How To Keep Cut Potatoes From Turning Black: आलू ऐसी सब्जी है जो लगभग हर घर की रसोई में रोजाना इस्तेमाल होती है. इससे स्नैक्स से लेकर सब्जी और कई तरह की दूसरी डिश तैयार की जाती हैं. यही वजह है कि कई बार खाना बनाने की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी जाती है और आलू को छीलकर और काटकर रख दिया जाता है. लेकिन कुछ देर बाद जब इन आलुओं को देखा जाता है, तो उन पर भूरे या काले धब्बे नजर आने लगते हैं. देखने में ये आलू भले ही खराब लगने लगें, लेकिन सिर्फ रंग बदलने का मतलब यह नहीं है कि वे खाने लायक नहीं रहे.

दरअसल, कटे हुए आलू का रंग बदलने के पीछे एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है. आलू में स्टार्च की मात्रा काफी होती है. जब कटे हुए आलू हवा के संपर्क में आते हैं, तो उनमें मौजूद कुछ तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और धीरे-धीरे उनका रंग भूरा पड़ने लगता है. यही वजह है कि अगर आलू को काटने के बाद लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए, तो उन पर ब्राउन पैच दिखाई देने लगते हैं. इस प्रक्रिया का आमतौर पर आलू के स्वाद या टेक्सचर पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता और ऐसे आलू खाना सुरक्षित होते हैं.

हालांकि, अगर आप चाहते हैं कि खाना बनाने तक कटे हुए आलू सफेद और ताजे दिखें, तो कुछ आसान तरीकों की मदद ली जा सकती है. इन तरीकों का मुख्य उद्देश्य कटे हुए आलू को ज्यादा देर तक हवा के संपर्क में आने से बचाना है.





कटे हुए आलू को ज्यादा देर खुला न छोड़ें

आलू को काला होने से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें जरूरत से बहुत पहले काटकर न रखें. अगर खाना बनाने के तुरंत पहले आलू को छीलकर काट लिया जाए, तो उनके रंग बदलने की संभावना कम रहती है. कटे हुए आलू जितनी देर हवा के संपर्क में रहेंगे, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी. इसलिए कोशिश करें कि तैयारी और खाना बनाने के बीच बहुत ज्यादा अंतर न हो.

ठंडे पानी में रखें कटे हुए आलू

अगर किसी वजह से आलू पहले ही काटकर रखने पड़ रहे हैं, तो उन्हें एक बर्तन में ठंडे पानी के अंदर रख सकते हैं. इससे आलू सीधे हवा के संपर्क में नहीं रहते और उनका रंग जल्दी नहीं बदलता. ठंडा पानी आलू से अतिरिक्त स्टार्च को हटाने में भी मदद करता है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ती है. यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कटे हुए आलू रखने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल न करें. गर्म पानी का इस्तेमाल करने से स्टार्च सक्रिय हो सकता है और इसका उल्टा असर पड़ सकता है. इसलिए इस तरीके के लिए हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना बेहतर है.





पानी में डालें थोड़ा नींबू का रस

अगर आप कटे हुए आलू को ठंडे पानी में रख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है. नींबू प्रकृति से अम्लीय होता है और पानी का पीएच स्तर कम करने में मदद करता है. इससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया और धीमी हो सकती है और आलू कुछ ज्यादा समय तक अपने सामान्य रंग में रह सकते हैं. अगर घर में नींबू उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जगह थोड़ी मात्रा में सफेद सिरके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इस तरीके का मकसद भी आलू को जल्दी ऑक्सीडाइज होने से रोकना है.

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जिपलॉक बैग में रखें

कटे हुए आलू को हवा से बचाकर रखना भी उनके रंग को बदलने से रोकने का एक आसान तरीका है. इसके लिए जिपलॉक बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है. कटे हुए आलू बैग में रखने के बाद उसे अच्छी तरह बंद कर दें, ताकि अंदर ज्यादा हवा न रहे. हवा के संपर्क को कम करने से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है और आलू लंबे समय तक ताजे दिख सकते हैं.

फ्रिज में स्टोर करना भी है विकल्प

कटे हुए आलू को फ्रिज में रखना भी एक तरीका है. ठंडा तापमान ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है. इसके लिए आलू को किसी अच्छी तरह बंद होने वाले कंटेनर में रखें. चाहें तो कंटेनर में पानी भरकर उसमें कटे हुए आलू रख सकते हैं और फिर इसे फ्रिज में रख दें. इस तरह आलू को काटकर कुछ समय पहले रखने पर उनके रंग को ज्यादा देर तक बरकरार रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सबसे आसान तरीका यही है कि आलू को जरूरत से बहुत पहले न काटें. अगर पहले से काटना जरूरी हो, तो उन्हें ठंडे पानी में रखें और हवा के संपर्क से बचाएं.

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