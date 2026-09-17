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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDal Cooking Tips: कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक

Dal Cooking Tips: कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक

Easy Dal Cooking Tips: अगर आपको जल्दी दाल गलानी है, तो दाल का चुनाव भी काफी मायने रखता है. छिलके वाली या साबुत दालों की तुलना में धुली और split दाल अपेक्षाकृत जल्दी पक जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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Kitchen Hacks To Soften Hard Dal Quickly: दाल भारतीय घरों के खाने का एक ऐसा हिस्सा है, जो लगभग हर दिन किसी न किसी रूप में थाली में नजर आ जाती है. दाल बनाना आसान जरूर लगता है, लेकिन कई बार प्रेशर कुकर में सीटी पर सीटी लगती रहती है और इसके बावजूद दाल अच्छी तरह नहीं गलती. ऐसे में दाल को बार-बार पकाने में समय भी ज्यादा लगता है और स्वाद व टेक्सचर भी वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो दाल पकाने से पहले और पकाते समय कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर इस परेशानी को कम किया जा सकता है.

सही दाल चुनें

अगर आपको जल्दी दाल गलानी है, तो दाल का चुनाव भी काफी मायने रखता है. छिलके वाली या साबुत दालों की तुलना में धुली और टूटी दाल अपेक्षाकृत जल्दी पक जाती है. रोजमर्रा के खाने के लिए मूंग दाल एक अच्छा विकल्प हो सकती है, क्योंकि इसे पकाने में आमतौर पर ज्यादा समय नहीं लगता. इसलिए अगर आपके पास समय कम है और जल्दी दाल बनानी है, तो ऐसी दाल चुनें जो आसानी से नरम हो जाए.


Dal Cooking Tips: कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक

दाल को पहले भिगोकर रखें

दाल के जल्दी न गलने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उसे सीधे कुकर में डाल दिया गया हो. खाना बनाने से कुछ समय पहले दाल को पानी में भिगोकर रखने से वह पानी सोख लेती है और नरम होने लगती है. इसके बाद जब इसे कुकर या गैस पर पकाया जाता है, तो गलने में अपेक्षाकृत कम समय लग सकता है. खासकर जब आपको जल्दी खाना तैयार करना हो, तो दाल को पहले से भिगोना काफी मददगार हो सकता है.

दाल को हल्का भूनकर देखें

दाल को पकाने से पहले एक सूखे पैन में करीब 2 से 3 मिनट तक हल्का भूनना भी एक तरीका है. ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा भूरा या जला हुआ नहीं करना है. हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसे भिगोकर या सीधे पकाया जा सकता है. इससे दाल में हल्की नटी खुशबू आती है और खाने का स्वाद भी अच्छा हो सकता है. अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं, तो रोस्टिंग के दौरान लगातार ध्यान रखें ताकि दाल जले नहीं.


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शुरुआत में नमक डालने से बचें

कई लोगों की आदत होती है कि कुकर में दाल, पानी और मसालों के साथ शुरुआत में ही नमक डाल देते हैं. अगर दाल के जल्दी गलने में परेशानी आती है, तो नमक बाद में डालना बेहतर हो सकता है. दाल आधे से ज्यादा पक जाए, तब इसमें नमक मिलाएं. इससे दाल को अच्छी तरह नरम होने में मदद मिल सकती है.

खट्टी चीजें आखिर में डालें

दाल में टमाटर, इमली और नींबू का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इनमें मौजूद एसिड दाल को नरम होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है. इसलिए अगर आपकी दाल बार-बार पकाने के बाद भी आसानी से नहीं गलती, तो खट्टी चीजें शुरुआत में डालने से बचें. दाल अच्छी तरह पक जाने के बाद टमाटर, इमली या नींबू का इस्तेमाल करें. इन्हें दाल को अंतिम रूप देते समय या तड़का लगाते वक्त भी मिलाया जा सकता है.

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थोड़ा सा बेकिंग सोडा आजमाएं

अगर दाल बहुत देर तक पकाने के बाद भी सख्त रह जाती है, तो उसमें बेकिंग सोडा की बेहद छोटी सी चुटकी डाली जा सकती है. बेकिंग सोडा दाल को जल्दी नरम करने में मदद कर सकता है. हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम रखें. ज्यादा बेकिंग सोडा डालने से दाल के स्वाद और टेक्सचर पर असर पड़ सकता है. इसलिए इस ट्रिक को जरूरत के मुताबिक और बेहद कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें.

दाल फिर भी कच्ची रह जाए तो अपनाएं ये तरीका

कभी-कभी सारी कोशिशों के बाद भी दाल थोड़ी कम पकी रह जाती है और आपके पास उसे दोबारा लंबे समय तक पकाने का समय नहीं होता. ऐसे में दाल को थोड़ी देर ठंडा होने दें और फिर उसे ब्लेंड करके स्मूद कर सकते हैं. इससे दाल का टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा और हल्की कच्ची रह गई दाल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तरीका खासतौर पर तब काम आ सकता है जब जल्दी में खाना तैयार करना हो.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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