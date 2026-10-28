ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खरगे के घर पर अब INDIA गठबंधन लाएगा 'महाभियोग', जानें प्लान

इंडिया गठबंधन ने 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला लिया है. मॉक संसद के आयोजन के लिए अशोका होटल में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को परमिशन नहीं दी है. जिसके बाद इंडिया गठबंधन ये सार्वजनिक महाभियोग का आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर होगा.

कांग्रेस जनरल सेकेटरी केसी वेणुगोपाल ने पहले कहा था कि होटल ने अपने प्रिमाइस में इवेंट करने की अनुमति दे दी थी लेकिन बाद में पुलिस हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इवेंट के लिए मना कर दिया है.

रामलीला मैदान में निकालना था मार्च

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग जैसी सार्वजनिक कार्यवाही की योजना बनाई थी. जिसके बाद 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक मार्च और जनसभा आयोजित की जानी थी.

कितनी बार परमिशन मना करोगे

वेणुगोपाल ने कहा, मिस्टर अमित शाह, कितनी परमिशन के लिए मना करोगे? कितने लोगों को रोकोगे? इंडिया ब्लॉक की 21 पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पब्लिक इंपीचमेंट प्लान किया था और 1 नवंबर को मेगा रैली और मार्च. पहले अशोका होटल पर परमिशन मना की. फिर सारी परमिशन होने के बावजूद रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस ने सेटअप लगाने से मना कर दिया.

दिल्ली पुलिस ने किया इनकार

मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसने रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर को होने वाली रैली के लिए दी गई अनुमति वापस नहीं ली है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था के नजरिए से इसके लिए एनओसी दे दी गई है. आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह एनओसी जमीन के मालिक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेने की शर्त पर दी गई थी.

17 अक्टूबर के इस पत्र का संबंध कांग्रेस के उस अनुरोध से है जिसमें उन्होंने 1 नवंबर को होने वाली रैली के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान बुक करने की मांग की थी. यह स्पष्टीकरण कांग्रेस के उन आरोपों के बीच आया है, जिनमें पार्टी ने कहा था कि अधिकारी उनके कार्यक्रम में अड़चनें डाल रहे हैं.

बता दें इंडिया गठबंधन सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है.

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