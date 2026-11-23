उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इसी क्रम में आज सोमवार को सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होगी. इस बैठक में दोनों दलों की ओर से वरिष्ठ नेताओं की टीम बनाई गई है जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगी. बातचीत का पहला दौर दो दिन तक चलने का अनुमान है.

सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर होनी है. इसके लिए दोनों दलों की ओर से समन्वय समिति बनाई गई है. इस समित में सपा की ओर से सांसद राम गोपाल यादव, घोसी से सांसद राजीव राय, कैराना से सांसद इकरा हसन और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल शामिल हैं.

कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद को समन्वय समिति की टीम में शामिल किया गया है. इससे पहले इस समिति में 'फाइव प्लस टू' का फॉर्मूला तय किया गया था. जिसमें पांच पार्टी के वरिष्ठ नेता और दो डेटा एक्सपर्ट के शामिल किए जाने की बात कही गई थी.

कांग्रेस ने बनाई है 181 सीटों की लिस्ट

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की ओर से 181 सीटों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसे सपा को दिया गया था लेकिन, फिलहाल उस पर कोई बात नहीं होगी. पार्टी की ओर से एक नई लिस्ट बनाई गई है. जिसके आधार पर सीटों के बंटवारे को लेकर बात होगी. वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कौन सी सीट किसे मिलेगी वो जीत पर निर्भर करता है. यानी विनेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाएगा.

दिसंबर तक फाइनल मुहर लगने की उम्मीद

बता दें कि इससे पहले सपा-कांग्रेस के बीच 17 नवंबर को सीट शेयरिंग को लेकर पहले दौर की बातचीत शुरू होनी थी लेकिन, इसके बाद दोनों दलों की ओर से एक समन्वय समिति नही बनने की वजह से बातचीत को टाल दिया गया था. लेकिन, अब दोनों दलों के ओर से आगे की बातचीत शुरू होनी है. काँग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है. माना जा रहा है कि दिसंबर महीने के मध्य तक दोनों दलों सीटों को लेकर फाइनल मुहर लगा सकते हैं.