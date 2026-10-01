Secrets To Make Crispy And Soft Poori: गरमा-गरम पूड़ी तेल में डालते ही जब फूलकर गोल-गोल गुब्बारे जैसी हो जाती है, तो इसे देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है. लेकिन घर पर पूड़ी बनाते समय सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब पूड़ी ठीक से फूलती नहीं है या फिर ज्यादा तेल सोख लेती है. कई लोगों को लगता है कि अच्छी और फूली हुई पूड़ी बनाना सिर्फ अनुभवी लोगों के बस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आटा सही तरीके से तैयार किया जाए, पूड़ी सही मोटाई में बेेली जाए और तेल का तापमान ठीक रखा जाए, तो घर पर भी हल्की, फूली और बाहर से कुरकुरी पूड़ी बनाई जा सकती है.

पूड़ी के लिए कैसा होना चाहिए आटा?

पूड़ी का आटा रोटी के आटे जैसा नरम नहीं होना चाहिए. इसके लिए आटा थोड़ा सख्त रखना जरूरी है. इसका बेस गेहूं का आटा और पानी होता है. आटा गूंथते समय पानी बहुत ज्यादा डालने से पूड़ी का आटा नरम हो सकता है, जिससे पूड़ी को बेलना और सही तरह से फूलाना मुश्किल हो सकता है. अगर आटा बहुत सूखा है और ठीक से एक साथ नहीं आ रहा है, तो पानी एक साथ ज्यादा डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएं. आटा अच्छी तरह गूंथ जाने के बाद इसमें एक चम्मच तेल डालकर एक-दो मिनट और गूंथें. इससे आटा स्मूद हो जाता है.





आटा तैयार करने के बाद इसे बहुत ज्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है. पूड़ी के आटे को करीब 5 से 10 मिनट तक आराम देना काफी है. ज्यादा देर तक रखने से पूड़ी का टेक्सचर प्रभावित हो सकता है.

सूजी डालने से पूड़ी ज्यादा कुरकुरी होगी

अगर आप पूड़ी को थोड़ा ज्यादा कुरकुरा बनाना चाहते हैं, तो आटे में थोड़ी मात्रा में सूजी मिला सकते हैं. इससे पूड़ी में क्रिस्पीनेस आती है और वह कुछ समय तक कुरकुरी रह सकती है. हालांकि, घर पर पूड़ी बनाते समय सूजी डालना जरूरी नहीं है. आप चाहें तो इसे पूरी तरह छोड़ सकते हैं.

पूड़ी बेलते समय इस बात का रखें ध्यान

पूड़ी को बहुत पतला या बहुत मोटा बेलना नहीं चाहिए. इसकी मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास रखी जा सकती है. अगर पूड़ी बहुत पतली होगी, तो वह अच्छी तरह फूल नहीं पाएगी. वहीं, ज्यादा मोटी पूड़ी अंदर से ठीक से पकने में परेशानी कर सकती है. एक और जरूरी बात यह है कि पूड़ी बेलते समय सूखा आटा लगाने से बचें. रोटी की तरह सूखा आटा लगाने पर जब पूड़ी गर्म तेल में जाएगी, तो आटे के छोटे-छोटे कण तेल में जल सकते हैं. इससे तेल गंदा होने के साथ पूड़ी का स्वाद भी प्रभावित हो सकता है. इसके बजाय आटे की लोई को बेलने से पहले हल्के से तेल में डुबोकर चिकना कर सकते हैं. इससे पूड़ी आसानी से बेली जा सकती है और वह चिपकेगी भी नहीं.





तेल का तापमान सही होना जरूरी

पूड़ी के अच्छी तरह फूलने में तेल का तापमान भी बहुत अहम है. तेल बहुत ठंडा होगा तो पूड़ी ज्यादा तेल सोख सकती है और उसका टेक्सचर भारी या नरम हो सकता है. वहीं तेल बहुत ज्यादा गर्म होने पर पूड़ी बाहर से जल्दी ब्राउन हो सकती है और अंदर से ठीक से नहीं पक पाएगी. तेल का तापमान जांचने के लिए आटे का एक छोटा टुकड़ा तेल में डालकर देख सकते हैं. अगर वह तुरंत ऊपर आकर सिजल करने लगे, तो तेल पर्याप्त गर्म माना जा सकता है. पूड़ी तलने के लिए हाई स्मोक पॉइंट वाले तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल या राइस ब्रान ऑयल.

पूड़ी तेल में डालते समय न करें ये गलती

बेली हुई पूड़ी को सीधे सपाट तरीके से तेल में डालने के बजाय सावधानी से एक तरफ से तेल में डालें. गर्म तेल में काम करते समय विशेष सावधानी जरूरी है. जैसे ही पूड़ी तेल में डालें और वह सिकने लगे, झारे की मदद से उसे हल्के हाथ से तेल में दबाएं. इससे पूड़ी फूलने में मदद मिलती है. जब पूड़ी फूलने लगे, तो उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी हल्के हाथ से दबाएं. कुछ ही सेकंड में पूड़ी सुनहरी होने लगेगी. इसके बाद इसे तेल से निकाल लें. एक पूड़ी को पकने में लगभग 20 से 25 सेकंड लग सकते हैं, हालांकि यह तेल के तापमान और पूड़ी की मोटाई पर निर्भर करता है.

इसे भी पढ़ें: How To Remove Fridge Smell: फ्रिज से आ रही बदबू, इस ट्रिक से हो जाएगी दूर

पूड़ी को ज्यादा तेल सोखने से कैसे बचाएं?

इसके लिए सबसे पहले आटा सख्त रखें. इसके अलावा पूड़ी को सही मोटाई में बेलना और तेल का तापमान सही रखना जरूरी है. अगर तेल पर्याप्त गर्म नहीं होगा, तो पूड़ी ज्यादा तेल सोख सकती है. इसलिए हर बार पूड़ी तलने से पहले तेल के तापमान का ध्यान रखें. पूड़ी के आटे को बहुत ज्यादा देर तक आराम देने से भी बचें. 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम पर्याप्त हो सकता है.

पूड़ी को कैसे रखें?

तली हुई पूड़ी को कमरे के तापमान पर एयरटाइट कंटेनर में लगभग एक दिन तक रखा जा सकता है. कंटेनर में रखने से पहले पेपर टॉवल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए और पूड़ी ज्यादा जल्दी गीली न हो. अगर पूड़ी को फ्रिज में रखना पड़े, तो उसे एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन इससे उसकी कुरकुराहट कम हो सकती है. फ्रिज में रखी पूड़ी को दोबारा गर्म करने के लिए गर्म तवे पर दोनों तरफ करीब 20 से 30 सेकंड तक गर्म किया जा सकता है. माइक्रोवेव में गर्म करने से पूड़ी चबाने जैसी और नरम हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: How To Clean Ceramic Cooktop: क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं