Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्राजील चुनाव हारते ही देश छोड़कर US भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, लूला बोले- 'शर्मनाक'

ब्राजील चुनाव हारते ही देश छोड़कर US भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, लूला बोले- 'शर्मनाक'

ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद फ्लावियो बोल्सोनारो ने देश छोड़ दिया है. वो ब्राजील छोड़कर यूएस चले गए हैं उन्हें यूएस ने वीजा दे दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 28 Oct 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

ब्राजील में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं. जिसमें लूला डा सिल्वा जीत गए हैं और फ्लावियो बोल्सोनारो का हार का सामना करना पड़ा है. चुनाव में हार बोल्सोनारो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और उन्होंने देश छोड़ दिया है. सीनेटर बोल्सोनारो ब्राजील छोड़कर अमेरिका चले गए हैं.

बोल्सोनारो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया है जिसमें उन्हें अपने पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक बोल्सोनारो चुनाव हारने के बाद ही वो रविवार को अमेरिका रवाना हो गए हैं. ब्राजील की पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि ब्राजील से बाहर जाने के लिए किसी तरह का नियमित इमिग्रेशन चेकप्वाइंट का इस्तेमाल नहीं किया है.

क्यों छोड़ा ब्राजील
बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया था मगर वो बिना जमा कराए देश छोड़कर चले गए. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग की एक जांच से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है. फ्लेवियो, उनकी पत्नी और दो बेटियों के ठिकाने के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई. परिवार के करीबी एक सूत्र ने बताया कि फ्लेवियो फ्लोरिडा पहुंच गए हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे वहां कहां हैं. विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "विदेश विभाग फ्लेवियो बोलसोनारो और उनके परिवार को वीजा जारी करेगा और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देगा.

ब्राजील-अमेरिका के बीच दरार बढ़ी
बोल्सोनारो के सत्ता से हटने से अमेरिका महाद्वीप के इन दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच दरार और गहरी होने का खतरा पैदा हो गया है. लूला ने वाशिंगटन पर आरोप लगाया है कि वह बोल्सोनारो परिवार के साथ मिलकर उन्हें फिर से सत्ता में लाने की साजिश रच रहा है. रविवार को हुए चुनाव से पहले रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिकी विदेश विभाग उन्हें फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए एक अभियान चला रहा है.

लूला ने बताया शर्मनाक
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने बोल्सोनारो के देश छोड़ने को 'शर्मनाक' बताया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज-कानपुर में भी होगा ठहराव

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
Read More
Published at : 28 Oct 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva Flavio Bolsonaro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Explained: एग्जिट पोल में नेतन्याहू की हार या जीत? क्या है इजराइल में सरकार बनाने का गणित, समझिए
Explained: एग्जिट पोल में नेतन्याहू की हार या जीत? क्या है इजराइल में सरकार बनाने का गणित, समझिए
विश्व
सऊदी में हूती हमलों के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?
सऊदी में हूती हमलों के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?
विश्व
इजरायल चुनाव में कितने चेहरे, भारत के लिए क्यों अहम और क्या है नेतन्याहू की चुनौती
इजरायल चुनाव में कितने चेहरे, भारत के लिए क्यों अहम और क्या है नेतन्याहू की चुनौती
विश्व
सऊदी अरब के मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हूतियों ने किया दावा
सऊदी अरब के मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हूतियों ने किया दावा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खरगे के घर पर अब INDIA गठबंधन लाएगा 'महाभियोग', जानें प्लान
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खरगे के घर पर अब INDIA गठबंधन लाएगा 'महाभियोग', जानें प्लान
महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Result LIVE: 3 सीटों पर MVA की बढ़त, दो पर महायुति आगे
LIVE: महाराष्ट्र MLC चुनाव की 3 सीटों पर MVA की बढ़त, दो पर महायुति आगे
इंडिया
पूर्व CJI चंद्रचूड़ की आलोचना पर जस्टिस कौल ने दी सफाई, अब क्या बोले?
पूर्व CJI चंद्रचूड़ की आलोचना पर जस्टिस कौल ने दी सफाई, अब क्या बोले?
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया
अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आ रहा चक्रवाती तूफान 'अर्नब', आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में आ रहा चक्रवाती तूफान 'अर्नब', आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी
इंडिया
दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज-कानपुर में भी होगा ठहराव
दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज-कानपुर में भी होगा ठहराव
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे कड़क शराब में 96% अल्कोहल, क्या इसे सीधे पी सकते हैं?
दुनिया की सबसे कड़क शराब में 96% अल्कोहल, क्या इसे सीधे पी सकते हैं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget