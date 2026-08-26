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Egg Storage Tips: फ्रिज में अपने आप चटक जाता है अंडा? 1 गलती से टूटता है छिलका

Cracked Eggs:अंडे का छिलका बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन यह पूरी तरह ठोस नहीं होता. तापमान में अचानक बदलाव, गलत तरीके से रखने या दबाव पड़ने की वजह से छिलके पर दरार आ सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 26 Aug 2026 08:40 AM (IST)
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Why Do Eggs Crack In Fridge: अंडे लगभग हर घर की रसोई का हिस्सा हैं. इन्हें उबालकर, फ्राई करके, भुर्जी बनाकर या फिर बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार फ्रिज से अंडे निकालते समय पता चलता है कि उनके छिलके पर हल्की दरार आ गई है. ऐसे में सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर फ्रिज में रखने के बावजूद अंडे का छिलका क्यों टूट रहा है और क्या ऐसा अंडा खाना सुरक्षित है? अंडे के छिलके में छोटी-सी दरार दिखने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. छिलके में दरार आने से बैक्टीरिया अंदर पहुंच सकते हैं. इसलिए अंडों को खरीदने से लेकर फ्रिज में रखने और इस्तेमाल करने तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

फ्रिज में अंडों का छिलका क्यों टूटता है?

अंडे का छिलका बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन यह पूरी तरह ठोस नहीं होता. इसमें बेहद छोटे-छोटे छिद्र होते हैं. तापमान में अचानक बदलाव, गलत तरीके से रखने या दबाव पड़ने की वजह से छिलके पर दरार आ सकती है. अगर अंडे को गर्म जगह से सीधे बहुत ठंडे वातावरण में रखा जाए या बार-बार फ्रिज से बाहर निकालकर वापस अंदर रखा जाए, तो तापमान में बदलाव का असर पड़ सकता है. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलने और बंद होने से भी वहां का तापमान मुख्य हिस्से की तुलना में ज्यादा बदलता रहता है. इसलिए अंडों को फ्रिज के दरवाजे में रखना सही नहीं माना जाता.

अंडे रखने की सही जगह कौन-सी है?

अंडों को फ्रिज के दरवाजे में बने एग ट्रे में रखने की बजाय फ्रिज की मुख्य शेल्फ पर रखना बेहतर है. इन्हें उनके ओरिजिनल कार्टन में ही रखें. कार्टन अंडों को एक-दूसरे से टकराने और बाहर की गंध या नमी के सीधे संपर्क से भी बचाने में मदद करता है. USDA की सलाह के मुताबिक अंडों को कार्टन में रखकर फ्रिज की शेल्फ पर रखना चाहिए, न कि दरवाजे में. फ्रिज का पिछला या ठंडा हिस्सा तापमान को ज्यादा स्थिर रखने में मदद करता है.


Egg Storage Tips: फ्रिज में अपने आप चटक जाता है अंडा? 1 गलती से टूटता है छिलका

खरीदते समय ही अंडे चेक कर लें

कई बार अंडे फ्रिज में रखने के बाद नहीं, बल्कि दुकान से घर तक लाते समय ही हल्के क्रैक हो जाते हैं. कार्टन पर दबाव पड़ने, सामान के बीच अंडे दबने या रास्ते में झटके लगने से छिलके में बहुत महीन दरार आ सकती है. इसलिए अंडे खरीदते समय हर अंडे को ध्यान से देखें. जिस अंडे का छिलका टूटा हुआ या उसमें दरार दिखाई दे, उसे खरीदने से बचें. USDA भी पहले से फटे अंडे खरीदने की सलाह नहीं देता.

बाल जैसी हल्की दरार और बड़ा क्रैक अलग है

हर दरार एक जैसी नहीं होती. कभी-कभी छिलके पर सिर्फ एक बेहद महीन लाइन दिखाई देती है, जबकि कुछ मामलों में छिलका इतना टूट जाता है कि अंडे का सफेद हिस्सा या पीली जर्दी बाहर आने लगती है. अगर अंडे से सफेद हिस्सा या जर्दी बाहर निकल रही है, तो ऐसे अंडे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. USDA के अनुसार जिस फटे अंडे से उसकी सामग्री लीक हो रही हो, उसे फेंक देना बेहतर है.


Egg Storage Tips: फ्रिज में अपने आप चटक जाता है अंडा? 1 गलती से टूटता है छिलका

हल्का क्रैक वाला अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं?

अगर अंडा स्टोर करते समय हल्का-सा क्रैक हो गया है लेकिन उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, तब भी सावधानी जरूरी है. ऐसे अंडे को लंबे समय तक रखने की बजाय जल्द इस्तेमाल करना बेहतर है और उसे अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए. कच्चे या अधपके अंडे वाली डिश में ऐसे अंडे का इस्तेमाल करने से बचें. अंडे को तब तक पकाएं जब तक सफेद हिस्सा और जर्दी अच्छी तरह पक न जाए.

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बदबू या अजीब रंग दिखे तो फेंक दें

अगर अंडा फटा हुआ है और उसे खोलने पर तेज या खराब गंध आती है, सफेद हिस्सा असामान्य दिखाई देता है या जर्दी का रंग सामान्य नहीं है, तो उसे इस्तेमाल न करें. ऐसे अंडे को चखकर जांचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. अगर अंडे की स्थिति को लेकर जरा भी संदेह हो, तो उसे फेंक देना ही सुरक्षित विकल्प है. एक अंडा खराब होने से होने वाला नुकसान, फूडबोर्न बीमारी के जोखिम से काफी छोटा है.

अंडे न टूटें, इसके लिए इन बातों का रखें ध्यान

अंडों को हमेशा उनके कार्टन में रखें और फ्रिज की स्थिर तापमान वाली शेल्फ चुनें. कार्टन के ऊपर भारी सामान न रखें और अंडों को एक-दूसरे पर दबाकर न रखें. फ्रिज से अंडे निकालते समय भी उन्हें धीरे से संभालें. अगर किसी अंडे का छिलका पहले से टूटा हुआ दिखाई दे, तो उसे बाकी अंडों से अलग रखें और उसकी स्थिति के अनुसार इस्तेमाल या डिस्कार्ड करने का फैसला करें. थोड़ी-सी सावधानी से अंडों को टूटने से भी बचाया जा सकता है और उनकी क्वालिटी भी लंबे समय तक बरकरार रखी जा सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 08:40 AM (IST)
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