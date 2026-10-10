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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर CJP का बड़ा ऐलान - 'अगर पुलिस रोके तो...'

जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर CJP का बड़ा ऐलान - 'अगर पुलिस रोके तो...'

आंदोलन को जारी रखने के लिए CJP के फाउन्डर अभिजीत दिपके ने पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को आंदोलन की कमान संभालने के लिए कह दिया था. 

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 10 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने कहा है कि "हम सभी से जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की अपील करते हैं, अगर दिल्ली पुलिस आपको रोकने का प्रयास करती है, तो वे जहां भी आपको रोकेंगे, वही आपका जंतर-मंतर होगा."

आज सवेरे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे कॉक्रोच जनता पार्टी के फाउन्डर अभिजीत दीपके, प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट के दिल्ली में लेंड करते ही गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन इस आंदोलन को जारी रखने के लिए CJP के फाउन्डर अभिजीत दिपके ने पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को आंदोलन की कमान संभालने के लिए कह दिया था. 

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 10 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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