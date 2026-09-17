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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFan Cleaning Tips: बिना खोले छत का पंखा कैसे साफ करें? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

Fan Cleaning Tips: बिना खोले छत का पंखा कैसे साफ करें? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

Easy Fan Cleaning Tricks: पंखे के ब्लेड कीसफाई करते समय धूल पूरे कमरे में फैल जाती है. फिर पंखा साफ करने के बाद फर्श, बिस्तर और फर्नीचर की सफाई अलग से करनी पड़ती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Sep 2026 12:50 PM (IST)
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Easy Hacks To Clean Ceiling Fan Without Mess: गर्मी हो या बरसात, घर में लगा पंखा लगातार चलता रहता है. ऐसे में उसके ब्लेड के ऊपर धूल की मोटी परत जमना आम बात है. खासकर पंखे के ब्लेड की ऊपरी सतह पर जमा धूल आसानी से नजर नहीं आती, लेकिन सफाई करते समय यही धूल पूरे कमरे में फैल जाती है. फिर पंखा साफ करने के बाद फर्श, बिस्तर और फर्नीचर की सफाई अलग से करनी पड़ती है. अच्छी बात यह है कि पंखे के ब्लेड साफ करने के लिए उन्हें खोलने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप पंखे को वहीं लगे हुए साफ कर सकते हैं और धूल को नीचे गिरने से भी काफी हद तक रोक सकते हैं.

पुराने तकिए के खोल से साफ करें पंखे के ब्लेड

पंखे के ब्लेड की धूल साफ करने का सबसे आसान तरीका पुराने तकिए के खोल का इस्तेमाल करना है. इसमें धूल नीचे गिरने के बजाय कपड़े के अंदर ही इकट्ठी हो जाती है.


Fan Cleaning Tips: बिना खोले छत का पंखा कैसे साफ करें? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

कैसे करें सफाई

सबसे पहले पंखा बंद कर दें और उसके ब्लेड पूरी तरह रुकने का इंतजार करें. अब एक पुराने तकिए के खोल को पंखे के एक ब्लेड के ऊपर से इस तरह चढ़ाएं कि ब्लेड कपड़े के अंदर आ जाए. दोनों तरफ से कपड़े को ब्लेड के आसपास हल्के हाथ से दबाएं और धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचें. ऐसा करने पर ब्लेड पर जमी धूल तकिए के खोल के अंदर जमा होती जाएगी और नीचे फर्श पर नहीं गिरेगी. इसी तरह बाकी ब्लेड भी साफ कर लें. सफाई के बाद तकिए के खोल को कमरे से बाहर ले जाकर झाड़ें और फिर धो लें. अगर पंखे पर लंबे समय से धूल जमी है, तो यह तरीका काफी काम आ सकता है.


Fan Cleaning Tips: बिना खोले छत का पंखा कैसे साफ करें? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

माइक्रोफाइबर कपड़े का करें इस्तेमाल

अगर आप पंखे की नियमित सफाई करते हैं, तो माइक्रोफाइबर कपड़ा भी काफी उपयोगी रहेगा. इसे ब्लेड के ऊपर रखकर बीच से किनारे की तरफ धीरे-धीरे पोंछें. कपड़े को ब्लेड के दोनों तरफ हल्के हाथ से पकड़कर सफाई करने से धूल इधर-उधर फैलने की संभावना कम हो सकती है. अगर धूल के साथ हल्की चिकनाई भी जमा है, तो कपड़े को थोड़ा गीला किया जा सकता है. हालांकि कपड़ा अच्छी तरह निचोड़ा हुआ होना चाहिए. बहुत ज्यादा पानी वाले कपड़े का इस्तेमाल न करें.

लंबे डंडे वाले झाड़न से सफाई

अगर पंखे की ऊंचाई ज्यादा है और उसके ब्लेड तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो लंबे डंडे वाले झाड़न की मदद ली जा सकती है. इससे आपको बार-बार ऊंची जगह पर पहुंचने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी. झाड़न को ब्लेड की ऊपरी और निचली सतह पर धीरे-धीरे चलाएं. तेजी से झाड़ने के बजाय धीरे सफाई करें. इससे धूल के कमरे में फैलने और फर्नीचर या फर्श पर गिरने की संभावना कम हो सकती है.

चिकने और गंदे ब्लेड के लिए साबुन वाला पानी

रसोई के पास लगे पंखे के ब्लेड पर सिर्फ धूल नहीं, बल्कि तेल और चिकनाई भी जमा हो सकती है. ऐसी स्थिति में सूखे कपड़े से सफाई करने पर गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती. एक कपड़े में थोड़ा सा हल्का बर्तन धोने वाला साबुन और पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करें और अच्छी तरह निचोड़ लें. इसके बाद ब्लेड को धीरे-धीरे पोंछें. गंदगी हटने के बाद साफ और हल्के गीले कपड़े से साबुन के निशान साफ करें और अंत में सूखे कपड़े से ब्लेड पोंछ दें. ध्यान रखें कि पंखे पर सीधे पानी या साबुन का घोल न डालें. नमी को पंखे की मोटर, स्विच और बिजली से जुड़े हिस्सों से दूर रखना जरूरी है.

पंखे की मोटर के आसपास भी करें सफाई

पंखे के ब्लेड के अलावा मोटर के आसपास भी धूल जमा होती रहती है. इसे साफ करने के लिए सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े या मुलायम झाड़न का इस्तेमाल करें. मोटर वाले हिस्से में पानी या कोई सफाई वाला घोल डालने से बचें. बिजली से जुड़े हिस्सों में नमी पहुंचने पर परेशानी हो सकती है.

कितने दिन में करें पंखे की सफाई

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर में कितनी जल्दी धूल जमा होती है. अगर धूल ज्यादा आती है, तो हर एक या दो सप्ताह में हल्की सफाई कर लेना बेहतर है. इससे ब्लेड पर धूल की मोटी परत नहीं जमती और बाद में सफाई करना भी आसान रहता है. रसोई में लगे पंखे को ज्यादा बार साफ करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि तेल और चिकनाई की वजह से धूल ब्लेड पर ज्यादा चिपकती है.

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पंखा साफ करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सफाई शुरू करने से पहले पंखा पूरी तरह बंद कर दें और ब्लेड के रुकने का इंतजार करें. अगर पंखा बहुत ऊंचाई पर है, तो अस्थिर कुर्सी या मेज पर चढ़कर सफाई न करें. जरूरत पड़ने पर मजबूत सीढ़ी का इस्तेमाल करें और उसे समतल जगह पर सुरक्षित तरीके से रखें. ब्लेड को ज्यादा दबाकर या मोड़कर साफ न करें, क्योंकि इससे उसका आकार बिगड़ सकता है. हल्की धूल के लिए हर बार पानी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. सूखा माइक्रोफाइबर कपड़ा या मुलायम झाड़न काफी हो सकता है. अगर पंखे पर बहुत ज्यादा धूल जमा है, तो आसपास के फर्नीचर को ढक दें या कमरे की बाकी सफाई करने से पहले पंखे की सफाई कर लें. पंखे के ब्लेड को साफ करने के लिए बहुत जोर से रगड़ने से भी बचें. कुछ पंखों की सतह पर लगी परत या सजावटी सतह ज्यादा रगड़ने से खराब हो सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
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