New Year 2026 Greeting: पूरी दुनिया साल 2025 को अलविदा कह रही है और नए साल 2026 में प्रवेश करने वाली है. हम सभी की यही उम्मीद होती है कि नया साल हमारे लिए खुशियां और जीवन में सफलता लेकर आए. जो काम या गोल्स हम इस साल पूरे नहीं कर पाए या अपनी तय मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, हम कोशिश करते हैं कि आने वाले नए साल में उन्हें पूरा करेंगे.जब नए साल का पहला दिन होता है, तो लोग अपने खास रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार वालों को नए साल की बधाइयां देते हैं. इसमें लोग अपने संबंधियों को गिफ्ट्स और कार्ड्स देते हैं और यह एक पुरानी परंपरा भी है. लेकिन डिजिटल युग के आने से यह परंपरा अब कम होती जा रही है. लोग मोबाइल के माध्यम से ही दूसरों को बधाइयां दे देते हैं.

लेकिन जब आप अपने हाथों से नए साल की शुभकामनाओं का कार्ड देते हैं, तो आपके और जिसे आप कार्ड दे रहे हैं, दोनों के रिश्तों में गर्माहट आती है और यह पता चलता है कि सामने वाला आपकी जिंदगी में कितना महत्व रखता है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप खुद ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं.

पॉप-अप ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाएं?

किसी भी ग्रीटिंग कार्ड में सबसे पॉपुलर होता है पॉप-अप वाला ग्रीटिंग कार्ड. इसे खोलते ही नए साल का मैसेज या डिजाइन उभर कर सामने आता है. इसे बनाने के लिए पहले 2 से 3 मोटे और रंग-बिरंगे कागज लें. एक शीट पर बाहर की तरफ अपने मनपसंद का डिजाइन बनाएं और दूसरे कागज को काटकर “Happy New Year” का डिजाइन बना लें.

अब इस कटे हुए डिजाइन को पहले वाले कागज के बीच में चिपका दें और पहले वाले कागज को बीच से मोड़ दें. जैसे ही कोई आपका ग्रीटिंग कार्ड खोलेगा, तो दूसरे कागज से बना “Happy New Year” का मैसेज पॉप-अप करते हुए सामने दिखाई देगा.

फोटो ग्रीटिंग कार्ड बनाने का तरीका

आप अपने परिवार वालों या किसी दोस्त के लिए फोटो ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक चार्ट पेपर या रंगीन पेपर लें और उसे बीच से मोड़कर कार्ड का आकार दें.

अब कार्ड के फ्रंट पेज पर उस दोस्त या रिश्तेदार की फोटो लगाएं, जिसे आप यह ग्रीटिंग कार्ड देना चाहते हैं. ध्यान रखें कि फोटो यादगार होनी चाहिए. आप चाहें तो फोटो के चारों ओर सजावट कर सकते हैं और कार्ड के अंदर अपना मैसेज लिख सकते हैं, जो आप अपने प्रियजन से कहना चाहते हैं.

क्विलिंग ग्रीटिंग कार्ड बनाने का आसान तरीका

अगर आप अपने किसी खास दोस्त, परिवारजन या रिश्तेदार को न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड देना चाहते हैं, तो क्विलिंग कार्ड्स आपके लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं. इन्हें बनाना भी बहुत आसान है.

इसके लिए आपको एक सफेद कागज लेना है और उसे मोड़कर कार्ड का आकार देना है. इसके बाद क्विलिंग पेपर को कैंची की मदद से काटकर अलग-अलग डिजाइन बनाएं, जैसे फूल, पत्तियां, दिल या कोई भी मनपसंद सुंदर डिजाइन.

अब इन डिजाइनों को ग्लू की मदद से अपने ग्रीटिंग कार्ड के फ्रंट पेज के कोनों पर चिपका दें. इस आसान तरीके से आपका एक शानदार और प्रोफेशनल दिखने वाला ग्रीटिंग कार्ड तैयार हो जाएगा, जिसे आप किसी भी उपहार या गिफ्ट के साथ दे सकते हैं.

