फ्रिज में अपने आप चटक जाता है अंडा? 1 गलती से टूटता है छिलका

Why Do Eggs Crack In Fridge: अंडे लगभग हर घर की रसोई का हिस्सा हैं. इन्हें उबालकर, फ्राई करके, भुर्जी बनाकर या फिर बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार फ्रिज से अंडे निकालते समय पता चलता है कि उनके छिलके पर हल्की दरार आ गई है. ऐसे में सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर फ्रिज में रखने के बावजूद अंडे का छिलका क्यों टूट रहा है और क्या ऐसा अंडा खाना सुरक्षित है? अंडे के छिलके में छोटी-सी दरार दिखने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. छिलके में दरार आने से बैक्टीरिया अंदर पहुंच सकते हैं. इसलिए अंडों को खरीदने से लेकर फ्रिज में रखने और इस्तेमाल करने तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

फ्रिज में अंडों का छिलका क्यों टूटता है?

अंडे का छिलका बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन यह पूरी तरह ठोस नहीं होता. इसमें बेहद छोटे-छोटे छिद्र होते हैं. तापमान में अचानक बदलाव, गलत तरीके से रखने या दबाव पड़ने की वजह से छिलके पर दरार आ सकती है. अगर अंडे को गर्म जगह से सीधे बहुत ठंडे वातावरण में रखा जाए या बार-बार फ्रिज से बाहर निकालकर वापस अंदर रखा जाए, तो तापमान में बदलाव का असर पड़ सकता है. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलने और बंद होने से भी वहां का तापमान मुख्य हिस्से की तुलना में ज्यादा बदलता रहता है. इसलिए अंडों को फ्रिज के दरवाजे में रखना सही नहीं माना जाता.

अंडे रखने की सही जगह कौन-सी है?

अंडों को फ्रिज के दरवाजे में बने एग ट्रे में रखने की बजाय फ्रिज की मुख्य शेल्फ पर रखना बेहतर है. इन्हें उनके ओरिजिनल कार्टन में ही रखें. कार्टन अंडों को एक-दूसरे से टकराने और बाहर की गंध या नमी के सीधे संपर्क से भी बचाने में मदद करता है. USDA की सलाह के मुताबिक अंडों को कार्टन में रखकर फ्रिज की शेल्फ पर रखना चाहिए, न कि दरवाजे में. फ्रिज का पिछला या ठंडा हिस्सा तापमान को ज्यादा स्थिर रखने में मदद करता है.





खरीदते समय ही अंडे चेक कर लें

कई बार अंडे फ्रिज में रखने के बाद नहीं, बल्कि दुकान से घर तक लाते समय ही हल्के क्रैक हो जाते हैं. कार्टन पर दबाव पड़ने, सामान के बीच अंडे दबने या रास्ते में झटके लगने से छिलके में बहुत महीन दरार आ सकती है. इसलिए अंडे खरीदते समय हर अंडे को ध्यान से देखें. जिस अंडे का छिलका टूटा हुआ या उसमें दरार दिखाई दे, उसे खरीदने से बचें. USDA भी पहले से फटे अंडे खरीदने की सलाह नहीं देता.

बाल जैसी हल्की दरार और बड़ा क्रैक अलग है

हर दरार एक जैसी नहीं होती. कभी-कभी छिलके पर सिर्फ एक बेहद महीन लाइन दिखाई देती है, जबकि कुछ मामलों में छिलका इतना टूट जाता है कि अंडे का सफेद हिस्सा या पीली जर्दी बाहर आने लगती है. अगर अंडे से सफेद हिस्सा या जर्दी बाहर निकल रही है, तो ऐसे अंडे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. USDA के अनुसार जिस फटे अंडे से उसकी सामग्री लीक हो रही हो, उसे फेंक देना बेहतर है.





हल्का क्रैक वाला अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं?

अगर अंडा स्टोर करते समय हल्का-सा क्रैक हो गया है लेकिन उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, तब भी सावधानी जरूरी है. ऐसे अंडे को लंबे समय तक रखने की बजाय जल्द इस्तेमाल करना बेहतर है और उसे अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए. कच्चे या अधपके अंडे वाली डिश में ऐसे अंडे का इस्तेमाल करने से बचें. अंडे को तब तक पकाएं जब तक सफेद हिस्सा और जर्दी अच्छी तरह पक न जाए.

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बदबू या अजीब रंग दिखे तो फेंक दें

अगर अंडा फटा हुआ है और उसे खोलने पर तेज या खराब गंध आती है, सफेद हिस्सा असामान्य दिखाई देता है या जर्दी का रंग सामान्य नहीं है, तो उसे इस्तेमाल न करें. ऐसे अंडे को चखकर जांचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. अगर अंडे की स्थिति को लेकर जरा भी संदेह हो, तो उसे फेंक देना ही सुरक्षित विकल्प है. एक अंडा खराब होने से होने वाला नुकसान, फूडबोर्न बीमारी के जोखिम से काफी छोटा है.

अंडे न टूटें, इसके लिए इन बातों का रखें ध्यान

अंडों को हमेशा उनके कार्टन में रखें और फ्रिज की स्थिर तापमान वाली शेल्फ चुनें. कार्टन के ऊपर भारी सामान न रखें और अंडों को एक-दूसरे पर दबाकर न रखें. फ्रिज से अंडे निकालते समय भी उन्हें धीरे से संभालें. अगर किसी अंडे का छिलका पहले से टूटा हुआ दिखाई दे, तो उसे बाकी अंडों से अलग रखें और उसकी स्थिति के अनुसार इस्तेमाल या डिस्कार्ड करने का फैसला करें. थोड़ी-सी सावधानी से अंडों को टूटने से भी बचाया जा सकता है और उनकी क्वालिटी भी लंबे समय तक बरकरार रखी जा सकती है.

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