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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsGanesh Chaturthi: गणेश उत्सव से पहले ऐसे करें घर की सफाई, मिनटों में चमकेगा हर कोना

Ganesh Chaturthi: गणेश उत्सव से पहले ऐसे करें घर की सफाई, मिनटों में चमकेगा हर कोना

Cleaning Hacks: त्योहार पर घर में भगवान गणेश की स्थापना से लेकर पूजा की तैयारियों तक कई काम होते हैं. ऐसे में अगर सफाई का पूरा जिम्मा आखिरी दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो दिक्कत हो सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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Ganesh Puja Home Deep Cleaning Tips: गणेश पूजा आने वाली हो तो घर की साफ-सफाई की तैयारी भी शुरू हो जाती है. त्योहार पर घर में भगवान गणेश की स्थापना से लेकर पूजा की तैयारियों तक कई काम होते हैं. ऐसे में अगर सफाई का पूरा जिम्मा आखिरी दिन के लिए छोड़ दिया जाए, तो काम काफी थकाने वाला लग सकता है. ऊपर से त्योहार के दौरान रिश्तेदारों और दोस्तों का आना-जाना भी लगा रहता है.

लेकिन घर की सफाई के लिए जरूरी नहीं कि आप सुबह से शाम तक हर कोने की सफाई में लगी रहें. अगर थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया जाए और काम को प्राथमिकता के हिसाब से बांटा जाए, तो कम मेहनत में भी घर को साफ और व्यवस्थित किया जा सकता है. गणेश पूजा से पहले घर की सफाई करते समय ये आसान ट्रिक्स आपके काम आ सकती हैं.

सबसे पहले सफाई का प्लान बनाएं

त्योहार से पहले सफाई शुरू करते समय बिना प्लान के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहने से समय ज्यादा लग सकता है. इसलिए शुरुआत में ही तय कर लें कि किस जगह की सफाई पहले करनी है. घर के उन हिस्सों को सबसे पहले साफ करें जहां परिवार के लोग ज्यादा समय बिताते हैं या मेहमानों का आना-जाना ज्यादा होता है. जैसे ड्राइंग रूम, पूजा की जगह, प्रवेश द्वार और किचन. हर कोने को एक ही दिन में चमकाने के बजाय काम को छोटे हिस्सों में बांट लें.


Ganesh Chaturthi: गणेश उत्सव से पहले ऐसे करें घर की सफाई, मिनटों में चमकेगा हर कोना

 हर चीज को बराबर समय देने की जरूरत नहीं

सफाई करते समय सबसे जरूरी काम पहले करना काफी फायदेमंद रहता है. पंखे, लाइट, खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर और ऐसी चीजें जिन पर धूल साफ नजर आती है, उन्हें प्राथमिकता दें. अगर घर में सामान बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो पहले उसे व्यवस्थित करें. बेकार या लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाली चीजों को अलग कर दें. इससे सफाई करना भी आसान होगा और घर पहले से ज्यादा खुला-खुला नजर आएगा.


Ganesh Chaturthi: गणेश उत्सव से पहले ऐसे करें घर की सफाई, मिनटों में चमकेगा हर कोना

काम को कल पर टालने से बचें

अक्सर सफाई शुरू तो कर दी जाती है, लेकिन एक कमरे का आधा काम करके उसे अगले दिन के लिए छोड़ दिया जाता है. फिर दूसरे कामों के बीच वही सफाई पीछे छूट जाती है. त्योहार के समय ऐसा करने से आखिरी वक्त पर काम का बोझ बढ़ सकता है. इसलिए जिस हिस्से की सफाई शुरू करें, उसे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करके ही आगे बढ़ें. अगर पूरा घर एक दिन में साफ करना मुश्किल है, तो रोज एक या दो हिस्से तय करके काम पूरा करें. इससे धीरे-धीरे पूरा घर तैयार हो जाएगा.

हर काम के लिए समय तय करें

सफाई में सबसे ज्यादा समय कई बार इसलिए लग जाता है क्योंकि हम किसी एक काम में जरूरत से ज्यादा समय दे देते हैं. इससे बचने के लिए हर काम के लिए एक तय समय रखें. उदाहरण के लिए, पंखे और लाइट की सफाई के लिए अलग समय, खिड़कियों और दरवाजों के लिए अलग और फर्नीचर को व्यवस्थित करने के लिए अलग समय तय किया जा सकता है. समय तय होने से आपका ध्यान एक ही काम पर रहेगा और सफाई का काम ज्यादा व्यवस्थित तरीके से पूरा होगा.

 किचन की सफाई को बिल्कुल न छोड़ें

त्योहार के दौरान घर का किचन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगहों में से एक होता है. पूजा और मेहमानों के लिए तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं, इसलिए किचन साफ और व्यवस्थित होना जरूरी है. सबसे पहले किचन प्लेटफॉर्म से अतिरिक्त सामान हटा दें. गैस स्टोव, सिंक और आसपास की सतहों को अच्छी तरह साफ करें. जिन डिब्बों और सामान का रोज इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें व्यवस्थित करके रखें. फ्रिज के बाहर और अंदर जहां जरूरत हो, वहां भी सफाई कर लें.

पूजा की जगह पर दें खास ध्यान

गणेश पूजा से पहले पूजा वाली जगह को साफ करना सबसे जरूरी कामों में शामिल है. वहां जमा धूल और अनावश्यक सामान हटा दें. पूजा की चौकी, आसपास की जगह और सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों को पहले से साफ करके रख लें. अगर पूजा की जगह पहले से साफ और व्यवस्थित होगी, तो त्योहार वाले दिन आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी.

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सफाई के दौरान ये तरीका अपनाएं

एक साथ पूरा घर साफ करने के बजाय ऊपर से नीचे की तरफ सफाई करना बेहतर रहता है. पहले पंखे, लाइट और ऊंची जगहों की धूल साफ करें, फिर फर्नीचर और दूसरी सतहों की सफाई करें और आखिर में फर्श पर पोछा लगाएं. इससे ऊपर से गिरने वाली धूल दोबारा साफ किए गए फर्श को गंदा नहीं करेगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi Home Tips Ganesh Puja
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