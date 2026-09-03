ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बाजार में उतरा, आते ही क्यों मचा बवाल

अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर अमेरिकी टकसाल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला विशेष $1 सिक्का जारी किया है. यह सिक्का अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के अवसर पर तैयार किया गया है. इसकी खास बात यह है कि सिक्के पर एक जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर दिखाई गई है, जिसे लेकर अमेरिका में कानूनी और राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है.

इस विशेष सिक्के के सामने वाले हिस्से पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चित्र है. इसके साथ स्वतंत्रता और ईश्वर में हमारा विश्वास लिखा गया है. सिक्के के दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक मुहर के साथ “250” अंकित है. यह संख्या अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ को दर्शाती है.

Available for purchase today at 12PM ET: 2026 President Donald J. Trump $1 Coin. These coins are also in circulation, so check your pocket change. Collect them today! #CoinCollecting #America250https://t.co/g4eJes21ER pic.twitter.com/4OqkQ2sa9W — United States Mint (@usmint) September 2, 2026

सुनहरा दिखता है, लेकिन सोने से नहीं बना

सिक्के का रंग सुनहरा है, लेकिन इसमें असली सोने का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसे अलग-अलग धातुओं के मिश्रण से तैयार किया गया है, जिसमें तांबा, जिंक, मैंगनीज और निकल जैसी धातुएं शामिल हैं. इसलिए इसका गोल्ड-फिनिश केवल इसकी बाहरी बनावट और रंग से जुड़ा है.

1 डॉलर की कानूनी कीमत

अमेरिकी वित्त विभाग और US मिंट के अनुसार यह सिक्का लीगल टेंडर है. यानी इसकी आधिकारिक मुद्रा की कीमत 1 डॉलर है. हालांकि, कलेक्टरों के लिए इसे सामान्य मूल्य से काफी ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है. US मिंट की बिक्री में 25 सिक्कों के एक रोल की कीमत 61 डॉलर रखी गई है, जबकि 100 सिक्कों के बैग की कीमत 154.50 डॉलर है. इस वजह से इन सिक्कों की कीमत उनकी वास्तविक मुद्रा कीमत से ज्यादा हो जाती है.

करीब 100 साल बाद जीवित व्यक्ति की तस्वीर वाला सिक्का

इस सिक्के को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सिक्कों पर जीवित व्यक्तियों की तस्वीर को लेकर लंबे समय से परंपरा और कानूनी सीमाएं रही हैं. इससे पहले 1926 में अमेरिका की 150वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के मौके पर तत्कालीन राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज की तस्वीर एक स्मारक सिक्के पर दिखाई गई थी. ट्रंप की तस्वीर वाले नए सिक्के को इसी वजह से करीब एक सदी बाद का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.

क्या जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर लगाना गैरकानूनी है?

इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी कानून को लेकर है. सामान्य तौर पर अमेरिकी मुद्रा पर जीवित व्यक्ति की तस्वीर लगाने पर रोक से जुड़ी कानूनी व्यवस्था का हवाला दिया जाता है. आलोचकों ने इसी आधार पर ट्रंप वाले सिक्के पर सवाल उठाए हैं. अमेरिकी प्रशासन और वित्त विभाग का कहना है कि यह सामान्य मुद्रा नहीं बल्कि अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के लिए जारी किया गया विशेष स्मारक सिक्का है. इसके लिए सर्कुलेटिंग कलेक्टिबल कॉइन रीडिज़ाइन एक्ट ऑफ 2020 को कानूनी आधार बताया गया है. इस तरह ट्रंप की तस्वीर वाला यह 1 डॉलर का सिक्का केवल कलेक्टरों के लिए जारी किया गया एक विशेष सिक्का नहीं है, बल्कि अमेरिका की मुद्रा पर जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर को लेकर चल रही पुरानी बहस को भी फिर सामने ले आया है.