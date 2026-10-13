दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज? बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक

घर का दरवाजा खोलते या बंद करते समय आने वाली चर्र-चर्र की आवाज न केवल कानों को चुभती है, बल्कि कई बार बेहद इरिटेटिंग भी लगती है. खासकर रात के सन्नाटे में या सुबह-सुबह यह आवाज पूरे घर की नींद खराब कर सकती है. ज्यादातर लोग इस छोटी सी समस्या के लिए तुरंत बढ़ई को बुलाने की सोचने लगते हैं, जिससे जेब पर बेवजह का खर्च बढ़ता है.

असल में यह आवाज दरवाजे के कब्जों में धूल-मिट्टी जमने, जंग लगने या नमी के कारण आती है. अच्छी बात यह है कि इस समस्या को दूर करने के लिए आपको किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं है. आप अपने घर के किचन और बाथरूम में मौजूद बेहद साधारण चीजों का इस्तेमाल करके इसे मिनटों में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं.

सरसों का तेल या नारियल तेल है सबसे आसान उपाय

दरवाजे की चर्र-चर्र की आवाज को बंद करने का सबसे पुराना और असरदार घरेलू नुस्खा है तेल का इस्तेमाल. हमारे घरों में आसानी से मिलने वाला सरसों का तेल या नारियल का तेल इसके लिए सबसे बेस्ट लुब्रिकेंट का काम करता है.

आपको बस एक ड्रॉपर या रुई के छोटे से टुकड़े की मदद से तेल की कुछ बूंदें दरवाजे के कब्जों के बीच के गैप में डालनी हैं. तेल डालने के बाद दरवाजे को चार से पांच बार लगातार खोलें और बंद करें, ताकि तेल अंदर तक अच्छी तरह फैल जाए. ऐसा करने से कब्जों का सूखापन तुरंत खत्म हो जाएगा और आवाज आना पूरी तरह बंद हो जाएगी.

नहाने वाले साबुन का देसी जुगाड़

इसके लिए आप कोई भी साधारण पुराना या नया साबुन लें और उसे दरवाजे के कब्जों पर अच्छी तरह से रगड़ें. ध्यान रहे कि साबुन सूखा होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल न मिलाएं. जब साबुन के बारीक टुकड़े या उसकी एक परत कब्जों के जोड़ों के बीच में बैठ जाएगी, तो वह एक सूखे लुब्रिकेंट की तरह काम करने लगेगी. इसके बाद जैसे ही आप दरवाजे को हिलाएंगे, दोनों धातुओं के बीच का घर्षण खत्म हो जाएगा और चर्र-चर्र की आवाज गायब हो जाएगी.

कुकिंग स्प्रे या वैसलीन पेट्रोलियम जेली

आजकल ज्यादातर किचन में कुकिंग स्प्रे का इस्तेमाल होता है, जो कब्जों के बारीक हिस्सों तक पहुंचने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है. इसके अलावा, सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली वैसलीन पेट्रोलियम जेली भी इस समस्या का रामबाण इलाज है.

अपनी उंगली पर थोड़ी सी वैसलीन लें और उसे कब्जे के चारों तरफ और पिन के पास अच्छी तरह लगा दें. वैसलीन की खासियत यह है कि यह तेल की तरह बहती नहीं है और लंबे समय तक कब्जों पर टिकी रहती है, जिससे दरवाजा महीनों तक बिना किसी आवाज के बिल्कुल स्मूथली काम करता रहता है.

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मोमबत्ती का मोम या बच्चों का टैल्कम पाउडर

घर में पड़ी कोई भी पुरानी मोमबत्ती इस समस्या को चुटकियों में हल कर सकती है. मोमबत्ती को थोड़ा सा जलाकर उसके पिघले हुए मोम की कुछ बूंदें सीधे कब्जे की पिन पर टपकाएं. मोम जैसे ही ठंडा होकर जोड़ों के बीच जमेगा, वह घर्षण को पूरी तरह खत्म कर देगा.

अगर आप मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो बच्चों के लगाने वाला टैल्कम पाउडर भी एक अच्छा सूखा लुब्रिकेंट है. पाउडर को कब्जों के जोड़ों के भीतर छिड़क दें. यह पाउडर वहां जमी अतिरिक्त नमी को सोख लेगा और धातु के आपस में टकराने से होने वाली तीखी आवाज को तुरंत रोक देगा.

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