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Vegetable Storage Tips: हरी सब्जियां हफ्तों रहेंगी ताजी! फ्रिज में रखने से पहले करें ये काम

Food Storage Tips: हरी पत्तेदार सब्जियों में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. पौधे से तोड़ने के बाद उन्हें जड़ों से पानी मिलना बंद हो जाता है, लेकिन उनकी पत्तियां लगातार नमी खोती रहती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Oct 2026 10:17 AM (IST)
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How To Keep Leafy Greens Fresh In Refrigerator: फ्रिज में रखी हरी सब्जियां कुछ ही दिनों में मुरझाई और बेजान नजर आने लगती हैं? बाजार से खरीदते समय पालक, धनिया, मेथी और लेट्यूस की पत्तियां एकदम ताजी और हरी दिखती हैं, लेकिन फ्रिज में रखने के एक-दो दिन बाद ही उनका रंग और ताजगी गायब होने लगती है. कई बार पत्तियां इतनी नरम पड़ जाती हैं कि उन्हें इस्तेमाल करने का मन ही नहीं करता. ऐसे में अक्सर लोग इसका जिम्मेदार फ्रिज को मानते हैं, लेकिन असली वजह कई बार सब्जियों को फ्रिज में रखने का तरीका होता है.

खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करते समय एक छोटी सी गलती उनकी ताजगी जल्दी खत्म कर सकती है. अगर आप भी बाजार से लाने के बाद सब्जियों को बिना सोचे सीधे फ्रिज में रख देते हैं, तो अपनी यह आदत बदलने की जरूरत है.

फ्रिज में रखने के बाद सब्जियां क्यों मुरझाने लगती हैं?

हरी पत्तेदार सब्जियों में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. पौधे से तोड़ने के बाद उन्हें जड़ों से पानी मिलना बंद हो जाता है, लेकिन उनकी पत्तियां लगातार नमी खोती रहती हैं. धीरे-धीरे पत्तियों की कोशिकाओं में मौजूद पानी कम होने लगता है और उनका कसाव खत्म होने लगता है. इसी वजह से ताजी और कुरकुरी पत्तियां कुछ समय बाद नरम और मुरझाई हुई दिखाई देने लगती हैं. फ्रिज में रखने के बावजूद यह प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं होती. फ्रिज का तापमान, हवा का प्रवाह और सब्जियों को किस तरह रखा गया है, इन सभी चीजों का उनकी ताजगी पर असर पड़ता है.


Vegetable Storage Tips: हरी सब्जियां हफ्तों रहेंगी ताजी! फ्रिज में रखने से पहले करें ये काम

सब्जियां रखने से पहले न करें ये गलती

हरी सब्जियों को धोकर तुरंत गीला-गीला फ्रिज में रख देना एक आम गलती है. अगर पत्तियों पर काफी पानी रह गया और उन्हें बंद बैग या डिब्बे में रख दिया गया, तो अंदर नमी जमा होने लगती है. इससे सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं और पत्तियों पर चिपचिपापन आने लगता है. वहीं दूसरी तरफ, सब्जियों को पूरी तरह खुला छोड़ देने से भी उनकी नमी तेजी से निकल सकती है. यानी बहुत ज्यादा नमी भी नुकसान कर सकती है और बहुत कम नमी भी. इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखना जरूरी है.

धनिया और मेथी के साथ भी होती है यही परेशानी

धनिया भारतीय रसोई में लगभग रोज इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके जल्दी मुरझाने की समस्या भी सबसे ज्यादा नजर आती है. बाजार से लाया हुआ धनिया कुछ समय तक एकदम हरा और ताजा रहता है, लेकिन अगर उसे सीधे खुले में फ्रिज की शेल्फ पर रख दिया जाए, तो उसकी पत्तियां जल्दी ढीली पड़ सकती हैं. धनिया को फ्रिज में रखने से पहले गुच्छे को एक बार अच्छी तरह देख लें. पीली, खराब या गली हुई पत्तियां अलग कर दें. अगर धनिया धोया है, तो उसे अच्छी तरह अतिरिक्त पानी निकलने दें. इसके बाद उसे उचित तरीके से स्टोर करें. यही तरीका मेथी और दूसरी नाजुक पत्तेदार सब्जियों के लिए भी अपनाया जा सकता है.


Vegetable Storage Tips: हरी सब्जियां हफ्तों रहेंगी ताजी! फ्रिज में रखने से पहले करें ये काम

सब्जियों को दबाकर न रखें

कई बार फ्रिज में जगह बचाने के चक्कर में लोग पालक या दूसरी पत्तेदार सब्जियों को छोटे डिब्बे में दबाकर रख देते हैं. देखने में इससे जगह बच जाती है, लेकिन नाजुक पत्तियां दबने से टूट सकती हैं और जल्दी खराब होने लगती हैं. इसलिए कोशिश करें कि सब्जियों को जरूरत से ज्यादा न दबाएं. उनके ऊपर भारी डिब्बे या दूसरी सब्जियां रखने से भी बचें.

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खराब पत्तियां तुरंत निकालें

अगर पूरे गुच्छे में एक-दो पत्तियां पीली, गली या चिपचिपी हो गई हैं, तो उन्हें बाकी सब्जियों के साथ न छोड़ें. ऐसी पत्तियों को अलग कर देने से बाकी हिस्से को भी खराब होने से बचाने में मदद मिल सकती है. फ्रिज में रखी सब्जियों को समय-समय पर देखना भी जरूरी है. जिन पत्तियों में खराब होने के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हों, उन्हें पहले इस्तेमाल कर लें.

फ्रिज को जरूरत से ज्यादा न भरें

फ्रिज में सब्जियां भरते समय सिर्फ जगह का ध्यान रखना काफी नहीं है. अगर पूरा फ्रिज ठूंसकर भर दिया जाए, तो अलग-अलग चीजों को व्यवस्थित रखना मुश्किल हो जाता है. हरी सब्जियां दूसरी भारी चीजों के नीचे दब सकती हैं और उनकी हालत जल्दी खराब हो सकती है. इसलिए सब्जियों के लिए अलग जगह रखें और उन्हें इस तरह व्यवस्थित करें कि जरूरत पड़ने पर आसानी से नजर आ जाएं.

सब्जियां खरीदते समय भी रखें ध्यान

हरी सब्जियों की ताजगी सिर्फ फ्रिज में रखने के तरीके पर निर्भर नहीं करती. खरीदते समय भी बहुत ज्यादा मात्रा में सब्जियां ले लेना नुकसान का कारण बन सकता है. अगर घर में हफ्तेभर में जितना धनिया या पालक इस्तेमाल होता है, उससे ज्यादा खरीद लिया, तो बची हुई सब्जियां खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Vegetable Storage Fresh Vegetables Vegetable Storage Tips
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