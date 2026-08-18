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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBathroom Tiles Cleaning Tips:बाथरूम की टाइल्स काली पड़ रही हैं? ऐसे हटाएं जमी गंदगी

Bathroom Tiles Cleaning Tips:बाथरूम की टाइल्स काली पड़ रही हैं? ऐसे हटाएं जमी गंदगी

Bathroom Tiles Cleaning Tips: सिरका बेकिंग सोडा का पेस्ट, नींबू नमक और गर्म पानी में डिटर्जेंट जैसे घरेलू नुस्खों से बाथरूम की काली पड़ी टाइल्स को आसानी से चमकाया जा सकता है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 18 Aug 2026 11:50 AM (IST)
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 Bathroom Tiles Cleaning Tips: बाथरूम की सफाई नियमित रूप से करने के बावजूद कुछ ही हफ्तों में टाइल्स काली पड़ने लगती हैं और उन पर जिद्दी दाग धब्बे जम जाते हैं. वजह साफ है लगातार नमी पानी में मौजूद खनिज तत्व और साबुन का झाग मिलकर धीरे धीरे टाइल्स की चमक छीन लेते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे साफ करने के लिए महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, घर में मौजूद कुछ चीजें ही यह काम आसानी से कर देती हैं.

यह है सबसे असरदार

जिद्दी दाग और काली परत हटाने के लिए सफेद सिरका और बेकिंग सोडा का पेस्ट सबसे भरोसेमंद घरेलू उपाय माना जाता है. दोनों को मिलाकर पेस्ट तैयार करें और फिर इसे दाग वाली जगह पर 10 से 15 मिनट तक लगा रख दें. इसके बाद मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़कर पानी से साफ कर लें, जमी हुई गंदगी काफी हद तक निकल जाएगी.

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यह देसी नुस्खा भी है कारगर

नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड गंदगी और दाग तोड़ने में मदद करता है. नींबू के रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे टाइल्स पर लगाएं और करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश से हल्के हाथों से साफ कर लें, यह तरीका जिद्दी दाग हटाने के साथ साथ बाथरूम को ताजा महक भी देता है.

हल्की गंदगी के लिए यह जादुई पानी काफी

अगर दाग बहुत ज्यादा जिद्दी न हों, तो रोजाना की सफाई के लिए एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर स्पंज या ब्रश से टाइल्स साफ करना काफी रहता है. यह तरीका टाइल्स को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखने में मदद करता है.

इन जगहों को कभी न करें नजरअंदाज

ज्यादातर लोग टाइल्स की सतह तो साफ कर लेते हैं, लेकिन टाइल्स के बीच की पतली लाइन यानी ग्राउट को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यहीं सबसे ज्यादा गंदगी और फंगस जमा होता है. पुराने टूथब्रश से इन लाइनों को अलग से साफ करना जरूरी है, ताकि टाइल्स पूरी तरह चमकदार दिखें.

सफाई के बाद टाइल्स सुखाना भी है जरूरी

टाइल्स साफ करने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना उतना ही जरूरी है, जितना उन्हें साफ करना. गीली टाइल्स पर दोबारा जल्दी दाग जम सकते हैं, इसलिए सफाई के बाद सूखे कपड़े से पोंछना बेहतर रहता है.

नियमितता ही है सबसे बड़ा उपाय

हफ्ते में एक बार इन आसान तरीकों को अपनाकर बाथरूम की टाइल्स को हमेशा नई जैसी चमकदार बनाए रखा जा सकता है, और काली परत जमने की नौबत ही नहीं आएगी.

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 18 Aug 2026 11:50 AM (IST)
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