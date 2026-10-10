जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर CJP का बड़ा ऐलान - 'अगर पुलिस रोके तो...'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने कहा है कि "हम सभी से जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की अपील करते हैं, अगर दिल्ली पुलिस आपको रोकने का प्रयास करती है, तो वे जहां भी आपको रोकेंगे, वही आपका जंतर-मंतर होगा."

आज सवेरे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे कॉक्रोच जनता पार्टी के फाउन्डर अभिजीत दीपके, प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट के दिल्ली में लेंड करते ही गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन इस आंदोलन को जारी रखने के लिए CJP के फाउन्डर अभिजीत दिपके ने पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को आंदोलन की कमान संभालने के लिए कह दिया था.