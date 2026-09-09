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Milk Storage Tips: उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह

Food Storage Tips: उबला हुआ दूध कमरे के तापमान पर ज्यादा देर तक पड़ा रहे, तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं. वहीं, अगर दूध को गर्म ही बड़े बर्तन में रखकर फ्रिज में डाल दिया जाए.

Written By : सोनम |  Updated at : 09 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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Mistakes While Storing Boiled Milk In Refrigerator: दूध को उबालकर गैस से उतारना और फिर उसी बर्तन में छोड़ देना लगभग हर घर में आम बात है. कई लोग दूध ठंडा होने का इंतजार करते हैं और बाद में उसी भगोने या पैन को फ्रिज में रख देते हैं. देखने में यह तरीका आसान लगता है, क्योंकि दूध को दूसरे बर्तन में डालने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन दूध को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखना है, तो उसे किस बर्तन में और फ्रिज के किस हिस्से में रखा जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है.

उबला हुआ दूध कमरे के तापमान पर ज्यादा देर तक पड़ा रहे, तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं. वहीं, अगर दूध को गर्म ही बड़े बर्तन में रखकर फ्रिज में डाल दिया जाए, तो फ्रिज के अंदर का तापमान भी प्रभावित हो सकता है. इसलिए सिर्फ दूध को फ्रिज में रख देना ही काफी नहीं है. उसे सही तरीके से ठंडा और स्टोर करना भी जरूरी है.

उबले दूध को उसी बर्तन में रखने में क्या दिक्कत है?

दूध उबालने के बाद उसमें गर्मी बनी रहती है और भाप भी निकलती रहती है. अगर उसे उसी खुले बर्तन में काफी देर तक छोड़ दिया जाए, तो वह कमरे के तापमान पर रहने के कारण जल्दी खराब होने की स्थिति में पहुंच सकता है. खासकर गर्म मौसम में यह समस्या और बढ़ सकती है. दूसरी तरफ, अगर बहुत गर्म दूध से भरा बड़ा भगोना सीधे फ्रिज में रख दिया जाए, तो उसे ठंडा होने में ज्यादा समय लग सकता है और फ्रिज के अंदर का तापमान कुछ समय के लिए बढ़ सकता है. इससे आसपास रखे दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए दूध को गैस से उतारने के बाद लंबे समय तक बाहर छोड़ने के बजाय उसे जल्दी से सुरक्षित तापमान पर लाना और फिर फ्रिज में रखना बेहतर तरीका है.


Milk Storage Tips: उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह

दूध को फ्रिज में रखने का सही तरीका क्या है?

सबसे पहले जिस बर्तन में दूध उबाला गया है, उसे साफ रखें. दूध को बहुत देर तक खुले में छोड़ने के बजाय साफ और ढक्कन वाले फूड-सेफ कंटेनर में डालना बेहतर रहता है. अगर दूध की मात्रा ज्यादा है, तो उसे एक बहुत बड़े गहरे बर्तन में रखने के बजाय छोटे और उथले कंटेनर में बांटकर ठंडा करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है. कंटेनर को अच्छी तरह ढककर फ्रिज में रखें. इससे दूध दूसरे खाद्य पदार्थों की गंध सोखने से भी बचता है और बाहर की गंदगी के संपर्क में आने का खतरा कम होता है.

फ्रिज के दरवाजे में दूध रखने की गलती न करें

दूध रखने के लिए फ्रिज का दरवाजा सबसे सही जगह नहीं माना जाता. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलता और बंद होता है, इसलिए वहां का तापमान अंदर की शेल्फ की तुलना में ज्यादा बदल सकता है. दूध को फ्रिज की पीछे की तरफ वाली शेल्फ पर रखना बेहतर विकल्प है, जहां तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर और ठंडा रहता है. खासकर दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बार-बार तापमान में बदलाव न हो.


Milk Storage Tips: उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह

दूध को उबालने के बाद कितनी देर बाहर रखें?

दूध को सिर्फ इस वजह से घंटों बाहर न छोड़ें कि वह पहले पूरी तरह ठंडा हो जाए. गर्म दूध को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखना सही नहीं है. खासकर गर्म और उमस वाले मौसम में दूध जल्दी खराब हो सकता है. अगर दूध की मात्रा ज्यादा है, तो उसे जल्दी ठंडा करने के लिए छोटे कंटेनर में बांटना मददगार हो सकता है. इसके बाद उसे ढककर फ्रिज में रख दें. बहुत गर्म दूध को सीधे बड़े भगोने में फ्रिज में रखने के बजाय यह तरीका फ्रिज के तापमान को स्थिर रखने में भी मदद करता है.

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फ्रिज से निकालने के बाद भी रखें ध्यान

जब भी दूध इस्तेमाल करना हो, उतनी ही मात्रा निकालें जितनी जरूरत है और बाकी दूध तुरंत वापस फ्रिज में रख दें. दूध का कंटेनर बार-बार बाहर निकालकर लंबे समय तक किचन काउंटर पर रखने से बचें. दूध में खट्टी गंध आने लगे, उसका स्वाद या बनावट सामान्य से अलग लगे या उसमें गांठें दिखाई देने लगें, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. सिर्फ दोबारा उबालने से हर तरह के खराब होने का खतरा खत्म नहीं होता.

दूध को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए छोटी-सी सावधानी

दूध को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ उसे उबालना ही पर्याप्त नहीं है. उबालने के बाद उसे कितनी देर बाहर रखा गया, किस तरह के कंटेनर में रखा गया और फ्रिज में कहां रखा गया, इन सभी बातों का असर उसकी ताजगी पर पड़ सकता है. इसलिए अगली बार दूध उबालने के बाद उसे उसी बर्तन में लंबे समय तक छोड़ने की बजाय साफ, ढक्कन वाले कंटेनर में रखें और जल्द से जल्द फ्रिज में स्टोर करें. फ्रिज के दरवाजे की जगह अंदर की शेल्फ चुनें और जरूरत के बाद दूध को तुरंत वापस रख दें. ये छोटी-छोटी आदतें दूध को ज्यादा समय तक अच्छी स्थिति में रखने में मदद कर सकती हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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