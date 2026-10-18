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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला

कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित सीएफबी वेनराइट सैन्य अड्डे पर शनिवार को भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने हताहतों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 10:16 AM (IST)
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कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित सैन्य अड्डे सीएफबी वेनराइट में शनिवार को भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. हालांकि, अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और रक्षा मंत्री डेविड मैकगिन्टी ने घटना पर दुख जताया है. कनाडाई सशस्त्र बल स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आग पर काबू पाने और हादसे की वजह का पता लगाने में जुटे हैं.

सैन्य अड्डे पर आग से मची अफरा-तफरी

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार, 17 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर बताया कि अल्बर्टा स्थित सीएफबी वेनराइट में एक गंभीर घटना के कारण बड़े पैमाने पर आग लग गई. उन्होंने इस हादसे से प्रभावित सैन्यकर्मियों और अन्य लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

रक्षा मंत्री डेविड मैकगिन्टी ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि इस घटना में लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि प्रभावित सैन्यकर्मियों और अन्य लोगों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं. अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की है.

यह सैन्य प्रतिष्ठान वेनराइट कस्बे के पास स्थित है, जो एडमंटन शहर से करीब 180 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है.

तेज हवाओं के कारण तेजी से फैली आग

वेनराइट के म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, शनिवार को लगी आग तेज हवाओं के कारण तेजी से फैल गई और सैन्य अड्डे की बाड़ तक पहुंच गई. हालांकि, आग लगने की शुरुआत कब और किस वजह से हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल के आसपास जाने से बचने और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को रास्ता देने की अपील की है. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को भी कहा है.

मैकगिन्टी ने स्थिति को बेहद संवेदनशील और तेजी से बदलने वाला बताया. उन्होंने कहा कि कनाडाई सशस्त्र बल स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आग की स्थिति को संभाल रहे हैं और इसके कारणों की जांच कर रहे हैं. रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें हाल के वर्षों में इस तरह की घटना याद नहीं है.

कनाडा के प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल है वेनराइट

सीएफबी वेनराइट कनाडा के व्यस्त सैन्य प्रशिक्षण अड्डों में से एक है. कनाडाई प्रसारण निगम (सीबीसी) के मुताबिक, यह सैन्य प्रतिष्ठान वास्तविक हथियारों और गोला-बारूद के इस्तेमाल वाले प्रशिक्षण अभ्यासों का प्रमुख केंद्र है.

सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य दिनों में यहां करीब 690 सैन्यकर्मी और 300 नागरिक कर्मचारी काम करते हैं. हालांकि, आग लगने के समय सैन्य अड्डे पर कितने लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है.

अल्बर्टा की सरकार केंद्र के संपर्क में

अल्बर्टा की मुख्यमंत्री डेनियल स्मिथ ने आग की घटना को गंभीर और दुखद बताया. उन्होंने कहा कि इस हादसे से प्रांत के कई सैन्यकर्मी प्रभावित हुए हैं.

स्मिथ के मुताबिक, अल्बर्टा सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली कनाडा की संघीय सरकार के साथ लगातार संपर्क में है. दोनों सरकारें हालात को संभालने और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए समन्वय कर रही हैं.

यह भी पढ़िएः भीड़, बारिश और माइक पर अनाउंसमेंट... कोलकाता हादसे का क्या रहा कारण, बड़ी बातें

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 18 Oct 2026 10:16 AM (IST)
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