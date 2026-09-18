Tips To Clean Narrow Door Frame Grooves: घर की सफाई करते समय हम फर्श, खिड़कियों और फर्नीचर पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन दरवाजे की चौखट अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. दरवाजे का इस्तेमाल दिनभर कई बार होता है, इसलिए इसकी चौखट के कोनों और छोटे-छोटे खांचों में धीरे-धीरे धूल, मिट्टी, बाल और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है. कई बार इन जगहों पर जाले भी दिखाई देने लगते हैं. अगर लंबे समय तक सफाई न की जाए तो गंदगी के साथ नमी के कारण फफूंद भी जम सकती है.

दरवाजे की चौखट सिर्फ बाहर से दिखाई देने वाला लकड़ी या मेटल का हिस्सा नहीं होती. इसमें डोर जाम्ब, नीचे का थ्रेशहोल्ड, कब्जे और दरवाजे को अपनी जगह पर रखने वाले दूसरे हिस्से भी शामिल होते हैं. इन हिस्सों के छोटे खांचे और किनारे सफाई के दौरान सबसे ज्यादा छूट जाते हैं. खासकर चौखट के कोनों में जमा गंदगी को सामान्य कपड़े से निकालना आसान नहीं होता. लेकिन इसके लिए किसी महंगे क्लीनर या पेंट की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से चौखट के छोटे खांचों में फंसी गंदगी को आसानी से साफ किया जा सकता है.

सबसे पहले सूखी गंदगी निकालें

चौखट की सफाई शुरू करने से पहले उसमें जमा सूखी धूल और जाले हटाएं. इसके लिए डस्टर, माइक्रोफाइबर कपड़े या वैक्यूम क्लीनर के छोटे अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर खांचा बहुत छोटा है और उसमें कपड़ा नहीं पहुंच रहा है तो वैक्यूम का क्रेविस टूल काफी काम आ सकता है. इस स्टेप को पहले करना जरूरी है, क्योंकि सीधे पानी या गीला कपड़ा लगाने से सूखी धूल गीली होकर खांचे में और चिपक सकती है.





छोटे खांचों के लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें

चौखट के छोटे खांचे, कोने और कब्जों के आसपास की गंदगी निकालने के लिए पुराना टूथब्रश सबसे आसान घरेलू तरीका है. एक कटोरी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ी मात्रा में हल्का डिश सोप मिलाएं. टूथब्रश को इस घोल में हल्का गीला करके खांचे पर धीरे-धीरे रगड़ें. बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल न करें, खासकर अगर चौखट लकड़ी की है. ज्यादा नमी लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है और समय के साथ उसमें सूजन या खराबी की समस्या हो सकती है.

जिद्दी गंदगी पर साबुन का घोल

अगर चौखट पर धूल के साथ तेल, हाथों के निशान या दूसरी गंदगी भी जमा है तो एक कप गुनगुने पानी में करीब एक चम्मच हल्का डिश सोप मिलाकर घोल तैयार करें. इसे सीधे चौखट पर डालने के बजाय माइक्रोफाइबर कपड़े पर लगाना बेहतर है. कपड़े को घोल में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ें और फिर चौखट को साफ करें. लकड़ी की चौखट होने पर हमेशा लकड़ी के ग्रेन की दिशा में धीरे-धीरे सफाई करें. इसके बाद साफ गीले कपड़े से साबुन का अवशेष हटा दें और सूखे कपड़े से चौखट को अच्छी तरह पोंछ दें.





कब्जे और दूसरे हिस्सों को भी करें साफ

दरवाजे की चौखट की सफाई करते समय कब्जों और स्ट्राइक प्लेट जैसे हिस्सों को नजरअंदाज न करें. इन जगहों पर धूल के साथ पुराना लुब्रिकेंट और गंदगी जमा हो सकती है. छोटे खांचों में जमी गंदगी को पुराने टूथब्रश की मदद से हटाया जा सकता है. अगर हार्डवेयर बहुत ज्यादा गंदा है तो उसे निकालकर गुनगुने साबुन वाले पानी में साफ किया जा सकता है. सफाई के बाद इन्हें पूरी तरह सुखाना जरूरी है, ताकि नमी के कारण जंग या दूसरी समस्या न हो.

चौखट पर दाग और रगड़ के निशान कैसे हटाएं

अगर चौखट पर जूतों या सामान की रगड़ से काले निशान पड़ गए हैं तो पानी और बेकिंग सोडा का हल्का पेस्ट बनाकर दाग वाली जगह पर लगाया जा सकता है. इसे नॉन-अब्रेसिव स्पंज से बहुत हल्के हाथ से साफ करें. इसके बाद साफ पानी वाले कपड़े से जगह को पोंछकर सुखा दें. मेलामाइन स्पंज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इसे बहुत जोर से रगड़ने से बचें. ज्यादा रगड़ने पर चौखट की फिनिश खराब हो सकती है.

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फफूंद दिखे तो रखें सावधानी

अगर चौखट के छोटे खांचों में काले या हरे रंग के फफूंद जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं तो सामान्य सफाई से पहले सावधानी बरतें. ब्लीच जैसे मजबूत क्लीनर का इस्तेमाल करने से पहले चौखट के किसी छिपे हिस्से पर टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि इससे सतह का रंग या फिनिश खराब हो सकती है. ऐसे क्लीनर इस्तेमाल करते समय दस्ताने और आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. कभी भी ब्लीच को सिरका या दूसरे क्लीनर के साथ न मिलाएं.

रोज की छोटी सफाई से नहीं जमेगी गंदगी

दरवाजे की चौखट के छोटे खांचों में गंदगी को जमा होने से रोकने का सबसे आसान तरीका है कि सफाई के दौरान इन हिस्सों को भी शामिल किया जाए. हर कुछ दिनों में माइक्रोफाइबर कपड़े या डस्टर से चौखट पोंछने से धूल की मोटी परत नहीं बनेगी. अगर चौखट पर बार-बार धूल चिपकती है तो लकड़ी के लिए उपयुक्त फर्नीचर पॉलिश की बहुत पतली परत भी मदद कर सकती है. नियमित सफाई से न सिर्फ चौखट साफ और नई जैसी दिखेगी, बल्कि लंबे समय तक इसकी सतह को अच्छी स्थिति में रखने में भी मदद मिलेगी.

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