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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean Ceramic Cooktop: क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं

How To Clean Ceramic Cooktop: क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं

Ceramic Cooktop Care: कुकटॉप की सामान्य सफाई हमेशा तब करें जब उसकी सतह पूरी तरह ठंडी हो चुकी हो. सफाई शुरू करने से पहले सभी बर्तन, पैन और दूसरे सामान को हटा दें.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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Remove Burnt Stains From Ceramic Stove: ग्लास-सिरेमिक कुकटॉप किचन को साफ-सुथरा और मॉडर्न लुक देता है, लेकिन इसकी चमक बनाए रखने के लिए सही तरीके से सफाई करना जरूरी है. खाना पकाते समय तेल के छींटे, पानी के दाग और जले हुए खाने के निशान इसकी सतह पर आसानी से चिपक सकते हैं. अगर इन्हें गलत तरीके से हटाने की कोशिश की जाए, तो कुकटॉप पर खरोंच आ सकती है या उसकी चमक खराब हो सकती है.

अच्छी बात यह है कि सिरेमिक कुकटॉप की रोजाना सफाई बहुत मुश्किल नहीं है. इसे लंबे समय तक साफ और चमकदार रखने के लिए सबसे जरूरी है कि गंदगी को ज्यादा समय तक जमा न होने दें और सफाई के लिए मुलायम चीजों का इस्तेमाल करें.

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सफाई शुरू करने से पहले रखें ध्यान

कुकटॉप की सामान्य सफाई हमेशा तब करें जब उसकी सतह पूरी तरह ठंडी हो चुकी हो. सफाई शुरू करने से पहले सभी बर्तन, पैन और दूसरे सामान को हटा दें. गर्म बर्तन को सीधे हाथ से हटाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे चोट लग सकती है. हालांकि, चीनी, सिरप, टमाटर वाली चीजों, दूध, पिघले प्लास्टिक या किचन फॉयल जैसी चीजों के दाग के मामले में इंतजार नहीं करना चाहिए. इन्हें सतह पर सूखने देने से बाद में हटाना मुश्किल हो सकता है.


How To Clean Ceramic Cooktop: क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं

रोजाना सिरेमिक कुकटॉप की सफाई कैसे करें?

सबसे पहले कुकटॉप को बंद करके पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद हल्के डिशवॉशिंग लिक्विड को पानी में मिलाकर पतला घोल तैयार करें. इस घोल को कुकटॉप की सतह पर लगाएं और मुलायम स्पंज या गीले साफ कपड़े से धीरे-धीरे पोंछें. सफाई के बाद सूखे और मुलायम कपड़े से पूरी सतह को पोंछ दें. इससे बची हुई नमी और पानी के निशान हट जाएंगे और कुकटॉप की चमक भी बनी रहेगी. बर्तन को कुकटॉप पर घसीटने से भी बचें. उन्हें उठाकर रखें. पैन या बर्तन का निचला हिस्सा भी साफ और सूखा होना चाहिए, ताकि खाना पकाते समय सतह पर अनावश्यक निशान न पड़ें.

कुकटॉप क्लीनर से सफाई का तरीका

अगर रोजाना की गंदगी के साथ सतह पर चिकनाई या हल्के दाग भी जमा हो गए हैं, तो ग्लास-सिरेमिक कुकटॉप के लिए बने क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे पहले कुकटॉप बंद करें और उसे ठंडा होने दें. क्लीनर की कुछ बूंदें सीधे सतह पर लगाएं. इसके बाद मुलायम कपड़े, पेपर टॉवल या खास तौर पर ग्लास-सिरेमिक के लिए बने नॉन-अब्रेसिव क्लीनिंग पैड से इसे फैलाएं. अब एक साफ और नम स्पंज या कपड़े से क्लीनर को हटा दें. अंत में सूखे कपड़े से बची हुई नमी और क्लीनर को साफ करें. हल्के हाथों से सतह को बफ करने पर कुकटॉप की चमक वापस आ सकती है.


How To Clean Ceramic Cooktop: क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं

अगर कुकटॉप पर पानी के निशान रह गए हैं, तो ठंडी और साफ सतह पर सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे लगाने के बाद सतह को साफ कपड़े से पोंछना जरूरी है.

जले हुए निशान हटाते समय यह गलती न करें

जली हुई चीनी, सिरप, टमाटर की चटनी, दूध, पिघले प्लास्टिक या एल्युमिनियम फॉयल जैसे पदार्थों को कुकटॉप पर सूखने या ठंडा होकर जमने देने से बचें. ऐसी गंदगी को हटाने के लिए पहले बर्तन को हटा दें और कुकटॉप की गर्मी बंद कर दें. सुरक्षा के लिए ओवन ग्लव या पॉट होल्डर का इस्तेमाल करें. गर्म सतह से इस तरह की जमी हुई गंदगी हटाने के लिए कुकटॉप के निर्माता द्वारा सुझाए गए मेटल रेजर स्क्रेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है. स्क्रेपर को लगभग 45 डिग्री के कोण पर रखते हुए बहुत सावधानी से अवशेष हटाएं. ब्लेड साफ और नया होना चाहिए.

यह काम करते समय जोर से दबाव डालने से बचें. गलत तरीके से स्क्रैप करने पर कुकटॉप की सतह को नुकसान पहुंच सकता है. अगर आपके कुकटॉप के मैनुअल में स्क्रेपर के इस्तेमाल को लेकर अलग निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हीं का पालन करें.

जिद्दी दाग और धारियों के लिए क्या करें?

अगर कुकटॉप ठंडा होने के बाद भी कोई जिद्दी दाग या सफेद-सी धारी दिखाई दे रही है, तो ग्लास-सिरेमिक कुकटॉप क्लीनर को मुलायम और हल्के गीले कपड़े पर लगाएं. दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे कपड़ा रगड़ें और तब तक साफ करें जब तक निशान हल्का न हो जाए. इसके बाद नम कपड़े या स्पंज से क्लीनर को हटा दें और सतह को पूरी तरह सुखा दें.

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कुकटॉप को चमकदार रखने के आसान तरीके

कुकटॉप की सफाई के लिए हमेशा मुलायम और नॉन-अब्रेसिव कपड़े या स्पंज का इस्तेमाल करें. जली हुई गंदगी देखकर तुरंत जोर से रगड़ना शुरू न करें. पहले उसे सही क्लीनर से ढीला करने की कोशिश करें. सबसे जरूरी है कि खाना गिरने के बाद उसे लंबे समय तक सतह पर न छोड़ें. खासकर चीनी, सिरप, टमाटर वाली चीजों और दूध के निशान जल्दी साफ करें. सफाई के बाद कुकटॉप को सूखे कपड़े से पोंछना भी न भूलें. इससे पानी के निशान कम होंगे और सतह की चमक बनी रहेगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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