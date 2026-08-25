कमजोर पड़ गई है गैस लाइटर की चिंगारी? 2 मिनट में ऐसे करें ठीक

How To Fix Gas Lighter Weak Spark: किचन में गैस लाइटर का इस्तेमाल करते समय उसकी तेज चिंगारी और क्लिक की आवाज सामान्य लगती है. लेकिन जब अचानक चिंगारी कमजोर पड़ने लगे या लाइटर बार-बार क्लिक करने के बावजूद गैस न जले, तो ज्यादातर लोग इसे खराब समझकर नया लाइटर खरीद लेते हैं. हालांकि, कई बार समस्या लाइटर के पूरी तरह खराब होने की नहीं होती, बल्कि छोटी-सी गड़बड़ी के कारण वह ठीक से काम नहीं कर पाता. ऐसे में नया लाइटर खरीदने से पहले कुछ चीजें जरूर चेक कर लेनी चाहिए.

गैस लाइटर की चिंगारी कमजोर होने की एक आम वजह स्पार्क पिन पर जमा कार्बन या काली गंदगी हो सकती है. किचन में लगातार इस्तेमाल के कारण इसके सिरे पर तेल, धुआं और दूसरी गंदगी जमा हो जाती है, जिससे स्पार्क ठीक से नहीं बन पाता. लाइटर को गैस से दूर और सुरक्षित स्थिति में रखकर स्पार्क पिन को सूखे कपड़े या मुलायम ब्रश से साफ करें. सफाई करते समय किसी नुकीली धातु की चीज से जोर लगाकर रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे पिन या आसपास का हिस्सा खराब हो सकता है. कई बार सिर्फ सफाई करने से ही चिंगारी पहले जैसी हो जाती है.

बटन दबाने में कोई दिक्कत तो नहीं?

अगर लाइटर का बटन पहले की तुलना में सख्त हो गया है या दबाने के बाद ठीक से वापस नहीं आ रहा, तो इसकी वजह अंदर जमा गंदगी या नमी हो सकती है. किचन में खाना बनाते समय निकलने वाली भाप और तेल के छोटे कण लाइटर के मैकेनिज्म को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में लाइटर को बाहर से अच्छी तरह साफ करें और देखें कि बटन सामान्य तरीके से दब और वापस आ रहा है या नहीं. बटन को जबरदस्ती दबाने या उसके अंदर कोई तरल पदार्थ डालने से बचें.





लाइटर गिर गया है तो ये हिस्सा देखें

कई बार लाइटर बार-बार गिरने या जोर से टकराने के बाद उसकी चिंगारी कमजोर हो जाती है. इसकी वजह अंदर के किसी हिस्से का अपनी जगह से थोड़ा हट जाना हो सकता है. अगर लाइटर का बाहरी हिस्सा टूटा नहीं है, तो सबसे पहले देखें कि कहीं कोई हिस्सा ढीला तो नहीं हुआ.

नमी की वजह से भी कमजोर हो सकती है चिंगारी

अगर लाइटर सिंक के पास रखा रहता है या खाना बनाते समय लगातार भाप के संपर्क में आता है, तो उसके अंदर नमी पहुंच सकती है. इससे स्पार्क सिस्टम ठीक से काम नहीं करता. ऐसे में लाइटर को कुछ घंटों के लिए सूखी और हवादार जगह पर रख दें. उसे इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह सूखा हो. लाइटर को गर्म करने, धूप में बहुत देर तक रखने या किसी गर्म उपकरण के पास रखने की कोशिश न करें.





कुछ लाइटर में फ्लिंट भी होता है

हर गैस लाइटर एक जैसा नहीं होता. कुछ पुराने या अलग डिजाइन वाले लाइटर में फ्लिंट का इस्तेमाल किया जाता है. अगर लाइटर का पहिया घूम रहा है, लेकिन उससे चिंगारी नहीं निकल रही, तो फ्लिंट घिस चुका हो सकता है. ऐसे लाइटर में निर्माता के निर्देश के अनुसार फ्लिंट बदला जा सकता है. अगर आपको लाइटर खोलने या उसका मैकेनिज्म समझने में परेशानी हो रही है, तो इसे खुद खोलने के बजाय किसी एक्सपर्ट से दिखाना बेहतर है.

जंग या खराबी भी हो सकती है वजह

लंबे समय तक इस्तेमाल किए गए लाइटर के अंदर या धातु वाले हिस्सों पर जंग लग सकती है. इससे स्पार्क बनाने वाला सिस्टम प्रभावित हो सकता है. अगर सिर्फ हल्की सतही गंदगी है तो बाहरी हिस्से की सफाई की जा सकती है, लेकिन ज्यादा जंग लगे या खराब हिस्से को खुद ठीक करने की कोशिश न करें. खासकर अगर लाइटर का बॉडी हिस्सा टूट गया है, ट्रिगर क्षतिग्रस्त है या गैस से जुड़ा कोई हिस्सा खराब दिखाई दे रहा है, तो उसे इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है.

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गैस की गंध आए तो लाइटर इस्तेमाल न करें

सबसे जरूरी बात यह है कि लाइटर से गैस की गंध आ रही हो, गैस लीक दिखाई दे रही हो या उसका ईंधन वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो, तो उसे ठीक करने की कोशिश बिल्कुल न करें. ऐसे लाइटर को आग, चूल्हे और दूसरे गर्म स्रोतों से दूर रखें और सुरक्षित तरीके से बदल दें. इसी तरह अगर लाइटर की बॉडी में दरार आ गई है या वह असामान्य तरीके से गर्म हो रहा है, तो उसे इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए. गैस और आग से जुड़े उपकरणों में छोटी-सी लापरवाही भी हादसे की वजह बन सकती है.

नया लाइटर खरीदने से पहले क्या करें?

अगर लाइटर सिर्फ कमजोर चिंगारी की वजह से परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी सफाई, नमी और बाहरी स्थिति चेक करें. कई मामलों में समस्या छोटी होती है और सफाई के बाद लाइटर दोबारा सामान्य तरीके से काम करने लगता है. लेकिन अगर समस्या गैस लीक, टूटी बॉडी, खराब गैस वाल्व या किसी दूसरे गंभीर नुकसान से जुड़ी है, तो पुराने लाइटर को बचाने की कोशिश करना सही नहीं है. ऐसे में नया लाइटर लेना ही सुरक्षित विकल्प है.

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