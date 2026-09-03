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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल

पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल

बुधवार को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लंदन में किंग चार्ल्स III से मुलाकात की. बाबर आजम ने किंग चार्ल्स को एक अनोखा गिफ्ट दिया है, जिसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 11:18 AM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किंग चार्ल्स III को अनोखी भेंट दी है. बुधवार को लंदन में पाकिस्तान टीम किंग चार्ल्स से मिली, जहां बाबर आजम ने पूरी टीम की तरफ से किंग चार्ल्स को एक क्रिकेट बैट तोहफे के रूप में दिया. इस बैट पर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर मौजूद थे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बाबर आजम, अन्य सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB)  के चेयरमैन मोहसिन नकवी बुधवार, 2 सितंबर को लंदन स्थित क्लैरेंस हाउस पहुंचे. यह कार्यक्रम ऐसे समय पर हुआ, जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 0-2 से बुरी तरह पिछड़ रही है. 9 सितंबर से पहले पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी और 2 कोचों को घर भेजा जा चुका है. इस विवादित फैसले के बाद पाक टीम किंग चार्ल्स से मिलने पहुंची थी.

कार्यक्रम के बीच पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम, किंग चार्ल्स के पास पहुंचे. उन्हें सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला बैट गिफ्ट किया. चार्ल्स ने पूछा कि क्या यह बैट पाकिस्तान में बना है, इसपर दोनों ठहाके लगाते दिखे. किंग चार्ल्स, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से भी मिले, दोनों ने हाथ मिलाया और उनकी काफी देर तक बात भी हुई. नकवी उनके सामने हाथ में हाथ बांधे हुए नजर आए.

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बुरे हाल में पाकिस्तान

पाकिस्तान टीम इंग्लैंड टूर पर बहुत बुरे हाल में है. वह 3 मैचों की टेस्ट सीरीज पहले ही हार चुकी है. पहले 2 टेस्ट मैचों में बेकार प्रदर्शन के बाद पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक और सलमान आगा समेत 7 खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया था. वहीं सैम अयूब समेत 7 खिलाड़ियों को इंग्लैंड बुलाया गया, जिनमें 7 तो अनकैप्ड खिलाड़ी ही हैं.

अब तक सीरीज की 4 पारियों में पाकिस्तान का सर्वोच्च स्कोर 194 रहा है. पूरी सीरीज में एक बार भी 200 रनों के आंकड़े को पार ना कर पाना टीम की एक बहुत बड़ी नाकामी रही है. सरफराज अहमद और उम्र गुल को वापस पाकिस्तान भेजा गया है, उनकी जगह तीसरे टेस्ट से पहले माइक हेडन और एश्ली नॉफके ने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली है. तीसरा टेस्ट मैच 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Sep 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Babar Azam King Charles III PAKISTAN CRICKET TEAM
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