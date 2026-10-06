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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे सौरव दास, 'मैं दिल्ली पुलिस को...'

पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे सौरव दास, 'मैं दिल्ली पुलिस को...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि भारत का संविधान हमें शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार देता है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Oct 2026 10:58 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर अडिग दिख रही है. सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास बुधवार (07 अक्टूबर) को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे. इस दौरान वो दिल्ली पुलिस को अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर सूचना देंगे.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''कल सुबह 10:00 बजे मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचकर दिल्ली पुलिस को 10 अक्टूबर 2026 को होने वाले हमारे विरोध-प्रदर्शन के बारे में सूचित करूंगा. भारत का संविधान हमें शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार देता है.''

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सभी मांगें माने जाने तक प्रदर्शन रहेंगे जारी- सौरव दास

अपने एक और पोस्ट में सौरव दास ने कहा, ''ज्ञानू का इस्तीफा बस पहला स्टेप है. सिस्टम में बदलाव समेत सभी मांगें माने जाने तक विरोध-प्रदर्शन जारी रहेंगे.'' बता दें कि सीजेपी के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 'ज्ञानू' कहकर निशाना साधते हैं. 

राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर क्या बोले सौरव दास?

इससे पहले उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने की भी आलोचना की थी. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''विपक्ष के नेता को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करता हूं. इस देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है. विपक्ष के नेता का यह कर्तव्य है कि वे देश की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं, इसमें ज्ञानेश कुमार की गैर-कानूनी हरकतें भी शामिल हैं. क्या हमारे आजादी के दीवानों ने ऐसे ही देश का सपना देखा था? यह बहुत ही शर्म की बात है.''

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 06 Oct 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar DELHI NEWS Saurav Das
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