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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWood Furniture Cleaning: लकड़ी के फर्नीचर पर पड़ गए पानी के दाग, इसे कैसे हटाएं?

Wood Furniture Cleaning: लकड़ी के फर्नीचर पर पड़ गए पानी के दाग, इसे कैसे हटाएं?

Wooden Furniture: अगर लकड़ी पर पानी का दाग हाल ही में पड़ा है, तो हल्की गर्मी की मदद से उसे हटाने की कोशिश की जा सकती है. इसके लिए आयरन को बहुत कम तापमान पर रखें.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Oct 2026 01:17 PM (IST)
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Easy Hacks To Clean White Water Rings On Wood: लकड़ी का फर्नीचर घर की खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन इसकी देखभाल में थोड़ी सी लापरवाही भी दाग छोड़ सकती है. खासकर टेबल या लकड़ी की दूसरी सतह पर गिलास रखने के बाद अक्सर गोल-गोल पानी के निशान दिखाई देने लगते हैं. कई बार इन्हें देखकर लगता है कि अब फर्नीचर की चमक वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीकों से लकड़ी पर पड़े पानी के दाग को कम करने की कोशिश की जा सकती है.

हालांकि किसी भी तरीके को पूरी सतह पर इस्तेमाल करने से पहले फर्नीचर के किसी छिपे हुए हिस्से पर थोड़ा सा लगाकर देखना बेहतर है. खासकर सिरका जैसी चीजों का इस्तेमाल करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि लकड़ी की सतह उस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है.

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ताजे दाग पर आयरन का तरीका आजमाएं

अगर लकड़ी पर पानी का दाग हाल ही में पड़ा है, तो हल्की गर्मी की मदद से उसे हटाने की कोशिश की जा सकती है. इसके लिए आयरन को बहुत कम तापमान पर रखें. इसमें डिस्टिल्ड पानी भरें और एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े को दोहरा करके दाग के ऊपर रखें. अब कपड़े के ऊपर आयरन को कुछ सेकंड के लिए हल्के हाथ से रखें. आयरन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. करीब 10 सेकंड बाद इसे हटाकर कपड़े और दाग को चेक करें. जरूरत हो तो इस प्रक्रिया को सावधानी से दोहराया जा सकता है. पुराने दाग पर यह तरीका उतना असरदार नहीं हो सकता.


Wood Furniture Cleaning: लकड़ी के फर्नीचर पर पड़ गए पानी के दाग, इसे कैसे हटाएं?

सफेद सिरका और पानी से करें सफाई

अगर आयरन से दाग नहीं निकलता है, तो सफेद सिरके और पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर घोल तैयार करें. इसमें माइक्रोफाइबर कपड़ा भिगोएं और अच्छी तरह निचोड़ लें, ताकि कपड़ा सिर्फ हल्का गीला रहे. अब इस कपड़े को पानी के दाग वाली जगह पर रखें और हल्के हाथ से दबाएं. करीब एक घंटे बाद कपड़ा हटाकर देखें कि दाग कम हुआ या नहीं. सिरके का इस्तेमाल करने से पहले लकड़ी के किसी छिपे हुए हिस्से पर इसे जरूर टेस्ट करें. इससे पता चल जाएगा कि सतह पर इसका कोई खराब असर तो नहीं हो रहा.

दाग बना रहे तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें

अगर सिरके के घोल से सफाई करने के बाद भी दाग दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है. दाग वाली जगह पर थोड़ा बेकिंग सोडा डालें और उस पर कुछ बूंदें सफेद सिरके की डालें. इसके बाद नरम ब्रिसल वाले ब्रश से दाग वाली जगह को बहुत हल्के हाथ से रगड़ें. ज्यादा जोर लगाने से लकड़ी की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंच सकता है. सफाई के बाद गीले साफ कपड़े से मिश्रण को हटा दें.


Wood Furniture Cleaning: लकड़ी के फर्नीचर पर पड़ गए पानी के दाग, इसे कैसे हटाएं?

अंत में माइक्रोफाइबर कपड़े पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें और लकड़ी की सतह पर गोलाकार तरीके से हल्के हाथ से लगाएं. इससे लकड़ी की चमक को वापस लाने में मदद मिल सकती है. इसके बाद सतह को साफ कपड़े से पोंछ दें.

मेयोनेज से भी हटाया जा सकता है दाग

लकड़ी के फर्नीचर से सफेद पानी के दाग हटाने के लिए मेयोनेज का तरीका भी आजमाया जाता है. इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़े पर थोड़ी सी मेयोनेज लें और इसे दाग वाली जगह पर लगाएं. हल्के हाथ से इसे दाग पर लगाते हुए साफ करें. अगर दाग ज्यादा जिद्दी है, तो मेयोनेज को करीब दो घंटे तक वहां लगा रहने दिया जा सकता है. इसके बाद लकड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लीनर को माइक्रोफाइबर कपड़े पर लगाकर सतह को साफ करें.

ऑलिव ऑयल और नमक का घोल

पानी के दाग हटाने के लिए ऑलिव ऑयल और नमक का मिश्रण भी इस्तेमाल किया जा सकता है. दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएं और दाग वाली जगह पर लगाएं. माइक्रोफाइबर कपड़े की मदद से इसे बहुत हल्के हाथ से लकड़ी पर रगड़ें. कुछ मिनट के लिए इसे लगा रहने दें और फिर साफ, हल्के गीले कपड़े से पोंछ दें.

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आगे से पानी के दाग से ऐसे बचाएं

लकड़ी के फर्नीचर पर पानी के दाग न पड़ें, इसके लिए गिलास या कप को सीधे लकड़ी की सतह पर रखने से बचें. हमेशा कोस्टर का इस्तेमाल करें. यह लकड़ी और नमी के बीच एक सुरक्षा परत की तरह काम करता है. फर्नीचर की सफाई करते समय भी ध्यान रखें कि पानी लकड़ी की सतह पर ज्यादा देर तक न रहे. हल्के साबुन वाले पानी से नम माइक्रोफाइबर कपड़े से फर्नीचर साफ किया जा सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद सूखे साफ कपड़े से सतह को पोंछ देना चाहिए.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
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