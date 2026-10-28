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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा मतगणना केंद्र पर बवाल से भड़के अखिलेश, बोले- 'सपा प्रत्याशी से ऐसा बर्ताव कहां तक जायज?'

आगरा मतगणना केंद्र पर बवाल से भड़के अखिलेश, बोले- 'सपा प्रत्याशी से ऐसा बर्ताव कहां तक जायज?'

आगरा खंड एमएलसी शिक्षक चुनाव की मतगणना के दौरान देर रात जबरदस्त हंगामा हो गया. सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने बीजेपी समर्थकों पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी प्रत्याशी भी धरने पर बैठ गए.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Oct 2026 09:11 AM (IST)
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आगरा खंड शिक्षक चुनाव मतगणना के तीसरे राउंड में जबरदस्त हंगामा हो गया. मतगणना स्थल के बाहर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए है. दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने बीजेपी समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया. वहीं बीजेपी प्रत्याशी हरिशंकर तिवारी मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए. अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं. 

आगरा में मंडी समिति में मतगणना हो रही है. देर रात को यहां सपा और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है. सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल और उनके समर्थकों ने भाजपा के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया. इस दौरान वो फटे हुए कुर्ते के साथ आए और आरोप लगाया कि उनके साथ बीजेपी समर्थकों ने मारपीट की. 

बीजेपी उम्मीदवार भी फटे कुर्ते से साथ आए बाहर

दूसरी तरफ भाजपा खंड शिक्षक प्रत्याशी हरिशंकर तिवारी ने भी सपा नेताओं पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है. हरिशंकर तिवारी भी फटे कुर्ते के साथ दिखे. उन्होंने अपनी छाती पर मारपीट के निशान मीडिया को दिखाए और सपा समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए. बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि सपा ने गुंडों को अपने एजेंट बनाया है. जब तक इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा वो मतगणना में शामिल नहीं होंगे. 

बीजेपी प्रत्याशी हरिशंकर तिवारी और भाजपा के लोग मतगणना छोड़ मतगणना स्थल के बाहर ही धरने पर बैठ गए. हंगामे के बाद आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार भी मौके पर पहुंच गए और पूरे हालात को संभालने की कोशिश की. भाजपा और सपा के समर्थकों में भिड़ंत के चलते भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है. मंडी समिति के मुख्य गेट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई. मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है. 

अखिलेश यादव ने साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के साथ मारपीट को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आगरा से जीतते हुए सपा प्रत्याशी के साथ बीजेपी के लोगों ने जो व्यवहार किया वो कितना जायज है. उन्होंने प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और महामहिम राष्ट्रपति से भी घटना का संज्ञान लेने की माँग की. अखिलेश यादव ने कहा कि आकाश अग्रवाल को तुरंत जीत का प्रमाण पत्र देना चाहिए. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 28 Oct 2026 09:11 AM (IST)
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