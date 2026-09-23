Figure 8 Trick To Wrap Wired Earphones: अगर आप रोजाना गाने सुनते हैं, पॉडकास्ट देखते-सुनते हैं या फोन पर कॉल करने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो तार वाले ईयरफोन आपके लिए रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा होंगे. लेकिन इनका एक झंझट ऐसा है, जिससे शायद ही कोई बच पाता है. ईयरफोन को जेब या बैग में रखते ही तार आपस में उलझ जाती है और निकालने पर पूरा वायर गांठों में फंसा मिलता है. कई बार जल्दी में इन्हें सुलझाना भी मुश्किल हो जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ईयरफोन को जेब में सीधे डालने के बजाय रखने का तरीका बदल दें. कुछ आसान तरीकों की मदद से तार को उलझने से बचाया जा सकता है.

उंगलियों से बनाएं फिगर-8

ईयरफोन को उलझने से बचाने का सबसे आसान तरीका है तार को फिगर-8 के आकार में लपेटना. सबसे पहले ईयरफोन को फोन या किसी दूसरे डिवाइस से निकाल लें. इसके बाद एक हाथ की पहली और छोटी उंगली को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए तार को उनके चारों ओर आठ के आकार में लपेटें. जब तार का ज्यादातर हिस्सा लपेट जाए, तो बचे हुए हिस्से को बीच में लपेट दें. आखिर में ईयरफोन के जैक को बने हुए लूप के अंदर से निकालकर उसे लॉक कर दें. इससे तार खुलकर जेब में घूमेगी नहीं और गांठ पड़ने की संभावना कम हो जाएगी.

तार को ब्रेड की तरह बांधें

अगर आप थोड़ा समय देकर ईयरफोन को लंबे समय तक व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो तार को ब्रेड की तरह बांध सकते हैं. इसके लिए एक सामान्य स्ट्रिंग की मदद ली जा सकती है. तार को व्यवस्थित करके उसके चारों ओर स्ट्रिंग से ब्रेड जैसा पैटर्न बनाएं. इस तरीके में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इससे तार के बार-बार उलझने के साथ-साथ उसके ज्यादा मुड़ने और घिसने से भी बचाने में मदद मिल सकती है.





मोबाइल फोन के चारों ओर लपेटें

अगर ईयरफोन और फोन हमेशा साथ रहते हैं, तो तार को फोन के चारों ओर भी लपेट सकते हैं. इसके लिए पहले ईयरफोन का एक सिरा पकड़ें और बाकी तार को फोन के चारों ओर धीरे-धीरे लपेटते जाएं. यह तरीका काफी आसान है और इससे ईयरफोन फोन के साथ ही रखा रहेगा. हालांकि, तार को बहुत कसकर लपेटने से बचें, ताकि वायर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न पड़े.

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बाइंडर क्लिप आएगी काम

घर या ऑफिस में पड़ी एक मीडियम साइज की बाइंडर क्लिप भी ईयरफोन की तार को व्यवस्थित रखने में काम आ सकती है. पहले तार को सही तरीके से लपेट लें और फिर क्लिप की मदद से उसे अपनी जगह पर पकड़ दें. चाहें तो तार को सीधे क्लिप के मेटल वाले हिस्से के चारों ओर भी लपेट सकते हैं. इसका एक फायदा यह है कि क्लिप को बैग से भी लगाया जा सकता है, जिससे ईयरफोन को जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकेगा.





पुराने कार्ड से बनाएं ईयरफोन होल्डर

अगर आपके पास कोई पुराना बेकार कार्ड पड़ा है, तो उसे भी ईयरफोन को व्यवस्थित रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कार्ड की लंबाई में बीच की तरफ हल्का घुमावदार कट लगाएं. कार्ड के एक हिस्से में एक छेद और दूसरे हिस्से में दो छेद करें. इन छेदों में छोटे कट लगाकर ईयरफोन के दोनों ईयरबड्स को उनमें फंसा दें. इसके बाद तार को कार्ड के बीच वाले हिस्से के चारों ओर लपेटें और आखिर में जैक को बचे हुए स्लॉट में लगा दें. इस तरह ईयरफोन जेब या बैग में खुलकर उलझेगा नहीं.

अगर तार पहले से उलझ गई है तो ऐसे सुलझाएं

अगर ईयरफोन की तार पहले ही गांठों में फंस चुकी है, तो उसे जोर से खींचकर सुलझाने की कोशिश न करें. सबसे पहले ईयरफोन को फोन से अलग करें. इसके बाद तार को किसी साफ और खाली सतह पर सीधा रखें और एक-एक करके गांठ को पहचानकर खोलें. एक साथ पूरी तार खींचने के बजाय धीरे-धीरे एक गांठ खोलें और फिर दूसरी पर जाएं. ज्यादा जोर लगाने से अंदर की वायर को नुकसान पहुंच सकता है.