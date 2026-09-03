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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत

चित्रकूट में बारिश का कहर, कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता, 2 बच्चों की मौत

चित्रकूट में भारी बारिश के चलते एक कच्चे मकान की दीवार ढहने से पिता और दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां और एक बेटी बुरी तरह घायल हो गए हैं. सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 03 Sep 2026 10:48 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब हो गए है. बुधवार देर शाम यहां एक कच्चे मकान की दीवार ढहने के पिता और दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां एक बेटी घायल हो गए. सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है. वहीं वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोग दहशत के साये में जी रहे हैं.
 
चित्रकूट के सदर कर्वी तहसील क्षेत्र के बराछ गांव में पहाड़ी के नीचे बने कच्चे  मकान की दीवार ढह गई, जिसमें दबने से पिता और डेढ़ साल बच्ची और 5 साल के बेटे की मौत हो गई. वहीं हादसे में मां और एक बेटी घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. 

दीवार गिरने से दो बच्चों और पिता की मौत

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया और घायल मां-बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है. दोनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है.  

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सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतृप्त परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और घायलों का समुचित उपचार करवाने हेतु निर्देश दिए और मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने को कहा है. सीएम योगी ने जनहानि व आर्थिक हानि का आंकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का दिया निर्देश दिए हैं. 

वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है. गंगा में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है. जिसके बाद गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. गुरुवार के दिन गंगा का जलस्तर 70.54 मीटर रिकॉर्ड किया गया. ऐसे में निचले इलाकों में पानी भर गया है. 

इनपुट- सोहनलाल

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Published at : 03 Sep 2026 10:48 AM (IST)
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