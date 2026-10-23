How To Stop Bathroom Water From Coming Out: नहाते समय या बाथरूम में कपड़े धोते समय सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, जब पानी बाथरूम के अंदर रहने के बजाय गेट बंद होने के बाद भी बाहर कमरे तक पहुंच जाता है. कई घरों में बाथरूम और कमरे के बीच दरवाजा तो लगा होता है, लेकिन उसके नीचे या किनारों से पानी बाहर निकलने लगता है. इससे कमरे का फर्श गीला होता है और बार-बार पानी साफ करने की परेशानी बढ़ जाती है. अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पानी बाहर किस रास्ते से निकल रहा है.

अक्सर लोग पानी बाहर आने पर बाथरूम का फर्श पोंछ देते हैं, लेकिन इससे समस्या सिर्फ कुछ समय के लिए खत्म होती है. अगर हर बार नहाने या कपड़े धोने के बाद वही जगह गीली हो रही है, तो पानी के रास्ते को रोकना जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले बाथरूम के दरवाजे के नीचे की जगह को देखें. अगर दरवाजे और फर्श के बीच ज्यादा गैप है, तो पानी आसानी से कमरे की तरफ निकल सकता है.

दरवाजे के नीचे लगाएं वॉटर स्टॉपर

अगर पानी दरवाजे के नीचे से बाहर आ रहा है, तो वहां पानी रोकने वाली रबर सील या वॉटर स्टॉपर लगाया जा सकता है. यह दरवाजे और फर्श के बीच की जगह को कवर करके पानी को कमरे की तरफ जाने से रोकने में मदद करता है. अगर दरवाजे के किनारों से पानी निकल रहा है, तो वहां की सीलिंग भी चेक करें.





पानी की दिशा दरवाजे की तरफ न रखें

नहाते समय पानी के बाहर आने की एक वजह शॉवर या नल की दिशा भी हो सकती है. अगर पानी सीधे बाथरूम के दरवाजे की तरफ जा रहा है, तो उसे दूसरी दिशा में करने से काफी फर्क पड़ सकता है. कोशिश करें कि पानी सीधे खुले हिस्से या दरवाजे की तरफ न जाए. पानी को दीवार या ड्रेन की दिशा में रखने से बाहर पानी फैलने की संभावना कम हो सकती है.

शॉवर के पास लगा सकते हैं प्लास्टिक कर्टेन

अगर बाथरूम में शॉवर लगा है और पानी चारों तरफ फैलता है, तो कम खर्च में प्लास्टिक का वाटरप्रूफ शॉवर कर्टेन भी लगाया जा सकता है. इसे उस जगह लगाया जा सकता है जहां से पानी बाहर की तरफ फैल रहा है. कर्टेन का निचला हिस्सा इतना लंबा होना चाहिए कि पानी उसके नीचे से बाहर न निकले, लेकिन वह फर्श पर इस तरह भी न पड़ा रहे कि सफाई मुश्किल हो जाए. यह तरीका खासकर उन बाथरूम में उपयोगी हो सकता है जहां अलग से शॉवर एरिया या ग्लास पार्टिशन नहीं है.





कपड़े धोते समय भी रखें इस बात का ध्यान

कपड़े धोते समय भी यही समस्या हो सकती है. कपड़े धोने के दौरान बाल्टी या मग से गिरा पानी अगर दरवाजे के पास जमा हो रहा है, तो उसे तुरंत कमरे की तरफ फैलने से रोकना जरूरी है. बाल्टी या कपड़े धोने की जगह को दरवाजे से थोड़ी दूर रखना और पानी को ड्रेन की तरफ डालना मददगार हो सकता है. अगर हर बार कपड़े धोने के बाद एक ही जगह से पानी बाहर आता है, तो उस हिस्से की सील और फर्श की स्थिति को जरूर जांचें.

पानी दरवाजे की तरफ जमा हो रहा है तो ड्रेन चेक करें

अगर पानी दरवाजे के नीचे सील लगाने के बाद भी बाहर निकल रहा है, तो बाथरूम के फर्श पर पानी के बहाव को देखें. कई बार पानी ड्रेन की तरफ जाने के बजाय दरवाजे की ओर जमा होने लगता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ दरवाजा बंद करने से समस्या खत्म नहीं होगी. अगर पानी ड्रेन की तरफ जाने के बजाय दरवाजे की ओर बह रहा है, तो फर्श की ढलान या ड्रेनेज में समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति में प्लंबर से जांच कराना बेहतर रहेगा.

लगातार नमी दिखे तो समस्या को नजरअंदाज न करें

अगर बाथरूम के आसपास की दीवारों या फर्श में लगातार नमी, सीलन या पानी के निशान दिखाई देने लगें, तो समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लगातार पानी या नमी से दीवार, फर्श, पेंट और दूसरी सतहों को नुकसान हो सकता है. अगर पानी किसी पाइप, ड्रेनेज कनेक्शन, टूटी टाइल, खराब ग्राउट या सीलिंग की समस्या की वजह से फैल रहा है, तो सिर्फ ऊपर से पानी रोकना पर्याप्त नहीं होगा. ऐसी स्थिति में पानी के असली स्रोत की पहचान करके उसकी मरम्मत करना जरूरी है.

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नहाने के बाद पानी को ड्रेन की तरफ करें

एक आसान आदत भी इस परेशानी को कम कर सकती है. नहाने या कपड़े धोने के बाद बाथरूम के फर्श पर जमा पानी को फ्लोर वाइपर की मदद से ड्रेन की तरफ कर दें. इससे पानी दरवाजे की तरफ जाने के बजाय नाली में चला जाएगा. अगर पानी पहले ही कमरे में निकल गया है, तो कमरे के फर्श को भी तुरंत सुखा दें, ताकि नमी लंबे समय तक बनी न रहे.

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