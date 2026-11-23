ममता बनर्जी ने बागी विधायकों की अगुआई करने वाले ऋतबर्त बनर्जी के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई है. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस गुट ने पुलिसकर्मिों की मदद से फर्जी हलफनामे तैयार किए थे.ताकि चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा मजबूत किया जा सके.

ममता बनर्जी और पूर्व सांसद सुभाशीष चक्रवर्ती ने 20 नवंबर को कोलकाता के कालीघाट पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज कराई. इसमें डेमोक्रेटिक टीएमसी के चेयरमैन अरूप रॉय और विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी को नामजद किया गया है.

किसका नाम शामिल है एफआईआर में

ममता बनर्जी ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसमें अरूप रॉय और ऋतब्रत बनर्जी के साथ बीरभूम जिले के नानूर पुलिस स्टेशन के कई कर्मियों का नाम भी शिकायत में शामिल है.

बता दें टीएमसी के दोनों गुटों के बीच पहचान और चिन्ह को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी में विभाजन हो गया था.एक गुट का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व ऋतब्रत बनर्जी करते हैं.

ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले अलग हुए गुट ने खुद को ही असली टीएमसी बताया है. उनका दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पार्टी की अध्यक्ष नहीं हैं बल्कि हावड़ा मध्य के विधायक अरूप रॉय इस पद पर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक यह विवाद चुनाव आयोग के पास लंबित है. दोनों गुटों ने अपना समर्थन साबित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और चुने गए प्रतिनिधियों के हलफनामे आयोग को सौंपे हैं.

ममता गुट में चल रही कलह?

ममता तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इसे उनकी पार्टी का आंतरिक मामला बताया. उन्होंने ममता तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं. पार्टी के लोग ही एक-दूसरे की जान ले रहे हैं और एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. पूरे पश्चिम बंगाल में इसी तरह के हालात बने हुए हैं.

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