े को इस घोल में करीब 30 मिनट से एक घंटे तक भिगोकर रखें. जिद्दी दागों के लिए इसे रातभर भी छोड़ा जा सकता है. इसके बाद कपड़े को अच्छी तरह धो लें.

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नेल पॉलिश रिमूवर का भी कर सकते हैं यूज

नेल पॉलिश रिमूवर भी ताजा स्याही के दाग हटाने में मदद कर सकता है. खासतौर पर एसीटोन युक्त नेल पॉलिश रिमूवर स्याही को ढीला करने का काम करता है. इसके लिए एक साफ कपड़े या कॉटन बॉल पर थोड़ा रिमूवर लगाएं और दाग वाले हिस्से पर हल्के-हल्के थपथपाएं. ध्यान रखें कि दाग को रगड़ना नहीं है, क्योंकि इससे स्याही और फैल सकती है. इसके बाद में कपड़े को पानी से धोकर सामान्य तरीके से साफ करें.

इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि स्याही का दाग पूरी तरह साफ होने से पहले कपड़ों को ड्रायर में न डालें. गर्मी के कारण दाग स्थायी रूप से कपड़े में जम सकता है. वहीं हेयर स्प्रे, टूथपेस्ट और सिरके जैसे घरेलू उपायों को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन ये हमेशा प्रभावी साबित नहीं होते.  रबिंग अल्कोहल का उपयोग करते समय भी सावधानी जरूरी है. आमतौर पर कम मात्रा में इसका इस्तेमाल अधिकांश कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 06:48 AM (IST)
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