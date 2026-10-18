Fix Water Leakage From Tap Handle O Ring: अगर नल बंद करने के बाद भी उसमें से बूंद-बूंद पानी टपकता रहता है, तो इसे सिर्फ नल की ढीली पकड़ समझकर नजरअंदाज न करें. कई बार नल को पूरी तरह बंद करने के बाद भी पानी इसलिए टपकता रहता है क्योंकि उसके अंदर का कोई छोटा हिस्सा ठीक से पानी रोक नहीं पा रहा होता. रबर की सील, वॉशर, कार्ट्रिज या वाल्व का कोई हिस्सा पुराना या खराब होने पर नल बंद होने के बावजूद पानी का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हो पाता.

कई बार पानी नल के मुंह से टपकता है, जबकि कुछ मामलों में हैंडल के आसपास से पानी निकलता है. पानी कहां से आ रहा है, इसे देखकर खराब हिस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है. नल बंद करने के बाद अगर पानी मुंह से बूंद-बूंद गिर रहा है, तो सबसे पहले नल के अंदर लगे वॉशर, कार्ट्रिज या वाल्व की जांच करनी चाहिए.

सबसे पहले वॉशर जांचें

पुराने नलों में पानी रोकने के लिए वॉशर का इस्तेमाल होता है. समय के साथ यह रबर का छोटा हिस्सा सख्त, चपटा, फटा या घिसा हुआ हो सकता है. जब वॉशर अपनी जगह पर ठीक से दबकर पानी का रास्ता बंद नहीं कर पाता, तो नल बंद करने के बाद भी पानी रिसता रहता है. अगर आपका नल पुराना है और उसमें से लगातार पानी टपक रहा है, तो वॉशर इसकी एक आम वजह हो सकता है. अगर बाकी हिस्से ठीक हैं, तो सिर्फ वॉशर बदलने से समस्या दूर हो सकती है.





एक हैंडल वाले नल में कार्ट्रिज हो सकता है खराब

अगर आपके नल में सिर्फ एक हैंडल है, तो उसमें आमतौर पर कार्ट्रिज लगा होता है. यह हिस्सा पानी के बहाव और गर्म-ठंडे पानी को नियंत्रित करता है. लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद कार्ट्रिज के अंदर लगी सील घिस सकती है या उसमें पानी के खनिजों की परत जम सकती है. ऐसे में नल बंद करने के बाद भी पानी टपक सकता है. अगर नल का हैंडल चलाने में भी परेशानी हो रही है, पानी का तापमान ठीक से नियंत्रित नहीं हो रहा या पानी हैंडल के आसपास से भी रिस रहा है, तो कार्ट्रिज में खराबी हो सकती है.

हैंडल के आसपास पानी आए तो सील देखें

अगर पानी नल के मुंह से नहीं, बल्कि हैंडल के आसपास से निकल रहा है, तो समस्या किसी रबर की सील में हो सकती है. नल के अंदर ओ-रिंग नाम की छोटी रबर की सील होती है, जो अलग-अलग हिस्सों के बीच पानी को बाहर निकलने से रोकती है. समय के साथ यह रबर फट सकती है, चपटी हो सकती है, सख्त हो सकती है या अपनी जगह से खिंच सकती है. ऐसी स्थिति में सही आकार की नई ओ-रिंग लगाने से रिसाव बंद हो सकता है.





वाल्व की जगह भी हो सकती है खराब

नल के अंदर वाल्व का काम पानी के रास्ते को बंद करना होता है. अगर वाल्व की सतह घिस गई है या उस पर जंग और पानी में मौजूद खनिजों की परत जम गई है, तो नल पूरी तरह बंद नहीं हो पाएगा. अगर आपने नया वॉशर लगाया है और इसके बाद भी पानी टपक रहा है, तो समस्या वाल्व या नल के किसी दूसरे अंदरूनी हिस्से में हो सकती है.

पानी में मौजूद खनिज भी बन सकते हैं वजह

अगर आपके इलाके में पानी ज्यादा खारा या कठोर है, तो उसमें मौजूद खनिज नल के अंदर जमा हो सकते हैं. ये परत कार्ट्रिज, वाल्व और दूसरे हिस्सों पर जमकर उन्हें ठीक से बंद होने से रोक सकती है. अगर समस्या सिर्फ इस जमा परत की वजह से है, तो सफाई से राहत मिल सकती है. लेकिन अगर अंदर का हिस्सा जंग लगने से खराब हो चुका है, तो उसे बदलना पड़ सकता है.

नल को ज्यादा कसकर बंद न करें

कई लोग पानी टपकता देखकर नल के हैंडल को जरूरत से ज्यादा कसने लगते हैं. इससे समस्या हमेशा ठीक नहीं होती. उल्टा ज्यादा जोर लगाने से नल के अंदर के हिस्से खराब हो सकते हैं. नल को सामान्य तरीके से बंद करें और अगर इसके बाद भी पानी टपक रहा है, तो अंदर के हिस्से की जांच करें.

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खुद ठीक करना है तो पहले पानी की सप्लाई बंद करें

अगर आप नल खुद ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके नीचे लगी पानी की सप्लाई बंद करें. पानी बंद करने के बाद नल को थोड़ी देर खोल दें, ताकि अंदर का बचा हुआ दबाव निकल जाए. इसके बाद नल के प्रकार को पहचानें. अलग-अलग नलों में अलग तरह के अंदरूनी हिस्से लगे होते हैं. कुछ में वॉशर होता है, कुछ में कार्ट्रिज और कुछ में अलग तरह का वाल्व लगा होता है. सही हिस्सा पहचानने के बाद ही नया सामान खरीदें. हैंडल हटाते समय भी ज्यादा जोर न लगाएं. पुराने नलों में जंग के कारण हैंडल फंस सकता है और ज्यादा ताकत लगाने से नल का दूसरा हिस्सा टूट सकता है. अंदर का हिस्सा निकालने के बाद वॉशर, कार्ट्रिज, ओ-रिंग और वाल्व को ध्यान से देखें. कहीं रबर फटी, चपटी या घिसी हुई तो नहीं है, जंग लगी है या खनिजों की परत जमी है, यह जांचें.

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