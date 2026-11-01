घर की सफाई करते समय हम अक्सर फर्श, फर्नीचर और खिड़कियों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन छत और दीवारों के कोने छूट जाते हैं. धीरे-धीरे इन जगहों पर मकड़ी के जाले जमा होने लगते हैं. इन पर धूल चिपक जाती है, जिससे घर गंदा दिखाई देने लगता है. कई बार ऊंचाई पर जाले होने की वजह से उन्हें साफ करना मुश्किल लगता है. पर कुछ घरेलू तरीकों और सही सामान की मदद से यह काम आसानी से किया जा सकता है.

लंबे डंडे वाले झाड़ू से साफ करें जाले

छत पर लगे मकड़ी के जाले हटाने का सबसे आसान तरीका लंबे डंडे वाले झाड़ू का इस्तेमाल करना है. इसकी मदद से आप बिना ज्यादा ऊपर चढ़े छत के कोनों, पंखे के आसपास और दीवारों के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकते हैं. झाड़ू को जालों पर धीरे-धीरे घुमाएं, ताकि वे आसानी से निकल जाएं. ध्यान रखें कि इसे बहुत तेजी से न चलाएं, वरना जाले टूटकर कमरे में फैलते हैं. सफाई शुरू करने से पहले फर्श पर पुराना अखबार या चादर बिछा दें. इससे नीचे गिरने वाली धूल और जालों को साफ करना भी आसान रहेगा.

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वैक्यूम क्लीनर से करें छत की सफाई

अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है, तो इसका इस्तेमाल भी मकड़ी के जाले हटाने के लिए कर सकते हैं. इसके लंबे पाइप और ब्रश अटैचमेंट की मदद से छत के कोनों और दीवारों के ऊपरी हिस्से की सफाई करें. वैक्यूम क्लीनर जालों के साथ उन पर जमी धूल को भी खींच लेता है. इससे जाले नीचे कम गिरते हैं और सफाई के बाद दोबारा फर्श साफ करने की जरूरत भी कम पड़ती है. कोनों में जाले ज्यादा जमा हों तो मशीन को कुछ सेकंड वहां रखकर चलाएं. इस्तेमाल के बाद वैक्यूम क्लीनर का डस्ट कंटेनर साफ करना न भूलें.

माइक्रोफाइबर कपड़े से हटाएं जाले

छत के छोटे कोनों और दीवारों के किनारों पर लगे जाले हटाने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. इसके लिए कपड़े को लंबे डंडे वाले पोछे या किसी सफाई के डंडे या सामान पर अच्छी तरह बांध लें. अब इसे छत के कोनों पर हल्के हाथ से घुमाएं. माइक्रोफाइबर कपड़ा जालों के साथ धूल को भी अपनी तरफ खींच लेता है. इस तरीके से उन जगहों की सफाई भी की जाती है, जहां झाड़ू आसानी से नहीं पहुंच पाता. सफाई के बाद कपड़े को बाहर झाड़कर या धोकर सुखा लें, ताकि अगली बार इस्तेमाल करने पर धूल दोबारा न फैले.

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