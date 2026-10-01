Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Make Poori: गुब्बारे जैसी फूलेगी हर पूड़ी, आटा गूंथते समय करें बस ये 1 काम

How To Make Poori: गुब्बारे जैसी फूलेगी हर पूड़ी, आटा गूंथते समय करें बस ये 1 काम

Puffy Poori: घर पर पूड़ी बनाते समय सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब पूड़ी ठीक से फूलती नहीं है या फिर ज्यादा तेल सोख लेती है. चलिए आसान उपाय बताते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Oct 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

Secrets To Make Crispy And Soft Poori: गरमा-गरम पूड़ी तेल में डालते ही जब फूलकर गोल-गोल गुब्बारे जैसी हो जाती है, तो इसे देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है. लेकिन घर पर पूड़ी बनाते समय सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब पूड़ी ठीक से फूलती नहीं है या फिर ज्यादा तेल सोख लेती है. कई लोगों को लगता है कि अच्छी और फूली हुई पूड़ी बनाना सिर्फ अनुभवी लोगों के बस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आटा सही तरीके से तैयार किया जाए, पूड़ी सही मोटाई में बेेली जाए और तेल का तापमान ठीक रखा जाए, तो घर पर भी हल्की, फूली और बाहर से कुरकुरी पूड़ी बनाई जा सकती है.

पूड़ी के लिए कैसा होना चाहिए आटा?

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
Home Tips
Cooler Rust: कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
Home Tips
Kneaded Dough Storage: बिना फ्रिज नहीं सूखेगा गूंथा हुआ आटा, नोट करें गांव का पुराना हैक
बिना फ्रिज नहीं सूखेगा गूंथा हुआ आटा, नोट करें गांव का पुराना हैक
Home Tips
Stainless Steel Utensil Cleaning: क्या स्टील के पैन में दिख रहा है इंद्रधनुष? 1 मिनट में करें साफ
क्या स्टील के पैन में दिख रहा है इंद्रधनुष? 1 मिनट में करें साफ

पूड़ी का आटा रोटी के आटे जैसा नरम नहीं होना चाहिए. इसके लिए आटा थोड़ा सख्त रखना जरूरी है. इसका बेस गेहूं का आटा और पानी होता है. आटा गूंथते समय पानी बहुत ज्यादा डालने से पूड़ी का आटा नरम हो सकता है, जिससे पूड़ी को बेलना और सही तरह से फूलाना मुश्किल हो सकता है. अगर आटा बहुत सूखा है और ठीक से एक साथ नहीं आ रहा है, तो पानी एक साथ ज्यादा डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएं. आटा अच्छी तरह गूंथ जाने के बाद इसमें एक चम्मच तेल डालकर एक-दो मिनट और गूंथें. इससे आटा स्मूद हो जाता है.


How To Make Poori: गुब्बारे जैसी फूलेगी हर पूड़ी, आटा गूंथते समय करें बस ये 1 काम

आटा तैयार करने के बाद इसे बहुत ज्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है. पूड़ी के आटे को करीब 5 से 10 मिनट तक आराम देना काफी है. ज्यादा देर तक रखने से पूड़ी का टेक्सचर प्रभावित हो सकता है.

सूजी डालने से पूड़ी ज्यादा कुरकुरी होगी

अगर आप पूड़ी को थोड़ा ज्यादा कुरकुरा बनाना चाहते हैं, तो आटे में थोड़ी मात्रा में सूजी मिला सकते हैं. इससे पूड़ी में क्रिस्पीनेस आती है और वह कुछ समय तक कुरकुरी रह सकती है. हालांकि, घर पर पूड़ी बनाते समय सूजी डालना जरूरी नहीं है. आप चाहें तो इसे पूरी तरह छोड़ सकते हैं.

पूड़ी बेलते समय इस बात का रखें ध्यान

पूड़ी को बहुत पतला या बहुत मोटा बेलना नहीं चाहिए. इसकी मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास रखी जा सकती है. अगर पूड़ी बहुत पतली होगी, तो वह अच्छी तरह फूल नहीं पाएगी. वहीं, ज्यादा मोटी पूड़ी अंदर से ठीक से पकने में परेशानी कर सकती है. एक और जरूरी बात यह है कि पूड़ी बेलते समय सूखा आटा लगाने से बचें. रोटी की तरह सूखा आटा लगाने पर जब पूड़ी गर्म तेल में जाएगी, तो आटे के छोटे-छोटे कण तेल में जल सकते हैं. इससे तेल गंदा होने के साथ पूड़ी का स्वाद भी प्रभावित हो सकता है. इसके बजाय आटे की लोई को बेलने से पहले हल्के से तेल में डुबोकर चिकना कर सकते हैं. इससे पूड़ी आसानी से बेली जा सकती है और वह चिपकेगी भी नहीं.


