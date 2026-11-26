अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की लाडली बेटी आराध्या ने हाल ही में अपना 15वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. हालांकि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की कोई तस्वीर शेयर नहीं की है लेकिन पार्टी की एक तस्वीर अब ऑनलाइन वायरल हो रही है जिसमें आराध्या बच्चन अपनी मां संग नजर आ रही हैं.

आराध्या बच्चन के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर हुई वायरल

दरअसल ऐश्वर्या राय की भाभी, श्रीमा राय ने 21 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पूरे महीने चले जश्न की एक झलक दिखाई. नवंबर में ही उनकी भतीजी आराध्या बच्चन का 15वां जन्मदिन भी था. श्रीमा की पोस्ट में परिवार की एक प्यारी सी तस्वीर भी दिखी, जिसमें आराध्या के बर्थडे बैश की झलक मिला. तस्वीर में आराध्या के साथ ऐश्वर्या राय और उनका छोटा भतीजा शिवांश भी नजर आ रहे हैं. बता दें कि आराध्या ने 16 नवंबर को अपना 15वां बर्थडे अपने करीबियों के साथ काफी सादगी से सेलिब्रेट किया था.

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श्रीमा द्वारा शेयर की गई फैमिली तस्वीर में, आराध्या व्हाइट ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थीं. उन्होंने इसके साथ एक नेकलेस और टियारा पहना था. वहीं, ऐश्वर्या राय ब्लैक पैंट के साथ स्वेटशर्ट में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. वहीं फोटो में ऐश्वर्या राय की मां वृंदा राय और भाभी श्रीमा भी मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं. तस्वीर शेयर करते हुए श्रीमा ने कैप्शन में लिखा, "मेरे कैमरा रोल में बर्थडे... ग्रैटिट्यूड, फ्लावर्स, मीडिया की ओर से एक सरप्राइज पोस्ट, कुछ खास चीजें, और भी बहुत सारे फूल, और बच्चों और मदर इन लॉ के साथ बीती शाम."

अमिताभ बच्चन ने पोती आराध्या के लिए की थी खास पोस्ट

इस बीच, आराध्या के जन्मदिन पर, उनके दादा, और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर एक खास मैसेज पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था, "घर की पोती का जन्म दिवस सुनहरा और भाग्यशाली रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना...और जो स्नेह रविवार को मिला वो अति स्मरणीय रहा, आप सबकी प्रार्थनाओं का अभिनंदन."

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन वर्क फ्रंट

ऐश्वर्या राय के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस काफी सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं. उन्होंने अभी तक अपनी अगले फिल्म प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है. वहीं दूसरी ओर, अभिषेक बच्चन शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' में विलेन की भूमिका में नजर आएंगे.