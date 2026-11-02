पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम

पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी की. ईडी की जालंधर टीम इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है.

मोहाली, चंडीगढ़, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना सहित कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है. ईडी की टीम ने सुंदर शाम अरोड़ा के आवास पर भी दबिश दी है. इस मामले में पूर्व मंत्री के साथ उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों की भी जांच की जा रही है.

पांच करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप

ईडी की यह कार्रवाई सुंदर शाम अरोड़ा पर लगे पांच करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से जुड़े मामले में हो रही है. आरोप है कि मोहाली में 25 एकड़ जमीन की डील और उसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिलाने के बदले रिश्वत ली गई थी.

#WATCH | Hoshiarpur, Punjab: ED conducts a raid at the residence of senior Congress leader and former Punjab Cabinet Minister Sunder Sham Arora in Hoshiarpur. The search operation, supported by CRPF personnel, commenced early this morning. https://t.co/bHxb2TGxlo — ANI (@ANI) November 2, 2026

जांच के अनुसार, गुलमोहर टाउनशिप ने जमीन का एग्रीमेंट होने से पहले ही 27.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था. इस जमीन की एनओसी 17 नवंबर 2020 को जारी की गई थी. जांच में अरोड़ा के बेटे प्रतीक अरोड़ा की रियल एस्टेट कंपनी में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी होने की बात भी सामने आई है.

आरोप है कि रिश्वत की रकम को मार्बेला ग्रैंड (Marbella Grand) प्रोजेक्ट में लगाया गया. इसके अलावा जमीन की खरीद से जुड़े लेनदेन में संजीव जुनेजा के करोड़ों रुपये ट्रांसफर होने की बात भी जांच में सामने आई है.

50 लाख लेते हुए पहले हो चुकी है गिरफ्तारी

सुंदर शाम अरोड़ा को इससे पहले 15 अक्टूबर 2022 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच खत्म कराने के लिए एक करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी.

उस मामले की जांच में 30 एकड़ जमीन, एक अस्पताल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी और लग्जरी गाड़ियों से जुड़े पहलुओं का भी जिक्र हुआ था. अब ईडी की कार्रवाई में इनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की जांच की जा रही है.

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