How To Make Poori: गुब्बारे जैसी फूलेगी हर पूड़ी, आटा गूंथते समय करें बस ये 1 काम

तेल का तापमान सही होना जरूरी

पूड़ी के अच्छी तरह फूलने में तेल का तापमान भी बहुत अहम है. तेल बहुत ठंडा होगा तो पूड़ी ज्यादा तेल सोख सकती है और उसका टेक्सचर भारी या नरम हो सकता है. वहीं तेल बहुत ज्यादा गर्म होने पर पूड़ी बाहर से जल्दी ब्राउन हो सकती है और अंदर से ठीक से नहीं पक पाएगी. तेल का तापमान जांचने के लिए आटे का एक छोटा टुकड़ा तेल में डालकर देख सकते हैं. अगर वह तुरंत ऊपर आकर सिजल करने लगे, तो तेल पर्याप्त गर्म माना जा सकता है. पूड़ी तलने के लिए हाई स्मोक पॉइंट वाले तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल या राइस ब्रान ऑयल.

पूड़ी तेल में डालते समय न करें ये गलती

बेली हुई पूड़ी को सीधे सपाट तरीके से तेल में डालने के बजाय सावधानी से एक तरफ से तेल में डालें. गर्म तेल में काम करते समय विशेष सावधानी जरूरी है. जैसे ही पूड़ी तेल में डालें और वह सिकने लगे, झारे की मदद से उसे हल्के हाथ से तेल में दबाएं. इससे पूड़ी फूलने में मदद मिलती है. जब पूड़ी फूलने लगे, तो उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी हल्के हाथ से दबाएं. कुछ ही सेकंड में पूड़ी सुनहरी होने लगेगी. इसके बाद इसे तेल से निकाल लें. एक पूड़ी को पकने में लगभग 20 से 25 सेकंड लग सकते हैं, हालांकि यह तेल के तापमान और पूड़ी की मोटाई पर निर्भर करता है.

इसे भी पढ़ें: How To Remove Fridge Smell: फ्रिज से आ रही बदबू, इस ट्रिक से हो जाएगी दूर

पूड़ी को ज्यादा तेल सोखने से कैसे बचाएं?

इसके लिए सबसे पहले आटा सख्त रखें. इसके अलावा पूड़ी को सही मोटाई में बेलना और तेल का तापमान सही रखना जरूरी है. अगर तेल पर्याप्त गर्म नहीं होगा, तो पूड़ी ज्यादा तेल सोख सकती है. इसलिए हर बार पूड़ी तलने से पहले तेल के तापमान का ध्यान रखें. पूड़ी के आटे को बहुत ज्यादा देर तक आराम देने से भी बचें. 5 से 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम पर्याप्त हो सकता है.

पूड़ी को कैसे रखें?

तली हुई पूड़ी को कमरे के तापमान पर एयरटाइट कंटेनर में लगभग एक दिन तक रखा जा सकता है. कंटेनर में रखने से पहले पेपर टॉवल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए और पूड़ी ज्यादा जल्दी गीली न हो. अगर पूड़ी को फ्रिज में रखना पड़े, तो उसे एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन इससे उसकी कुरकुराहट कम हो सकती है. फ्रिज में रखी पूड़ी को दोबारा गर्म करने के लिए गर्म तवे पर दोनों तरफ करीब 20 से 30 सेकंड तक गर्म किया जा सकता है. माइक्रोवेव में गर्म करने से पूड़ी चबाने जैसी और नरम हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: How To Clean Ceramic Cooktop: क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
Home Tips
Cooler Rust: कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
Home Tips
Kneaded Dough Storage: बिना फ्रिज नहीं सूखेगा गूंथा हुआ आटा, नोट करें गांव का पुराना हैक
बिना फ्रिज नहीं सूखेगा गूंथा हुआ आटा, नोट करें गांव का पुराना हैक
Home Tips
Stainless Steel Utensil Cleaning: क्या स्टील के पैन में दिख रहा है इंद्रधनुष? 1 मिनट में करें साफ
क्या स्टील के पैन में दिख रहा है इंद्रधनुष? 1 मिनट में करें साफ
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
पंजाब
'तो मैं बता दूंगा...' इस्तीफा देने के सवालों पर राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया
'तो मैं बता दूंगा...' इस्तीफा देने के सवालों पर राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
ओटीटी
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
क्रिकेट
टीम इंडिया के रिकॉर्ड चेज से खुश नहीं गौतम गंभीर, कहा- 'ये क्रिकेट नहीं, सिर्फ...'
टीम इंडिया के रिकॉर्ड चेज से खुश नहीं गौतम गंभीर, कहा- 'ये क्रिकेट नहीं, सिर्फ...'
विश्व
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
एग्रीकल्चर
गेहूं-चने के अलावा किन फसलों पर बढ़ा MSP? जान लें काम की बात
गेहूं-चने के अलावा किन फसलों पर बढ़ा MSP? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget