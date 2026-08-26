गाय के दूध से भी निकलेगा घी, अपनाएं ये ट्रिक्स

घर पर देसी घी बनाना ज्यादातर परिवारों की पुराना तरीका होता है, लेकिन गाय के दूध से घी निकालते वक्त अक्सर शिकायत रहती है कि मलाई और मक्खन कम मात्रा में मिलता है. दरअसल भैंस के दूध के मुकाबले गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए सही तरीका न अपनाने पर घी की उपज कम रह जाती है. आइए जानते हैं ऐसे कौन से आसान ट्रिक्स हैं, जिनसे गाय के दूध से भी ज्यादा घी निकाला जा सकता है.

मलाई इकट्ठा करना है पहला स्टेप

घी बनाने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि हर दिन दूध से निकलने वाली मलाई को इकट्ठा करें. अगर ज्यादा फैट वाले दूध का इस्तेमाल किया जाए, तो मलाई की मात्रा भी ज्यादा मिलती है, जिससे आगे चलकर घी निकालने में आसानी होती है.

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अपनाए यह जादुई ट्रिक्स

मलाई इकट्ठा करने के साथ साथ एक और तरीका अपनाया जा सकता है. मलाई को एक डिब्बे में स्टोर करें और पहले ही दिन उसमें थोड़ी दही मिला दें, फिर इसे फ्रिज में रखें और रोज़ाना नई मलाई डालते रहें. जिस दिन घी निकालना हो, उससे एक रात पहले डिब्बे को बाहर निकाल लें.

इस तरह निकालें मलाई

अगली सुबह जमी हुई मलाई को मथनी से मथें या मिक्सी में चलाएं, इससे मक्खन आसानी से अलग हो जाता है और बचा हुआ छाछ भी निकल आता है. यह तरीका गाय के दूध से भी अच्छी मात्रा में मक्खन निकालने में मददगार साबित होता है.

यह तरीका भी है कारगर

एक और तरीकै है, फ्रीजर से मलाई निकालकर बाहर रख दें, फिर उसमें एक गिलास गर्म दूध और 2 3 बड़े चम्मच दही मिलाकर जमने के लिए छोड़ दें. कुछ देर बाद इसे अच्छी तरह चलाने पर मक्खन अलग निकल जाता है, जिसे पिघलाकर घी तैयार किया जा सकता है.

धीमी आंच पर पिघलाना जरूरी

मक्खन निकल जाने के बाद उसे घी में बदलने के लिए धीमी आंच पर पिघलाना चाहिए, ताकि पानी की मात्रा पूरी तरह खतम जाए और घी का रंग और खुशबू दोनों बेहतर बने. जल्दबाज़ी में तेज आंच पर पकाने से घी जलने और स्वाद बिगड़ने का खतरा रहता है.

घी स्टोर करना भी है जरूरी

घी तैयार होने के बाद उसे एयरटाइट कांच के जार में रखना चाहिए, ताकि नमी और हवा लगने से वह खराब न हो. घी को ठंडी और सूखी जगह पर रखने से इसकी शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है. जार निकालते वक्त हमेशा सूखा और साफ चम्मच इस्तेमाल करें, क्योंकि गीला चम्मच घी में फंगस लगने की वजह बन सकता है.

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