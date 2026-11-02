पंजाब चुनाव से पहले AAP को तीसरा झटका! अब अमृतसर के विधायक ने सौंपा इस्तीफा

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ा झटका लगा है. अब अमृतसर नॉर्थ से विधायक पूर्व IPS अफसर कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पहले ही पार्टी ने कुंवर विजय प्रताप को सस्पेंड कर दिया है.

कौन हैं कुंवर विजय प्रताप?

बताया जा रहा है कि कुंवर विजय प्रताप ने विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा भेज दिया है. वह पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी (AAP) जॉइन की थी. पिछले कल ही दो विधायकों हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था.

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इस्तीफे के बाद BJP में जाएंगे विधायक?

इससे पहले पंजाब के पटियाला जिले की समाना सीट से AAP विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर सीट से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था. यह घटनाक्रम ‘आप’ द्वारा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी किये जाने के एक दिन बाद सामने आया. हालांकि, पार्टी ने अभी तक समाना और सनौर दोनों में से किसी भी सीट के लिए अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं.

आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दोनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. दूसरी ओर, ‘आप’ ने अन्य दलों को छोड़ चुके या निष्कासित किए जा चुके नेताओं को भाजपा में शामिल करने की उसकी 'कोशिशों' को लेकर पार्टी पर निशाना साधा.

BJP पर AAP का तंज

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने तंज कसते हुए बीजेपी को 'कबाड़ की दुकान' बताया, जो अन्य दलों द्वारा नकारे गए नेताओं को अपने पाले में ला रही है. यह पूछे जाने पर कि वे किस पार्टी में शामिल होंगे, पठानमाजरा ने कहा कि वह उसी पार्टी के साथ जाएंगे, जिससे पंजाब को फायदा होगा. पठानमाजरा ने ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजा, जबकि पूर्व मंत्री जौड़ामाजरा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की थी.

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