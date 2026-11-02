ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम

पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम

ईडी ने पंजाब में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी की. मोहाली, चंडीगढ़ समेत अन्य जगहों पर की जा रही कार्रवाई में अरोड़ा के आवास पर भी तलाशी ली गई.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 02 Nov 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी की. ईडी की जालंधर टीम इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है. 

मोहाली, चंडीगढ़, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना सहित कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है. ईडी की टीम ने सुंदर शाम अरोड़ा के आवास पर भी दबिश दी है. इस मामले में पूर्व मंत्री के साथ उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों की भी जांच की जा रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
इंडिया
'13 हजार करोड़ का नुकसान, भीड़ भी कम', राहुल गांधी की रैली पर BJP हमलावर
'13 हजार करोड़ का नुकसान, भीड़ भी कम', राहुल गांधी की रैली पर BJP हमलावर
इंडिया
‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च
‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च
इंडिया
'प्रियंका को बोलने नहीं दिया', BJP का इंडिया गठबंधन में मतभेद का दावा, राहुल पर तंज
'प्रियंका को बोलने नहीं दिया', BJP का इंडिया गठबंधन में मतभेद का दावा, राहुल पर तंज

पांच करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप
ईडी की यह कार्रवाई सुंदर शाम अरोड़ा पर लगे पांच करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से जुड़े मामले में हो रही है. आरोप है कि मोहाली में 25 एकड़ जमीन की डील और उसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिलाने के बदले रिश्वत ली गई थी.

जांच के अनुसार, गुलमोहर टाउनशिप ने जमीन का एग्रीमेंट होने से पहले ही 27.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था. इस जमीन की एनओसी 17 नवंबर 2020 को जारी की गई थी. जांच में अरोड़ा के बेटे प्रतीक अरोड़ा की रियल एस्टेट कंपनी में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी होने की बात भी सामने आई है.

आरोप है कि रिश्वत की रकम को मार्बेला ग्रैंड (Marbella Grand) प्रोजेक्ट में लगाया गया. इसके अलावा जमीन की खरीद से जुड़े लेनदेन में संजीव जुनेजा के करोड़ों रुपये ट्रांसफर होने की बात भी जांच में सामने आई है. 

50 लाख लेते हुए पहले हो चुकी है गिरफ्तारी
सुंदर शाम अरोड़ा को इससे पहले 15 अक्टूबर 2022 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच खत्म कराने के लिए एक करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी.

उस मामले की जांच में 30 एकड़ जमीन, एक अस्पताल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी और लग्जरी गाड़ियों से जुड़े पहलुओं का भी जिक्र हुआ था. अब ईडी की कार्रवाई में इनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़िएः अमेरिका में रिहायशी इलाके के पास विमान हादसा, नौ लोगों की मौत, देखें VIDEO

About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
Read More
Published at : 02 Nov 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
ED PUNJAB Sunder Sham Arora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
इंडिया
'13 हजार करोड़ का नुकसान, भीड़ भी कम', राहुल गांधी की रैली पर BJP हमलावर
'13 हजार करोड़ का नुकसान, भीड़ भी कम', राहुल गांधी की रैली पर BJP हमलावर
इंडिया
‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च
‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च
इंडिया
'प्रियंका को बोलने नहीं दिया', BJP का इंडिया गठबंधन में मतभेद का दावा, राहुल पर तंज
'प्रियंका को बोलने नहीं दिया', BJP का इंडिया गठबंधन में मतभेद का दावा, राहुल पर तंज
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
बिहार
बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग
बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
NZ से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
इंडिया
‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च
‘मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो!’ दिल्ली में लाल हिट जनता पार्टी ने किया मार्च
ट्रेंडिंग
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget