नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) और शरद पवार (NCP-SP) ने सार्वजनिक रूप से विलय की संभावनाओं को खारिज कर दिया हो लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक BJP और दोनों NCP गुटों के नेताओं के साथ हुई बातचीत से संकेत मिलता है कि भले ही दरवाजा बंद हो पर उस पर ताला नहीं लगा है.

बीजेपी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति में एक अलग चौथे सहयोगी के रूप में शामिल हो सकती है. दोनों एनसीपी गुटों के कुछ नेताओं का मानना ​​है कि यह कदम आगे चलकर दोनों दलों के विलय की दिशा में पहला कदम हो सकता है. दिवाली के आसपास शरद पवार के गुट और महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के बीच कई बैठकें भी हुई हैं.

बीजेपी को इससे क्या होगा फायदा

अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार 'परिसीमन बिल' और 'महिला आरक्षण' से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास कराना चाहती है. इसके लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए. लोकसभा में एनडीए के पास 320 सांसद हैं, जो बहुमत (360) से 40 कम हैं. राज्यसभा में भी 6 सांसदों की कमी है. शरद पवार के पास लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 1 सांसद हैं. उनके साथ आने से यह अंतर कम होगा.

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की जमीनी पकड़ कुछ कमजोर हुई है. बीजेपी चाहती है कि या तो दोनों गुट एक हो जाएं या शरद पवार एनडीए में आ जाएं जिससे गठबंधन मजबूत रहे.

NCP गुटों में क्या हो रही दिक्कत

असली एनसीपी का नाम, चुनाव चिह्न और ज्यादातर विधायक (41 विधायक) सुनेत्रा पवार के पास हैं. इसलिए विलय का मतलब होगा कि शरद पवार की पार्टी (जिसके पास 10 विधायक हैं) का सुनेत्रा पवार की पार्टी में मिलना जो आसान नहीं है. सुनेत्रा के बेटे पार्थ पवार बिना सलाह लिए फैसले लेते हैं. जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेता परेशान हैं. सुनेत्रा पवार की पार्टी के 6 बड़े नेताओं ने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात करके शिकायत की थी. इस वजह से पार्टी में नाराजगी चल रही है.

शरद पवार के सामने ये है दिक्कत

सत्ता से बाहर रहने के कारण शरद पवार पर अपने सांसदों और विधायकों को एकजुट रखने का दबाव है ताकि उनकी पार्टी भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह न टूट जाए. अगर शरद पवार एनडीए में शामिल होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन और महाराष्ट्र में 'महा विकास अघाड़ी' (MVA) से अलग होना पड़ेगा. साथ ही महायुति में पहले से ही बीजेपी शिंदे की शिवसेना और सुनेत्रा पवार की एनसीपी है. ऐसे में मंत्रियों के पद बांटना भी एक बड़ी चुनौती होगी.

फिलहाल सुप्रिया सुले और शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. अंतिम फैसला खुद शरद पवार को लेना है कि वे अपनी पुरानी विचारधारा के साथ विपक्ष में रहेंगे या एनडीए का हाथ थामेंगे.

ये भी पढ़ें: CM विजय ने क्यों बुलाई सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक? कांग्रेस, लेफ्ट भी शामिल