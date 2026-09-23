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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsEarphone Wire: ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी कभी, जेब में रखने से पहले करें 1 काम

Earphone Wire: ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी कभी, जेब में रखने से पहले करें 1 काम

Pocket Earphones: ईयरफोन को उलझने से बचाने का सबसे आसान तरीका है तार को फिगर-8 के आकार में लपेटना. सबसे पहले ईयरफोन को फोन या किसी दूसरे डिवाइस से निकाल लें.

Written By : सोनम |  Updated at : 23 Sep 2026 10:42 PM (IST)
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Figure 8 Trick To Wrap Wired Earphones: अगर आप रोजाना गाने सुनते हैं, पॉडकास्ट देखते-सुनते हैं या फोन पर कॉल करने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो तार वाले ईयरफोन आपके लिए रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा होंगे. लेकिन इनका एक झंझट ऐसा है, जिससे शायद ही कोई बच पाता है. ईयरफोन को जेब या बैग में रखते ही तार आपस में उलझ जाती है और निकालने पर पूरा वायर गांठों में फंसा मिलता है. कई बार जल्दी में इन्हें सुलझाना भी मुश्किल हो जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ईयरफोन को जेब में सीधे डालने के बजाय रखने का तरीका बदल दें. कुछ आसान तरीकों की मदद से तार को उलझने से बचाया जा सकता है.

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उंगलियों से बनाएं फिगर-8

ईयरफोन को उलझने से बचाने का सबसे आसान तरीका है तार को फिगर-8 के आकार में लपेटना. सबसे पहले ईयरफोन को फोन या किसी दूसरे डिवाइस से निकाल लें. इसके बाद एक हाथ की पहली और छोटी उंगली को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए तार को उनके चारों ओर आठ के आकार में लपेटें. जब तार का ज्यादातर हिस्सा लपेट जाए, तो बचे हुए हिस्से को बीच में लपेट दें. आखिर में ईयरफोन के जैक को बने हुए लूप के अंदर से निकालकर उसे लॉक कर दें. इससे तार खुलकर जेब में घूमेगी नहीं और गांठ पड़ने की संभावना कम हो जाएगी.

तार को ब्रेड की तरह बांधें

अगर आप थोड़ा समय देकर ईयरफोन को लंबे समय तक व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो तार को ब्रेड की तरह बांध सकते हैं. इसके लिए एक सामान्य स्ट्रिंग की मदद ली जा सकती है. तार को व्यवस्थित करके उसके चारों ओर स्ट्रिंग से ब्रेड जैसा पैटर्न बनाएं. इस तरीके में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इससे तार के बार-बार उलझने के साथ-साथ उसके ज्यादा मुड़ने और घिसने से भी बचाने में मदद मिल सकती है.


Earphone Wire: ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी कभी, जेब में रखने से पहले करें 1 काम

मोबाइल फोन के चारों ओर लपेटें

अगर ईयरफोन और फोन हमेशा साथ रहते हैं, तो तार को फोन के चारों ओर भी लपेट सकते हैं. इसके लिए पहले ईयरफोन का एक सिरा पकड़ें और बाकी तार को फोन के चारों ओर धीरे-धीरे लपेटते जाएं. यह तरीका काफी आसान है और इससे ईयरफोन फोन के साथ ही रखा रहेगा. हालांकि, तार को बहुत कसकर लपेटने से बचें, ताकि वायर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न पड़े.

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बाइंडर क्लिप आएगी काम

घर या ऑफिस में पड़ी एक मीडियम साइज की बाइंडर क्लिप भी ईयरफोन की तार को व्यवस्थित रखने में काम आ सकती है. पहले तार को सही तरीके से लपेट लें और फिर क्लिप की मदद से उसे अपनी जगह पर पकड़ दें. चाहें तो तार को सीधे क्लिप के मेटल वाले हिस्से के चारों ओर भी लपेट सकते हैं. इसका एक फायदा यह है कि क्लिप को बैग से भी लगाया जा सकता है, जिससे ईयरफोन को जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकेगा.


Earphone Wire: ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी कभी, जेब में रखने से पहले करें 1 काम

पुराने कार्ड से बनाएं ईयरफोन होल्डर

अगर आपके पास कोई पुराना बेकार कार्ड पड़ा है, तो उसे भी ईयरफोन को व्यवस्थित रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कार्ड की लंबाई में बीच की तरफ हल्का घुमावदार कट लगाएं. कार्ड के एक हिस्से में एक छेद और दूसरे हिस्से में दो छेद करें. इन छेदों में छोटे कट लगाकर ईयरफोन के दोनों ईयरबड्स को उनमें फंसा दें. इसके बाद तार को कार्ड के बीच वाले हिस्से के चारों ओर लपेटें और आखिर में जैक को बचे हुए स्लॉट में लगा दें. इस तरह ईयरफोन जेब या बैग में खुलकर उलझेगा नहीं.

अगर तार पहले से उलझ गई है तो ऐसे सुलझाएं

अगर ईयरफोन की तार पहले ही गांठों में फंस चुकी है, तो उसे जोर से खींचकर सुलझाने की कोशिश न करें. सबसे पहले ईयरफोन को फोन से अलग करें. इसके बाद तार को किसी साफ और खाली सतह पर सीधा रखें और एक-एक करके गांठ को पहचानकर खोलें. एक साथ पूरी तार खींचने के बजाय धीरे-धीरे एक गांठ खोलें और फिर दूसरी पर जाएं. ज्यादा जोर लगाने से अंदर की वायर को नुकसान पहुंच सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 10:42 PM (IST)
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