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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDoor Scraping Problem: क्या फर्श से रगड़ता है दरवाजा? बढ़ई बुलाने से पहले करें ये 1 काम

Door Scraping Problem: क्या फर्श से रगड़ता है दरवाजा? बढ़ई बुलाने से पहले करें ये 1 काम

DIY Door Fix: सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर दरवाजा फर्श से रगड़ क्यों रहा है. इसकी सबसे आम वजह दरवाजे के कब्जों यानी हिंज के स्क्रू का ढीला होना है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Oct 2026 10:17 AM (IST)
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Easy Hacks To Stop Door Dragging On Tiles: घर का दरवाजा खोलते या बंद करते समय अगर फर्श से रगड़ने की आवाज आती है, तो यह छोटी सी परेशानी धीरे-धीरे काफी परेशान कर सकती है. दरवाजे के नीचे का हिस्सा फर्श पर घिसने से टाइल, मार्बल या लकड़ी के फर्श पर निशान भी पड़ सकते हैं. लेकिन हर बार इस समस्या के लिए बढ़ई को बुलाने की जरूरत नहीं होती. कई मामलों में इसे घर पर ही कुछ आसान तरीकों से ठीक किया जा सकता है.

दरवाजा फर्श से रगड़ने की वजह क्या है?

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सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर दरवाजा फर्श से रगड़ क्यों रहा है. इसकी सबसे आम वजह दरवाजे के कब्जों यानी हिंज के स्क्रू का ढीला होना है. लंबे समय तक दरवाजा खुलने-बंद होने से स्क्रू धीरे-धीरे ढीले हो सकते हैं. इससे दरवाजा अपनी जगह से कुछ मिलीमीटर नीचे आ जाता है और उसका निचला हिस्सा फर्श से टकराने लगता है.


Door Scraping Problem: क्या फर्श से रगड़ता है दरवाजा? बढ़ई बुलाने से पहले करें ये 1 काम

बारिश और नमी भी हो सकती है वजह

मौसम भी इसकी एक वजह हो सकता है. खासकर बारिश या ज्यादा नमी के दौरान लकड़ी का दरवाजा हवा में मौजूद नमी को सोखकर फूल सकता है. ऐसे में दरवाजा फ्रेम से रगड़ने के साथ-साथ फर्श से भी टकरा सकता है. कई बार घर में नई टाइल, मार्बल या लैमिनेट लगवाने के बाद भी यह समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे फर्श का लेवल पहले की तुलना में थोड़ा ऊपर हो जाता है.


Door Scraping Problem: क्या फर्श से रगड़ता है दरवाजा? बढ़ई बुलाने से पहले करें ये 1 काम

सबसे पहले ऐसे पता करें समस्या कहां है

समस्या की वजह जानने के लिए पहले दरवाजे को धीरे-धीरे खोलकर और बंद करके देखें कि वह किस जगह फर्श से टकरा रहा है. इसके बाद दरवाजा बंद करके फ्रेम और दरवाजे के बीच का गैप देखें. अगर दरवाजा हैंडल की तरफ से थोड़ा नीचे बैठा हुआ नजर आ रहा है, तो हिंज ढीले हो सकते हैं.एक आसान तरीका यह भी है कि दरवाजे को हैंडल से पकड़कर हल्का ऊपर उठाने की कोशिश करें. अगर उसमें ऊपर-नीचे हलचल महसूस होती है, तो हिंज की जांच करनी चाहिए.

ढीले हिंज हैं तो पहले स्क्रू कसें

अगर स्क्रू ढीले हैं, तो सबसे पहले उन्हें कसकर देखें. इसके लिए दरवाजा खोलें और जरूरत हो तो नीचे से किसी चीज का सहारा दें. इसके बाद ऊपर वाले हिंज के सभी स्क्रू कसें. फिर नीचे वाले हिंज के स्क्रू भी अच्छी तरह टाइट करें. अक्सर सिर्फ इतना करने से दरवाजा दोबारा सही स्थिति में आ जाता है और फर्श से रगड़ना बंद हो जाता है.

स्क्रू टाइट नहीं हो रहा तो अपनाएं ये तरीका

अगर कोई स्क्रू कसने के बाद भी घूमता रहे और टाइट न हो, तो संभव है कि स्क्रू का छेद ढीला हो गया हो. ऐसे में स्क्रू निकालकर छेद में छोटी लकड़ी की तीलियां या माचिस की तीलियों के टुकड़े लगाए जा सकते हैं. इन्हें फेविकोल के साथ लगाकर सूखने दें और फिर उसी जगह स्क्रू दोबारा कसें. इससे स्क्रू को पकड़ बनाने के लिए नया आधार मिल सकता है.

हिंज के पीछे लगाएं पतला कार्डबोर्ड

अगर हिंज कसने के बाद भी दरवाजा रगड़ रहा है, तो हिंज के पीछे पतली कार्डबोर्ड की शिम लगाकर अलाइनमेंट में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए हिंज के फ्रेम वाले हिस्से के स्क्रू खोलें, हिंज प्लेट के पीछे पतला कार्डबोर्ड रखें और फिर स्क्रू कस दें. जरूरत के हिसाब से कार्डबोर्ड की एक या दो परत इस्तेमाल की जा सकती हैं.

लकड़ी फूल गई है तो ऐसे करें ठीक

अगर नमी की वजह से लकड़ी फूल गई है और बाकी उपाय काम नहीं कर रहे हैं, तो दरवाजे के नीचे के हिस्से को थोड़ा सैंड करना पड़ सकता है. पहले उस हिस्से को चिन्हित करें जहां फर्श से रगड़ हो रही है. इसके बाद दरवाजे को हिंज से निकालकर प्रभावित हिस्से को सैंडपेपर या प्लेन से थोड़ा घिसा जा सकता है. लेकिन इस तरीके में सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक बार लकड़ी हटाने के बाद उसे वापस नहीं लगाया जा सकता. सैंड किए गए हिस्से पर वार्निश या PU सीलेंट लगाना भी जरूरी है, ताकि लकड़ी दोबारा नमी न सोखे.

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बंद करते समय ही अटकता है तो स्ट्राइक प्लेट देखें

अगर दरवाजा सिर्फ बंद होते समय आखिर में रगड़ता या अटकता है, तो स्ट्राइक प्लेट की अलाइनमेंट भी जांचें. यह दरवाजे के फ्रेम पर लगी धातु की प्लेट होती है, जिसमें दरवाजे की कुंडी जाकर फंसती है. जरूरत पड़ने पर इसके स्क्रू खोलकर प्लेट को कुछ मिलीमीटर ऊपर या नीचे किया जा सकता है.

बढ़ई बुलाने से पहले ये उपाय आजमाएं

इसलिए दरवाजा फर्श से रगड़ रहा हो तो सीधे बढ़ई बुलाने से पहले वजह पहचानें. कई बार सिर्फ हिंज के ढीले स्क्रू कसने से समस्या दूर हो जाती है. अगर समस्या नमी, अलाइनमेंट या फर्श के लेवल से जुड़ी है, तो उसके हिसाब से दूसरा आसान उपाय अपनाया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 10:17 AM (IST)
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