गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत

Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत

Fridge Organization Tips: सही तरीके से खाना रखने से न सिर्फ चीजें ज्यादा समय तक ताजी रहती हैं, बल्कि एक खाने की चीज से दूसरी चीज में बैक्टीरिया पहुंचने का खतरा भी कम होता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 18 Sep 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

How To Store Food Properly In Fridge: फ्रिज में खाना रखने का तरीका भी उसकी ताजगी और सेहत के लिए काफी मायने रखता है. अक्सर लोग सुविधा के हिसाब से दूध, सब्जियां, पका हुआ खाना, कच्चा मांस और दूसरी चीजें फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं. लेकिन फ्रिज के हर हिस्से का तापमान एक जैसा नहीं होता. यही वजह है कि खाने की हर चीज को सही जगह पर रखना जरूरी है.

सही तरीके से खाना रखने से न सिर्फ चीजें ज्यादा समय तक ताजी रहती हैं, बल्कि एक खाने की चीज से दूसरी चीज में बैक्टीरिया पहुंचने का खतरा भी कम होता है. फ्रिज का तापमान आमतौर पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना बेहतर माना जाता है. आइए जानते हैं फ्रिज के किस हिस्से में कौन-सी चीज रखनी चाहिए.

ऊपर वाली शेल्फ में क्या रखें?

फ्रिज की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर ऐसी चीजें रखना बेहतर होता है जिन्हें दोबारा पकाने की जरूरत नहीं होती. इसमें दही, पनीर और दूसरी डेयरी चीजों के अलावा पहले से तैयार खाना और बचा हुआ खाना रखा जा सकता है. रेडी-टू-ईट फूड को ऊपर रखने की एक बड़ी वजह यह है कि नीचे रखी कच्ची चीजों से निकलने वाला पानी या रस उसके ऊपर न गिरे. कच्चे मांस या मछली से निकलने वाला तरल अगर किसी तैयार खाने पर गिर जाए तो उसमें बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं. इसलिए तैयार खाने को हमेशा ढककर या एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए.


Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत

बीच वाली शेल्फ में क्या रखें?

फ्रिज की बीच वाली शेल्फ पर मक्खन, ठंडी मिठाइयां, सॉस, ड्रेसिंग, डेली मीट और अच्छी तरह पका हुआ खाना रखा जा सकता है. जो खाना पहले से तैयार है और जिसे बाद में परोसा जाना है, उसे भी यहां रखा जा सकता है. फ्रिज को व्यवस्थित रखने के लिए एक आसान तरीका यह है कि पुराने सामान को आगे और नए सामान को पीछे रखें. इससे पहले खरीदी गई चीजें पहले इस्तेमाल हो जाएंगी और लंबे समय तक रखी चीजें खराब होने से बच सकती हैं.

कच्चा मांस और मछली सबसे नीचे रखें

कच्चे मांस, चिकन और मछली को फ्रिज की सबसे निचली शेल्फ पर रखना बेहतर होता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इनसे कोई तरल पदार्थ निकलता है तो वह नीचे की तरफ ही रहेगा और दूसरे खाने पर नहीं गिरेगा. कच्चे मांस और मछली को हमेशा अच्छी तरह बंद डिब्बे या सीलबंद बैग में रखना चाहिए. इससे दूसरे खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने का खतरा कम होता है. खासकर ऐसे खाने को तैयार भोजन से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि इसे खाने से पहले अच्छी तरह पकाया जाता है.

फ्रिज के ड्रॉअर में क्या रखें?

फ्रिज के नीचे बने ड्रॉअर आमतौर पर फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद वाली चीजों के लिए होते हैं. इन्हें जरूरत के हिसाब से पैकेट या कंटेनर में रख सकते हैं. फलों और सब्जियों को रखने से पहले उनकी पैकेजिंग और सफाई का ध्यान रखें. अगर कोई चीज खुली है तो उसे साफ करके ही ड्रॉअर में रखें. साथ ही फ्रिज के ड्रॉअर को समय-समय पर खाली करके साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि वहां जमा गंदगी और नमी बैक्टीरिया के बढ़ने की वजह बन सकती है.


Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत

फ्रिज के दरवाजे में क्या रखें?

फ्रिज का दरवाजा सबसे ज्यादा खुलता और बंद होता है, इसलिए यहां तापमान में लगातार बदलाव होता रहता है. ऐसे में दरवाजे में उन चीजों को रखना बेहतर होता है जिन्हें बहुत कम तापमान की जरूरत नहीं होती. जूस, जैम, सॉस, चटनी, अचार, ड्रिंक और कुछ ऐसे पैक्ड प्रोडक्ट जिन्हें ठंडा रखने की जरूरत होती है, उन्हें यहां रखा जा सकता है. दूध या जल्दी खराब होने वाली चीजों को फ्रिज के दरवाजे में रखने से बचना बेहतर है, खासकर अगर फ्रिज बार-बार खुलता रहता हो.

इसे भी पढ़ें- 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत

फ्रिज में खाना कितने दिन तक सुरक्षित रहता है?

सिर्फ सही जगह पर खाना रखना ही काफी नहीं है. यह जानना भी जरूरी है कि कौन-सी चीज फ्रिज में कितने समय तक रखी जा सकती है. कच्चा कीमा या चिकन जैसी चीजें आमतौर पर 1 से 2 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए. कच्चे स्टेक, चॉप या रोस्ट को करीब 3 से 5 दिन तक रखा जा सकता है. पका हुआ मांस और चिकन करीब 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल करना बेहतर होता है. ताजा मछली और सीफूड को 1 से 2 दिन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि पकी हुई मछली को करीब 3 से 4 दिन तक रखा जा सकता है. डेयरी की बात करें तो दही करीब 7 से 10 दिन, नरम चीज 1 से 2 सप्ताह और हार्ड चीज सही तरीके से पैक करके 3 से 4 सप्ताह तक रखी जा सकती है. मक्खन को इससे काफी ज्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है. अंडे आमतौर पर 3 से 5 सप्ताह तक रखे जा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- बिना खाए-पिए कितने दिन जिंदा रहता है इंसान, इस दौरान शरीर में क्या होता है?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Food Storage In Fridge Fridge Food Storage Fridge Organization Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Room Cleaning Tips: क्या कमरा साफ करने में आता है आलस? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं
क्या कमरा साफ करने में आता है आलस? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
Home Tips
Home Waterproofing: छत की वाटरप्रूफिंग हो गई कमजोर? 1 मिनट में ऐसे पहचानें दरारें
छत की वाटरप्रूफिंग हो गई कमजोर? 1 मिनट में ऐसे पहचानें दरारें
Home Tips
Dal Cooking Tips: कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक
कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Gen Z से बोले मोहन भागवत, '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
Gen Z से बोले मोहन भागवत, '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
DUSU चुनाव के बीच NSUI कैंडिडेट विजय शंकर मीणा का दावा- परिवार को उठा लिया
विश्व
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा
वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा
इंडिया
कांग्रेस के झटके के बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
कांग्रेस के झटके के बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
ट्रेंडिंग
चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी
चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget